https://ukraina.ru/20241221/1059742164.html
После взятия Покровска и Курахово у ВС РФ фактически не останется преград — Царев
После взятия Покровска и Курахово у ВС РФ фактически не останется преград — Царев - 21.12.2024 Украина.ру
После взятия Покровска и Курахово у ВС РФ фактически не останется преград — Царев
По сути Покровск (Красноармейск) и Курахово — последние точки линии обороны ВСУ, которые были серьезно укреплены, после них подобных укреплений у украинской армии нет
2024-12-21T07:20
2024-12-21T07:20
2024-12-21T07:20
новости
курахово
россия
славянск
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059301412_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_7e6ef19b4c3e9a3064aca272bcce10cb.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царев.Также Зеленский приказал удерживать Покровск (Красноармейск) до инаугурации Трампа, поэтому туда посылают новые резервы, добавил экс-депутат.Во вторник, 17 декабря, Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль Анновку на Кураховском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР)."Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в КураховоВ тот же день, 17 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 2024 году правительство профинансировало строительство фортификационных сооружений для третьей линии обороны.Ранее на эту тему: ВСУ без боя потеряли новый укрепрайон под Красноармейском. Как так получилосьПолный текст интервью — Олег Царев: Зеленский приказал ВСУ цепляться за Покровск, чтобы продержаться два года до падения Трампа
https://ukraina.ru/20241217/1059738135.html
курахово
россия
славянск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059301412_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_2b84405895940302a3171eb2a9349fd5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курахово, россия, славянск, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, детали
Новости, Курахово, Россия, Славянск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, детали
После взятия Покровска и Курахово у ВС РФ фактически не останется преград — Царев
По сути Покровск (Красноармейск) и Курахово — последние точки линии обороны ВСУ, которые были серьезно укреплены, после них подобных укреплений у украинской армии нет