https://ukraina.ru/20241221/1059848503.html

Запад или Россия: кто моргнёт быстрее и что будет потом? Мухин о Путине и технологической дуэли

Запад или Россия: кто моргнёт быстрее и что будет потом? Мухин о Путине и технологической дуэли - 21.12.2024 Украина.ру

Запад или Россия: кто моргнёт быстрее и что будет потом? Мухин о Путине и технологической дуэли

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру отметил наиболее важные и острые вопросы, заданные на "Прямой линии" Владимиру Путину, а также спрогнозировал сценарии развития украинского и ближневосточного конфликтов в 2025 году

2024-12-21T14:36

2024-12-21T14:36

2024-12-21T14:36

видео

алексей мухин

владимир путин

прямая линия

россия

запад

украина

ближний восток

сирия

палестина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/15/1059848384_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_58036f1738a7b6d8f33b02c09c01d3b0.jpg

00:24 - "Прямая линия" с Владимиром Путиным;02:20 - О правах и свободах человека;03:35 - Путь России с 2000 года;05:36 - О развитии украинского конфликта;06:48 - Траектория внешней политики Запада;08:07 - Ответственность за Украину;08:52 - О сценарии развития ближневосточного конфликта;10:32 - О действиях России по Сирии;11:01 - О проблемах трудовой миграции.

россия

запад

украина

ближний восток

сирия

палестина

турция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, алексей мухин, владимир путин, прямая линия, россия, запад, украина, ближний восток, сирия, палестина, ес, дональд трамп, турция, башар асад, миграция, деньги, видео