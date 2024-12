https://ukraina.ru/20241221/1059847559.html

Удар по "Манхэттену", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 декабря

Украинские БПЛА попытались обрушить высотное здание в Казани. Украинские военные продолжают удары по регионам России

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал о последствиях украинской атаки на Казань"."Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома. На месте развернут оперативный штаб. Жители эвакуированы, организованы места временного размещения и горячего питания. Развёрнуты все силы", — отметил Минниханов.Он призвал сограждан не паниковать."Я поручил правительству своевременно информировать общественность о местах эвакуации", - написал Минниханов в своём телеграм-канале.Также по его решению в целях обеспечения безопасности в ближайшие два дня — субботу воскресенье — в Казани отменены все массовые мероприятия.Одним из атакованных ВСУ зданием оказался ЖК "Манхэттен"."Объезд продолжается: в ЖК "Манхеттен" было попадание в шпиль, пострадал элемент здания. Все коммуникации работают, пострадавших нет", — сообщила мэрия Казани.Ещё одно высотное здание в городе украинские беспилотники атаковали дважды."Судя по кадрам из Казани, на которых запечатлены попадания БПЛА по одному и тому же высотному зданию, украинские военнные используют проверенную тактику "двух дронов". Первый выносит окна и рамы, второй влетает в пролом и взрывается внутри. Я наблюдал последствия подобной тактики в Шебекино. Два квадрокоптера, нагруженные взрывчаткой, таким образом обрушили в жилой хрущевке межэтажные перекрытия с четвертого по второй этажи. По сути, это эквивалент прямого попадания 155-миллиметрового артиллерийского снаряда. Казанская высотка устояла. Но в следующий раз может повезти меньше", — прокомментировал этот удар российский военкор Александр Коц.Телеграм-канал SHOT опубликовал видео из этого комплекса."Кадры из элитного ЖК "Лазурные небеса" в Казани. Сразу после первой атаки в восемь утра сработала пожарная тревога и заблокировались лифты, во всех квартирах заработало оповещение о необходимости эвакуации. Первый дрон ВСУ, по данным SHOT, ударил в нежилую квартиру на 31 этаже, пробил стекло, после чего начался пожар. Его локализовали на площади четырёх квадратов. Жители начали спускаться по лестницам. Через 40 минут в дом был повторный прилёт — уже в жилую квартиру на 29 этаже. Начался уже более серьёзный пожар. К счастью, никто из жильцов высотки не пострадал", — отмечалось в подписи к видео.При этом, по словам жильцов, основная часть ЖК — офисные помещения, в которых сегодня никого не было.Обстрелы и налётыУтром 21 декабря Минобороны России сообщило об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛАсамолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых девять сбиты над территорией Белгородской области, пять – над территорией Воронежской области, три – над акваторией Черного моря и по одному – над территориями Курской области и Краснодарского края", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Позднее Минобороны РФ сообщило об атаке на Татарстан."Около 07:50 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — указывалось в сообщении.Ещё спустя некоторое время министерство обороны описало атаку украинских БПЛА на Татарстан."21 декабря в период с 07:40 до 09:20 киевский режим атаковал c применением БПЛА самолетного типа объекты гражданской инфраструктуры в г. Казань. БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ", - отмечалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 17 ударов по этому региону России.На горловском направлении ВСУ осуществили 15 обстрелов, на донецком — 1 обстрел, на красноармейском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 52 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц. Огнём ВСУ 5 жилых помещений, административные здания, автобус и автомобиль скорой помощи и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полпервого ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки сброс ВОП с БПЛА, БПЛА-камикадзе и 2 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 21 декабря по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Никитовский район) - в результате сброса ВОП с БпЛА на автобус городского маршрута № 2 по ул. Дмитрия Жлобы ранен мужчина 1963 года рождения", — сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 23 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Костогрызово — 3; Каховка — 3; Новая Каховка — 4; Алёшки — 6; Софиевка — 3; Подстепное — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Саги, Алёшки, Голая Пристань, Песчановка.Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется.Кроме того, в администрации Великолепетихского округа сообщили о том, что за минвушие сутки ВСУ нанесли 33 удара по округу."Обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха", — рассказали в администрации округа.Информация по разрушениям и пострадавшим не поступала.Утром 21 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе по посёлкам Комсомольский, Октябрьский и Разумное, сёлам Беловское, Вергилевка, Красное, Пушкарное, Репное, Стрелецкое, Черемошное и Щетиновка совершены атаки с помощью 11 беспилотников, 8 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены 2 частных дома, автомобиль и линия электропередачи", — писал Гладков.В Борисовском районе в хуторе Казачье-Рудченское с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства. Последствий нет.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое, Логачевка, Новопетровка, Старая Симоновка, а также хуторам Леоновка и Нижние Мельницы нанесены удары 6 беспилотниками, из которых 4 сбиты системой ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений.В Волоконовском районе посёлок Малиново подвергся атаке одного БПЛА. Был повреждён инфраструктурный объект связи.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Козинка, Мокрая Орловка и Сподарюшино выпущено 25 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и совершены атаки с помощью 4 беспилотников. В селе Мокрая Орловка в результате атаки дрона огнём уничтожено частное домовладение."В Краснояружском районе сёла Вязовое, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 7 боеприпасов, и атакам 7 БПЛА. В селе Репяховка в результате атаки беспилотника ранены двое мужчин. Один из них госпитализирован в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Второй после оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно. Ночью в селе Теребрено в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены 5 частных домов, 5 автомобилей и линия электропередачи", — сообщил губернатор.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Маслова Пристань, село Муром и хутор Панков подверглись атакам 14 беспилотников, из которых 8 были сбиты. Повреждены 3 легковых и 4 грузовых автомобиля.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил о ликвидации последствий удара ВСУ по Рыльску и о помощи пострадавшим.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О ходе спецоперации — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Армия дезертиров" задумалась о новом контрнаступе".

