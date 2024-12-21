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Генсека НАТО Марка Рютте на Украине призвали отправиться в окопы

Генсека НАТО Марка Рютте на Украине призвали отправиться в окопы - 21.12.2024 Украина.ру

Генсека НАТО Марка Рютте на Украине призвали отправиться в окопы

Генсека НАТО Марка Рютте на Украине попросили самого отправиться в окопы или перестать вмешиваться в дела народа Украины. Так украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсетях прокомментировала встречу Рютте с Владимиром Зеленским в Брюсселе

2024-12-21T15:20

2024-12-21T15:20

2024-12-21T15:20

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Журналистка ранее прокомментировала слова президента России Владимира Путина о том, что у него много друзей в Киеве. По ее словам, это потому, что все в Киеве ненавидят Зеленского и негативно относятся к нему.Напомним, что Зеленский 18 и 19 декабря встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте и рядом европейских лидеров. Он поблагодарил страны альянса за готовность более активно усиливать воздушный щит Украины. Также он поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о введении европейской "миротворческой миссии" на Украину.О последнем визите Владимира Зеленского в Брюссель в материале Олега Хавича Как Зеленский в Брюссель за "миротворцами" ездил

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новости, украина, владимир зеленский, рютте, владимир путин, нато