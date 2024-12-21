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К новому Нюрнбергу всё готово: каким должен быть трибунал и как наказать ВСУ прямо сейчас - Гаспарян
К новому Нюрнбергу всё готово: каким должен быть трибунал и как наказать ВСУ прямо сейчас - Гаспарян - 21.12.2024 Украина.ру
К новому Нюрнбергу всё готово: каким должен быть трибунал и как наказать ВСУ прямо сейчас - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.
2024-12-21T10:02
2024-12-21T10:02
2024-12-21T10:02
видео
селидово
украина
армен гаспарян
владимир путин
вооруженные силы украины
общественная палата
прямая линия
владимир зеленский
выборы
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00:24 - Прямая линия с Владимиром Путиным;08:55 - Убийство генерал-лейтенанта Кириллова;24:12 - День работников органов безопасности;29:27 - Преступления ВСУ в Селидово.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, селидово, украина, армен гаспарян, владимир путин, вооруженные силы украины, общественная палата, прямая линия, владимир зеленский, выборы, война, угроза, убийство, видео
Видео, Селидово, Украина, Армен Гаспарян, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, общественная палата, Прямая линия, Владимир Зеленский, выборы, война, угроза, убийство
К новому Нюрнбергу всё готово: каким должен быть трибунал и как наказать ВСУ прямо сейчас - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.
00:24 - Прямая линия с Владимиром Путиным;
08:55 - Убийство генерал-лейтенанта Кириллова;
24:12 - День работников органов безопасности;
29:27 - Преступления ВСУ в Селидово.