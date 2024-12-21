https://ukraina.ru/20241221/1059848097.html

Глава Минобороны Германии рассказал, когда на Украину прийдут немецкие солдаты

Глава Минобороны Германии рассказал, когда на Украину прийдут немецкие солдаты - 21.12.2024 Украина.ру

Глава Минобороны Германии рассказал, когда на Украину прийдут немецкие солдаты

Германия вновь исключила возможность отправки своих солдат на Украину до окончания конфликта. Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус 21 декабря

2024-12-21T14:15

2024-12-21T14:15

2024-12-21T14:15

новости

германия

украина

борис писториус

минобороны

солдаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/01/1054238740_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_d7ac82ffd63fe588ed63cab41335ba87.jpg

"Пока война не закончится, на украинской земле не будет немецких солдат", - процитировало слова Писториуса издание Funke.При этом он отметил, что ситуация может быть пересмотрена в случае установления прекращения огня. По его словам, нужно определить, будет ли в таком случае создана демилитаризованная зона или миротворческая зона, в которой вооруженные силы будут поддерживать мир."Ясно одно: Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика Европы, не может оставаться в стороне", - заявил Писториус.Как сообщало издание Украина.ру, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением сформировать европейскую "миротворческую миссию" для Украины.Больше об отправке западных военных на Украину в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982

германия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, борис писториус, минобороны, солдаты