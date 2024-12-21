https://ukraina.ru/20241221/1059742164.html

После взятия Покровска и Курахово у ВС РФ фактически не останется преград — Царев

После взятия Покровска и Курахово у ВС РФ фактически не останется преград — Царев - 21.12.2024 Украина.ру

После взятия Покровска и Курахово у ВС РФ фактически не останется преград — Царев

По сути Покровск (Красноармейск) и Курахово — последние точки линии обороны ВСУ, которые были серьезно укреплены, после них подобных укреплений у украинской армии нет

2024-12-21T07:20

2024-12-21T07:20

2024-12-21T07:20

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курахово

россия

славянск

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

детали

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царев.Также Зеленский приказал удерживать Покровск (Красноармейск) до инаугурации Трампа, поэтому туда посылают новые резервы, добавил экс-депутат.Во вторник, 17 декабря, Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль Анновку на Кураховском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР)."Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в КураховоВ тот же день, 17 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 2024 году правительство профинансировало строительство фортификационных сооружений для третьей линии обороны.Ранее на эту тему: ВСУ без боя потеряли новый укрепрайон под Красноармейском. Как так получилосьПолный текст интервью — Олег Царев: Зеленский приказал ВСУ цепляться за Покровск, чтобы продержаться два года до падения Трампа

https://ukraina.ru/20241217/1059738135.html

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новости, курахово, россия, славянск, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, детали