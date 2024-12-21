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Глава Минобороны Германии рассказал, когда на Украину прийдут немецкие солдаты
Глава Минобороны Германии рассказал, когда на Украину прийдут немецкие солдаты - 21.12.2024 Украина.ру
Глава Минобороны Германии рассказал, когда на Украину прийдут немецкие солдаты
Германия вновь исключила возможность отправки своих солдат на Украину до окончания конфликта. Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус 21 декабря
2024-12-21T14:15
2024-12-21T14:15
2024-12-21T14:15
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германия
украина
борис писториус
минобороны
солдаты
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"Пока война не закончится, на украинской земле не будет немецких солдат", - процитировало слова Писториуса издание Funke.При этом он отметил, что ситуация может быть пересмотрена в случае установления прекращения огня. По его словам, нужно определить, будет ли в таком случае создана демилитаризованная зона или миротворческая зона, в которой вооруженные силы будут поддерживать мир."Ясно одно: Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика Европы, не может оставаться в стороне", - заявил Писториус.Как сообщало издание Украина.ру, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением сформировать европейскую "миротворческую миссию" для Украины.Больше об отправке западных военных на Украину в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982
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Украина.ру
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новости, германия, украина, борис писториус, минобороны, солдаты
Новости, Германия, Украина, Борис Писториус, Минобороны, солдаты
Глава Минобороны Германии рассказал, когда на Украину прийдут немецкие солдаты
Германия вновь исключила возможность отправки своих солдат на Украину до окончания конфликта. Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус 21 декабря