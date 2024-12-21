https://ukraina.ru/20241221/1059848503.html
Запад или Россия: кто моргнёт быстрее и что будет потом? Мухин о Путине и технологической дуэли
Запад или Россия: кто моргнёт быстрее и что будет потом? Мухин о Путине и технологической дуэли - 21.12.2024 Украина.ру
Запад или Россия: кто моргнёт быстрее и что будет потом? Мухин о Путине и технологической дуэли
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру отметил наиболее важные и острые вопросы, заданные на "Прямой линии" Владимиру Путину, а также спрогнозировал сценарии развития украинского и ближневосточного конфликтов в 2025 году
2024-12-21T14:36
2024-12-21T14:36
2024-12-21T14:36
видео
алексей мухин
владимир путин
прямая линия
россия
запад
украина
ближний восток
сирия
палестина
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00:24 - "Прямая линия" с Владимиром Путиным;02:20 - О правах и свободах человека;03:35 - Путь России с 2000 года;05:36 - О развитии украинского конфликта;06:48 - Траектория внешней политики Запада;08:07 - Ответственность за Украину;08:52 - О сценарии развития ближневосточного конфликта;10:32 - О действиях России по Сирии;11:01 - О проблемах трудовой миграции.
россия
запад
украина
ближний восток
сирия
палестина
турция
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Запад или Россия: кто моргнёт быстрее и что будет потом? Мухин о Путине и технологической дуэли
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру отметил наиболее важные и острые вопросы, заданные на "Прямой линии" Владимиру Путину, а также спрогнозировал сценарии развития украинского и ближневосточного конфликтов в 2025 году
00:24 - "Прямая линия" с Владимиром Путиным;
02:20 - О правах и свободах человека;
03:35 - Путь России с 2000 года;
05:36 - О развитии украинского конфликта;
06:48 - Траектория внешней политики Запада;
08:07 - Ответственность за Украину;
08:52 - О сценарии развития ближневосточного конфликта;
10:32 - О действиях России по Сирии;
11:01 - О проблемах трудовой миграции.