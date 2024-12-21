https://ukraina.ru/20241221/1059845676.html

Атака на Казань, Зеленский попытался коррумпировать Фицо. Главное на Украине на утро 21 декабря

Атака на Казань, Зеленский попытался коррумпировать Фицо. Главное на Украине на утро 21 декабря - 21.12.2024 Украина.ру

Атака на Казань, Зеленский попытался коррумпировать Фицо. Главное на Украине на утро 21 декабря

Владимир Зеленский попытался подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Казани

2024-12-21T09:54

2024-12-21T09:54

2024-12-21T09:54

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Владимир Зеленский предложил ему взятку в размере €500 млн из российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО.По словам Фицо, предложение прозвучало во время встречи с Зеленским на саммите Европейского Союза, когда они обсуждали финансовые потери Словакии из-за прекращения транзита российского газа."Фицо сказал, что после того, как он сообщил Зеленскому, что Словакия может терять около €500 млн платы за транзит газа в год, украинский президент "спросил меня, проголосовал бы я тогда за членство в НАТО, если он даст мне €500 млн российских активов, и, конечно, я сказал: "никогда"", — сообщило издание Politico.Фицо заявил журналистам, что предложения Зеленского сделаны за закрытыми дверями, являются "абсурдными". При этом премьер-министр Словакии указал, что Украина позволила себе нанести вред экономике члена ЕС."Мы явно сталкиваемся с газовым кризисом благодаря президенту Зеленскому", – заявил Фицо во время пресс-конференции накануне саммита.Также в соцсетях 20 декабря премьер-министр Словакии предупредил о серьёзном конфликте в случае прекращения транзита газа через Украину."Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьёзный конфликт" - отметил Фицо.Ранее в комментарии словацким СМИ Фицо рассказал о разговоре с Зеленским по поводу транзита российского газа через Украину."У нас есть разногласия в вопросе транзита газа через Украину. Я спросил его, будет ли он готов транзитировать другой газ, кроме российского", – отметил Фицо.При этом Зеленский, по словам премьер-министра Словакии, исключил возможность того, что Украина может транспортировать любой газ."Он (Зеленский — Ред.) спросил, можем ли мы себе представить, что будем платить за газ, который финансирует войну", – описал разговор Фицо.Также 13 декабря премьер-министр Словакии заявил о том, что его страна не может платить за газ больше из-за геополитики."Мы не видим причин платить за газ больше из-за геополитических обстоятельств", – отметил Фицо.Он обвинил Запад в давлении на страну по вопросу транзита газа.Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря рассказал о том, что Украина отказалась от транзита российского газа через свою территорию."Украина отказалась от продления контракта, транзитного контракта. <...> Этого контракта не будет, уже все ясно. Ну, значит, хорошо, мы переживем, "Газпром" это переживёт", – отметил Путин на пресс-конференции.Он подчеркнул, что инициатором отказа от нового соглашения является именно Украина."Украина отказалась от продления контракта, транзитного контракта. Это же не мы отказались, это Украина отказывается. Украина отказалась от продления контракта, хотя получала от нас там где-то $700-800млн по году за контракт. Сейчас возникают вопросы, что с этим делать, но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям", – подытожил Путин.При этом он указал, что потребности в энергоносителях для мировой экономики растут, и Россия будет наращивать долю на глобальном рынке СПГ."Потребности в энергоносителях с точки зрения развития мировой экономики, они все равно продолжают (расти), потребность растет, она будет расти, это не наши данные, это данные мировых институтов экономических. И просто этот продукт будет востребован на мировых рынках, мы будем продолжать это делать, и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ", — подчеркнул Путин.Таким образом, отказ Украины от транзита российского газа нанесён в первую очередь удар по Европе, союзницей которого себя декларирует Украина.Атака на КазаньУтром 21 декабря украинские беспилотники атаковали высотные жилые дома в Казани."Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить тёплыми вещами и питанием. Наготове также и все коммунальные службы. К месту ЧП выехали премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров", — сообщила мэрия Казани.Мэрия сослалась и на информацию от министерства обороны России."Как сообщило Минобороны России, около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан. Просим жителей сохранять спокойствие. Просим также по возможности при возникновении таких новостей не отправляться на место событий – работают спецслужбы, оказывающие помощь. Будем информировать дополнительно по мере поступления информации", — указывалось в публикации в телеграм-канале мэрии.Телеграм-канал Mash опубликовал ряд видео из Казани."Украинский БПЛА прилетел в элитную многоэтажку "Лазурные небеса" в Казани, начался пожар. Об этом сообщают местные жители. На месте экстренные службы", - указывалось в подписи под одним из видео.Под другим канал анализировал, что за беспилотники могли атаковать столицу Татарстана."Предварительно, ВСУ ударили по Казани дронами модели "Лютый". Такие беспилотники использовали для атаки на Москву осенью. На данный момент известно о попадании беспилотника в элитные ЖК "Лазурные небеса" и "Манхэттен", а также по домам в Кировском и Советском районах города", — указывалось в публикации.Живущий в Казани военный эксперт Александр Арутюнов в своём телеграм-канале отметил, что второе атакованное здание далеко от первого."Та самая вторая высотка. Она довольно далеко от "Лазурных небес"…", - указал он в подписи под видео.В городе продолжают ликвидировать последствия атаки украинских беспилотников.О ходе спецоперации — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Армия дезертиров" задумалась о новом контрнаступе".

https://ukraina.ru/20241220/1059843886.html

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https://ukraina.ru/20241220/1059827695.html

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эксклюзив, хроники, украина, казань, словакия, роберт фицо, владимир путин, владимир зеленский, нато, politico, ес