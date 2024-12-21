Генсека НАТО Марка Рютте на Украине призвали отправиться в окопы
Генсека НАТО Марка Рютте на Украине попросили самого отправиться в окопы или перестать вмешиваться в дела народа Украины. Так украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсетях прокомментировала встречу Рютте с Владимиром Зеленским в Брюсселе
"Когда вы перестанете использовать украинцев как пушечное мясо? Либо идите в окопы, либо позвольте народу Украины решать свою судьбу", — написала Панченко.
Журналистка ранее прокомментировала слова президента России Владимира Путина о том, что у него много друзей в Киеве. По ее словам, это потому, что все в Киеве ненавидят Зеленского и негативно относятся к нему.
Напомним, что Зеленский 18 и 19 декабря встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте и рядом европейских лидеров. Он поблагодарил страны альянса за готовность более активно усиливать воздушный щит Украины. Также он поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о введении европейской "миротворческой миссии" на Украину.
О последнем визите Владимира Зеленского в Брюссель в материале Олега Хавича Как Зеленский в Брюссель за "миротворцами" ездил