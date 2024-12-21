https://ukraina.ru/20241221/1059846174.html

К новому Нюрнбергу всё готово: каким должен быть трибунал и как наказать ВСУ прямо сейчас - Гаспарян

К новому Нюрнбергу всё готово: каким должен быть трибунал и как наказать ВСУ прямо сейчас - Гаспарян - 21.12.2024 Украина.ру

К новому Нюрнбергу всё готово: каким должен быть трибунал и как наказать ВСУ прямо сейчас - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.

2024-12-21T10:02

2024-12-21T10:02

2024-12-21T10:02

видео

селидово

украина

армен гаспарян

владимир путин

вооруженные силы украины

общественная палата

прямая линия

владимир зеленский

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/15/1059846051_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9a05da68545b42d0a7b21fa0bf20290.jpg

00:24 - Прямая линия с Владимиром Путиным;08:55 - Убийство генерал-лейтенанта Кириллова;24:12 - День работников органов безопасности;29:27 - Преступления ВСУ в Селидово.

селидово

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, селидово, украина, армен гаспарян, владимир путин, вооруженные силы украины, общественная палата, прямая линия, владимир зеленский, выборы, война, угроза, убийство, видео