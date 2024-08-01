https://ukraina.ru/20240801/1056626295.html

Уступки Зеленского: сенсация продолжается

Уступки Зеленского: сенсация продолжается - 01.08.2024 Украина.ру

Уступки Зеленского: сенсация продолжается

Интервью Владимира Зеленского французским журналистам (AFP, Le Monde, L'Equipe и Libération), опубликованное 31 июля, было действительно сенсационным. Зеленский уже месяц как пошёл на уступки Западу в деле начала мирных переговоров с Россией, но тут он впервые заговорил о конкретных юридических механизмах отказа от части украинских территорий

2024-08-01T17:36

2024-08-01T17:36

2024-08-01T17:36

эксклюзив

россия

украина

запад

владимир путин

владимир зеленский

переговоры

дипломатия

референдум

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Зеленский повторил (впервые это было сказано 30 июня), что в ноябре будет представлен новый мирный план, и обсуждаться он должен с участием России:"Большинство стран мира сегодня говорят, что на втором саммите представители России должны быть, иначе мы не добьёмся мощных результатов. (...) Я сказал, я не хочу, чтобы они нам заблокировали процесс подготовки совместного плана. Мы его подготовим с вами, и он будет на столе. И, пожалуйста, если весь мир хочет, чтобы они были за столом, мы не можем быть против, потому что для нас важно их остановить".Что тут принципиально важно?В первую очередь сама готовность вести переговоры с Россией. Это очень значительная уступка (раньше Зеленский это исключал, и ещё 24 августа советник главы ОП Подоляк выступал против переговоров), но есть ли тут прогресс?С чисто психиатрической точки зрения прогресса тут никакого нет – Зеленский собирался договариваться о мире с Россией с кем угодно, но только не с самой Россией. Причём мысль о том, что таким образом ни о чём договориться нельзя, ему в голову не приходила.А сейчас, выходит, приходит? Ничего подобного. Он согласен переговариваться даже с Россией потому, что его об этом просят условные Папуа – Новая Гвинея и Антигуа и Барбуда, которые были несколько… удивлены тем, что с ними собираются договариваться о прекращении боевых действий с Россией.Понятно, что такие абсурдные заявления адресованы, прежде всего, жертвам пропаганды на Украине и на Западе. И он, разумеется, не забыл нажаловаться зрителям/читателям на западные правительства, которые оказались для киевского режима недостаточно хорошими союзниками:"Если бы не было у нас полусанкций и полурешений, мы бы уже остановили Путина. Безусловно остановили. Мир гораздо сильнее, мир гораздо больше, гораздо мощнее, принципиальнее, экономически сильнее. Я не только о силе оружия, нет, политически, экономически. (…) Почему Путин боится своего общества, я неоднократно об этом говорил. А значит, надо сделать так, чтобы его общество понимало, что такое война. А как они это могут понимать? Ну как? Они должны чувствовать это".Да-да. Очень убедительно – своего общества боится Путин, но выборы почему-то не проводит Зеленский. Это, наверное, от безумной храбрости… Но французские журналисты, понятно, такие вопросы Зеленскому задавать не стали.Естественно, встал вопрос о границах 1991 года.В соответствии в "формулой мира" начало переговоров с Россией должно быть обусловлено выходом ВСУ на эти самые границы (последний раз Зеленский говорил об этом 16 июня). Сейчас Зеленский подтвердил, что это уже не предпосылка переговоров и даже, возможно, не цель:"Это не значит, что в этот момент мы будем на границах 91-го года. Это я вам отвечаю на ваш вопрос. Нет, это не значит. Да, я считаю, что это справедливо, и справедливый мир для Украины – это восстановить полностью нашу территориальную целостность. Но это не значит, что только благодаря оружию. (…) И потом, пожалуйста, мы можем решить эти вопросы дипломатически, если Россия захочет".Последняя оговорка – по поводу "если Россия захочет", звучит ничуть не менее абсурдно, чем попытки договариваться Россией без участия России. Тем более, что Россия не хочет:А вот дальше началось удивительное – Зеленский начал разговор о юридических механизмах изменения территории страны:- "Любой вопрос о территориальной целостности Украины не может быть решён одним президентом (на Украине сейчас нет президента, о чём он вообще? – Авт.), без украинского народа. Это противоречит нашей Конституции".- "Референдум? Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно: это не самый лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным и для него будет победой, если он вернёт себе часть наших территорий".Т.е., Зеленский признал, что результатом переговоров может стать отказ от части территории. А что тогда делать со "справедливым миром"?Понятно, что у Зеленского обставлено всё невозможными условиями –сначала надо провести референдум относительно того, не хочет ли народ провести референдум на тему территориальной целостности (а как ещё понимать фразу – "народ должен захотеть"? В Конституции "хотение народа" отсутствует…), а провести его нельзя, потому что в стране военное положение, во время которого выборы и референдумы не проводятся. Да и вообще, если проводить референдум, то проводиться он будет параллельно с выборами президента Украины – оно Зеленскому надо?Кроме того, у нас есть все основания полагать, что референдум не даст положительного результата. По крайней мере, если он будет проводиться нынешними украинскими властями (других же у нас пока нет).На самом деле, всё, что говорит Зеленский, адресовано, прежде всего, тем политическим силам на Западе, которые его принудили такое говорить. Он демонстрирует готовность договариваться с Россией, но договариваться на самом деле не собирается.С другой стороны, тут между Украиной и Россией пока что полное взаимопонимание, поскольку Россия:- не собирается договариваться с Зеленским (в связи с отсутствием у него необходимых полномочий);- не собирается участвовать в работе предложенной переговорной площадки;- не собирается принимать во внимание любые шаги Киева относительно новых территорий, кроме передачи их оккупированной ВСУ части в состав России (кажется, что и формальное признание Россию не особенно интересует – во всяком случае, так было с Крымом и Севастополем, которые просто не признавались предметом переговоров).Возможно со временем что-то поменяется в позициях Запада, Украины и России, но пока уступки Зеленского беспредметны – к началу диалога они не ведут, а скорее показывают, что продолжение давления со стороны России может привести к ещё большим уступкам.О целях Запада можно прочитать в статье Василия Стоякина "Зеленский вышел из обувного магазина. Продолжение – следует"

https://ukraina.ru/20240725/1056484267.html

https://ukraina.ru/20240724/1056454513.html

https://ukraina.ru/20240724/1056424706.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

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эксклюзив, россия, украина, запад, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, дипломатия, референдум