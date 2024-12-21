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Автономия Галичины и феномен "доброго цесаря"

Автономия Галичины и феномен "доброго цесаря" - 21.12.2024 Украина.ру

Автономия Галичины и феномен "доброго цесаря"

В этот день в 1867 году император Австро-Венгрии Франц Иосиф I подписал «Декабрьскую конституцию» дуалистической монархии, которая, в частности, предоставляла автономию королевству Галиции и Лодомерии

2024-12-21T08:02

2024-12-21T08:02

2024-12-21T08:02

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После подавления революций 1848-1849 годов Австрийская империя, сохранявшая до 1848 года федеративный характер, была преобразована в унитарное государство с абсолютной и ничем не ограниченной центральной властью. Сложилась так называемая "баховская система" (по имени министра внутренних дел Александра Баха), ликвидировавшая региональную специфику и внутреннюю автономию регионов империи.Тем не менее были сохранены свобода распоряжения личной собственностью, равенство всех перед законом, а в 1853 году была проведена аграрная реформа, ликвидировавшая крепостное состояние крестьянства.Однако в конце 1850-х годов Австрия оказалась в полной изоляции в Европе: австрийская интервенция в Дунайские княжества в период Крымской войны разрушила союз с Россией, а отказ от активного участия в войне оттолкнул от неё Францию. Отношения с Пруссией также разладились из-за австро-прусской конкуренции в Германской конфедерации.В 1859 году разразилась австро-итало-французская война, обернувшаяся поражением австрийской армии в битве при Сольферино, потерей Ломбардии и образованием сильного Итальянского королевства. Поражение в войне вызвало сильнейший внутренний кризис в Австрийской империи.Всё это вынудило императора пойти на уступки национальным движениям страны.20 октября 1860 года был издан "Октябрьский диплом" — фактически новая Конституция империи, восстановившая автономию регионов и расширившая права региональных ландтагов, прежде всего венгерского государственного собрания, получившего даже право законодательной инициативы. Было также восстановлено традиционное административно-территориальное деление Венгрии, а венгерский язык был объявлен официальным на её территории.Тем не менее "Октябрьский диплом" не успокоил подданных Вены. В Венгрии продолжались волнения с требованиями восстановления во всей полноте конституции 1849 года, славянские части империи протестовали против предоставления особых прав венграм, а австрийские либералы опасались того, что в новом имперском Рейхсрате (парламенте) немцы окажутся в меньшинстве.В результате 26 февраля 1861 года был опубликован "Февральский патент", изменявший октябрьскую конституцию в духе централизации: права региональных ландтагов были существенно сокращены, а полномочия имперского Рейхсрата, формируемого теперь не по национально-территориальному, а по сословному принципу, значительно расширены.Государственное собрание Венгрии отказалось утвердить "Февральский патент" и воздержалось от посылки своих представителей в имперский парламент. Была также принята "петиция Деака" императору с просьбой восстановления конституции 1849 года (Ференц Деак— один из лидеров венгерского национального движения, проводник политики "пассивного сопротивления" Вене).Но император отверг петицию и 22 августа 1861 года распустил государственное собрание. В Венгрии был введён режим чрезвычайного положения (так называемый "провизориум Шмерлинга" — по фамилии премьер-министра Австрии), который вскоре был распространён и на другие регионы империи.В 1863 году имперский парламент покинули чешские и польские депутаты, что полностью парализовало его работу. Таким образом, попытки реформ провалились, что в 1865 году признал и сам император, окончательно отменив Конституцию 1860 года даже в версии "Февральского патента" и приостановив полномочия Рейхсрата.Однако международные события середины 1860-х годов ускорили реформы государственного устройства Австрийской империи.В 1866 году вспыхнула австро-прусская война, и вскоре австрийские войска были наголову разбиты в битве при Садовой. Поражение в войне означало исключение Австрийской империи из Германской конфедерации и начало процесса объединения Германии под эгидой Пруссии.15 апреля 1865 года в газете Pesti Napló была опубликована знаменитая статья Деака, положившая начало переговорам о заключении Австро-венгерского соглашения. В результате этого соглашения Дунайская монархия стала не только дуалистической, а де-факто федеративной.После почти двух лет переговоров, 15 марта 1867 года, условия компромисса между Австрией и Венгрией были согласованы.Империя была разделена на две части — австрийскую и венгерскую, каждая из которых получила полный суверенитет в отношении внутренних дел. Обе части получили собственный парламент, избираемое и независимое правительство, собственную систему государственной администрации, суда и юстиции.В состав Венгерского королевства (Транслейтании) вошли, помимо Венгрии, территории Трансильвании, Словакии, Карпатской Руси, Воеводины, Хорватии и Славонии, а также город Риека.Вся остальная территория империи образовала австрийскую часть монархии, Цислейтанию. Королевство Галиция и Лодомерия (Владимерия, то есть Волынь) и герцогство Буковина также входили в австрийскую часть монархии.Австрийская и Венгерская части государства были связаны, во-первых, единым монархом, имеющим титул "император Австрии и король Венгрии". Короной Святого Стефана Франц Иосиф I был увенчан 8 июня 1867 года, а его властные полномочия и наследственные права были закреплены в "Прагматической санкции".Во-вторых, монархию объединяли так называемые "общие дела": внешняя политика, оборона и военные вопросы, финансовая и таможенная система.Наиболее негативную реакцию Австро-венгерское соглашение встретило у славянских народов империи. С резкими протестами выступили хорваты. Лидеры чешского национального движения отказались признать соглашение, в Богемии и Моравии развернулись митинги и национальные собрания, требующие восстановления прав и привилегий земель чешской короны и предоставления Чехии таких же прав, какие получила Венгрия.А вот поляки, составлявшие большинство населения Галичины, пошли путём не публичных протестов, а кулуарных компромиссов.Во-первых, с 1859 года бывший наместник этого края граф Агенор Голуховский стал министром внутренних дел империи.Во-вторых, ещё по "Февральскому патенту" 1861-го был утверждён статут Королевства Галиция и Лодомерия, в частности создан краевой сейм — в котором поляки получили более 2/3 мест. Уже на первой сессии Галицкого сейма в апреле 1861-го польский язык был утверждён единственным языком преподавания на всех светских факультетах Ягеллонского университета в Кракове, а исполнительным структурам было поручено подготовить проект закона о введении польского языка во всех школах края (реализовано в 1867-м).Правда, в ответ Вена начала заигрывать с русинами — в 1862-м году в Восточной Галичине русинский язык в кирилличном варианте стал официальным.В письме депутатов Галицкого сейма в адрес императора от 10 декабря 1866 года было сказано: "при Тебе, Светлейший Государь, стоим и хотим стоять". Поляки на полном серьёзе рассчитывали стать третьим имперским народом наряду с австрийцами и венграми.22 мая 1867 года Франц Иосиф I созвал заседание Рейхсрата, который утвердил преобразование империи в дуалистическую монархию.21 декабря 1867 года Рейхсрат принял 6 конституционных законов, которые принято называть "Декабрьской конституцией". Они действовали до распада Австро-Венгрии в 1918 году и превратили империю в асимметричную федерацию, где особые права были не только у Венгрии и Австрии, но и у входящих в состав последней территорий, которые де-факто стали автономиями.Закон о предметах ведения, касающихся всех земель Австрийской монархии и принципах их регулирования получил известность как "закон о делегировании", подтвердивший разграничение полномочий между двумя частями империи и императором. В названии отражено действовавшее на момент принятия наименование государства, название "Австро-Венгрия" впервые было использовано 14 ноября 1868 года.Польские источники отмечают, что 21 декабря 1867 года можно считать датой предоставления автономии Галичине весьма условно.С одной стороны, ряд успехов в этом направлении был достигнут ранее, в первую очередь благодаря деятельности Галицкого сейма и Агенора Голуховского, которого называют "отцом автономии". С другой — наполнение этой автономии реальными полномочиями происходило на протяжении многих лет и даже десятилетий после 1867-го, и не всегда просто.Так, 24 сентября 1868 года Галицкий сейм направил в адрес императора резолюцию, в которой требовал значительного расширения автономии, в частности введения специального министра по делам Галичины в правительстве Австрии. Франц Иосиф был настолько обижен неблагодарностью галичан, что отменил запланированную поездку в край. Однако в 1871-м такой министр всё же появился, да и все наместники в крае вплоть до 1915 года были поляками.Именно после предоставления Галичине автономии произошла ускоренная полонизация не только системы образования, но и администрации и судопроизводства, и началось создание образа "Светлейшего Цесаря".На Галичину, которую стали называть Польским Пьемонтом, прибыли десятки тысяч иммигрантов из бывших земель Речи Посполитой, находящихся под властью России и Пруссии."На фоне этих двух стран свобода политической и культурной жизни и господство польского языка в Галичине создали легенду о доброжелательном императоре, который понимал поляков. (...) Сегодня Франц Иосиф по-прежнему является элементом региональной идентичности, о чем свидетельствует большое количество портретов, которые я видел в Галиции", — говорит доктор Шлянта из Варшавского университета.По его мнению, среди народов, населяющих Австро-Венгрию, именно поляки питают наибольшую симпатию и преклонение перед монархией, которая является элементом региональной идентичности многих жителей Малопольского воеводства (некогда западная часть Галичины) и отличает их от жителей других регионов Польши.Да и в Галичине восточной (ныне Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области) "Найясніший Цісар" давно уже стал коммерческим образом, его портреты можно увидеть в десятках местных кафе и ресторанов.Хотя свою политическую эмансипацию русины Галичины начали значительно позже местных поляков и использовали возможности, которые предоставила автономному краю "Декабрьская конституция", лишь с конца XIX века, в результате распада Австро-Венгрии, им всё же удалось создать своё государство — Западно-Украинскую Народную Республику (ЗУНР).

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история, галичина, xix век, австро-венгрия, австрия, венгрия, автономия