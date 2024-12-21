После взятия Покровска и Курахово у ВС РФ фактически не останется преград — Царев - 21.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241221/1059742164.html
После взятия Покровска и Курахово у ВС РФ фактически не останется преград — Царев
После взятия Покровска и Курахово у ВС РФ фактически не останется преград — Царев - 21.12.2024 Украина.ру
После взятия Покровска и Курахово у ВС РФ фактически не останется преград — Царев
По сути Покровск (Красноармейск) и Курахово — последние точки линии обороны ВСУ, которые были серьезно укреплены, после них подобных укреплений у украинской армии нет
2024-12-21T07:20
2024-12-21T07:20
новости
курахово
россия
славянск
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059301412_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_7e6ef19b4c3e9a3064aca272bcce10cb.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царев.Также Зеленский приказал удерживать Покровск (Красноармейск) до инаугурации Трампа, поэтому туда посылают новые резервы, добавил экс-депутат.Во вторник, 17 декабря, Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль Анновку на Кураховском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР)."Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в КураховоВ тот же день, 17 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 2024 году правительство профинансировало строительство фортификационных сооружений для третьей линии обороны.Ранее на эту тему: ВСУ без боя потеряли новый укрепрайон под Красноармейском. Как так получилосьПолный текст интервью — Олег Царев: Зеленский приказал ВСУ цепляться за Покровск, чтобы продержаться два года до падения Трампа
https://ukraina.ru/20241217/1059738135.html
курахово
россия
славянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059301412_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_2b84405895940302a3171eb2a9349fd5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курахово, россия, славянск, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, детали
Новости, Курахово, Россия, Славянск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, детали

После взятия Покровска и Курахово у ВС РФ фактически не останется преград — Царев

07:20 21.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
По сути Покровск (Красноармейск) и Курахово — последние точки линии обороны ВСУ, которые были серьезно укреплены, после них подобных укреплений у украинской армии нет
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царев.
“Покровск — это важная точка на карте. Это дорога на Славянск. Мы оттуда можем пойти на север и не биться в лоб об эти укрепления ВСУ. Вся старая линия обороны киевского режима была серьезно укреплена, а после Покровска и Курахово, как говорят сами украинцы, таких укреплений у них нет”, — рассказал Царев.
Также Зеленский приказал удерживать Покровск (Красноармейск) до инаугурации Трампа, поэтому туда посылают новые резервы, добавил экс-депутат.
Во вторник, 17 декабря, Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль Анновку на Кураховском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР).
"Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в Курахово
В тот же день, 17 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 2024 году правительство профинансировало строительство фортификационных сооружений для третьей линии обороны.
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
17 декабря, 17:53
Кабмин Украины рассказал о финансировании строительства укрепленийВ 2024 году правительство Украины успешно профинансировало строительство фортификационных сооружений для третьей линии обороны. Об этом 17 декабря сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ранее на эту тему: ВСУ без боя потеряли новый укрепрайон под Красноармейском. Как так получилось
Полный текст интервью — Олег Царев: Зеленский приказал ВСУ цепляться за Покровск, чтобы продержаться два года до падения Трампа
 
НовостиКураховоРоссияСлавянскДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украиныдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Зубец: Встреча Путина и Трампа необходима. Америке нужно дать то, что она хочет
07:40От невероятных к возможным: Самойлов назвал варианты, куда могут ударить ВСУ на Брянском направлении
07:20После взятия Покровска и Курахово у ВС РФ фактически не останется преград — Царев
07:00Чадаев: России нужно больше людей, чтобы освоить “беспилотие” лучше ВСУ
07:00Ростислав Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии
06:40У них на самом деле больше бригад: киевский режим создал информационную завесу — Самойлов
06:20Перенджиев рассказал, как “хитрые англосаксы” подготовились к удару по энергетике Украины
06:00“Дроны экономят жизни людей”: Чадаев о мобилизации 2025-го года в России
05:40Теперь не придется из стрелка-радиста лепить “беспилотчика”: Орлов о предложении Белоусова
05:20“Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы
05:00Чадаев объяснил, почему Россия придержала “Орешник”, а сейчас не проводит новую мобилизацию
04:56Украинская кухня: готовим бандуряники по старинному рецепту
03:06"Шизофрения, как и было сказано". Чем занимается провокатор Майдана Татьяна Черновол
03:05Рождественское наступление и необучаемость ВСУ. Что на Украине говорят о ситуации на фронте
03:04Спецоперация на минувшей неделе. "Армия дезертиров" задумалась о новом контрнаступе
19:04Юрий Кнутов: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов
18:05Массированный обстрел Рыльска. Итоги 20 декабря на Украине
17:59Мертвыми - да, живыми - нет: Зеленский согласился только на обмен телами
17:48Украина и Россия обменялись рождественскими посылками для военнопленных - Москалькова
17:31Не дождались Трампа: Сырский принял запоздалое решение о выводе войск из "Кураховского мешка"
Лента новостейМолния