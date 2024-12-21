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В три волны с разных направлений. Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ на Казань
В три волны с разных направлений. Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ на Казань - 21.12.2024 Украина.ру
В три волны с разных направлений. Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ на Казань
Боевики Вооруженных сил Украины 21 декабря совершили три атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на Казань. Об этом сообщило Министерство обороны России
2024-12-21T11:44
2024-12-21T11:44
2024-12-21T11:44
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казань
минобороны
вооруженные силы украины
атака
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По данным ведомства, атака произошла в период с 7:40 до 9:20 утра по местному времени.Целью беспилотников стали объекты гражданской инфраструктуры в городе."БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ", - говорится в сообщении Минобороны.Как сообщало издание Украина.ру, украинские боевики 20 декабря нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску в Курской области. В результате нападения пять человек погибли, 12 пострадали.В атаке повреждены гражданские объекты, в том числе Дом культуры, здание школы и колледжа, жилые дома.О главных событиях дня в материале Атака на Казань, Зеленский попытался коррумпировать Фицо. Главное на Украине на утро 21 декабря
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, казань, минобороны, вооруженные силы украины, атака, бпла
Новости, Казань, Минобороны, Вооруженные силы Украины, атака, БПЛА
В три волны с разных направлений. Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ на Казань
Боевики Вооруженных сил Украины 21 декабря совершили три атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на Казань. Об этом сообщило Министерство обороны России
По данным ведомства, атака произошла в период с 7:40 до 9:20 утра по местному времени.
Целью беспилотников стали объекты гражданской инфраструктуры в городе.
"БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ", - говорится в сообщении Минобороны.
Как сообщало издание Украина.ру, украинские боевики 20 декабря нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску в Курской области. В результате нападения пять человек погибли, 12 пострадали.
В атаке повреждены гражданские объекты, в том числе Дом культуры, здание школы и колледжа, жилые дома.