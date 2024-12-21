СМИ предупреждают: британские инструкторы на Украине - это прямой путь к войне с Россией - 21.12.2024 Украина.ру
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СМИ предупреждают: британские инструкторы на Украине - это прямой путь к войне с Россией
СМИ предупреждают: британские инструкторы на Украине - это прямой путь к войне с Россией - 21.12.2024 Украина.ру
СМИ предупреждают: британские инструкторы на Украине - это прямой путь к войне с Россией
Отправка военных инструкторов Великобритании на Украину может привести к войне с Россией. Об этом 21 декабря предупредило британское издание Sepctator
2024-12-21T13:52
2024-12-21T13:52
новости
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инструктор
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По мнению авторов издания, в случае провала этой миссии может произойти прямое столкновение британских и российских вооруженных сил.В ходе продвижения российские военные могут наткнуться на британских специалистов в украинских подразделениях, что приведет к прямому конфликту армий России и Великобритании, отмечают журналисты издания.Ранее издание со ссылкой на главу минобороны Великобритании Джона Хили сообщило, что британские специалисты могут отправиться на Украину для обучения ВСУ. По словам Хили, Британия стремиться занять новую лидирующую роль в украинском конфликте.Газета Times со ссылкой на неназванного чиновника писала 20 декабря, что на Западе верят, что британские инструкторы в случае дислокации на Украине могут стать целью для российских ударов.Другие новости: Британия может отправить военных на Украину - Times
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новости, великобритания, украина, россия, инструктор
Новости, Великобритания, Украина, Россия, инструктор

СМИ предупреждают: британские инструкторы на Украине - это прямой путь к войне с Россией

13:52 21.12.2024
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Army Europe Images британские военные
британские военные - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© commons.wikimedia.org / U.S. Army Europe Images
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Отправка военных инструкторов Великобритании на Украину может привести к войне с Россией. Об этом 21 декабря предупредило британское издание Sepctator
По мнению авторов издания, в случае провала этой миссии может произойти прямое столкновение британских и российских вооруженных сил.
В ходе продвижения российские военные могут наткнуться на британских специалистов в украинских подразделениях, что приведет к прямому конфликту армий России и Великобритании, отмечают журналисты издания.
Ранее издание со ссылкой на главу минобороны Великобритании Джона Хили сообщило, что британские специалисты могут отправиться на Украину для обучения ВСУ. По словам Хили, Британия стремиться занять новую лидирующую роль в украинском конфликте.
Газета Times со ссылкой на неназванного чиновника писала 20 декабря, что на Западе верят, что британские инструкторы в случае дислокации на Украине могут стать целью для российских ударов.
Другие новости: Британия может отправить военных на Украину - Times
 
НовостиВеликобританияУкраинаРоссияинструктор
 
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Заголовок открываемого материала
14:15Глава Минобороны Германии рассказал, когда на Украину прийдут немецкие солдаты
13:52СМИ предупреждают: британские инструкторы на Украине - это прямой путь к войне с Россией
13:14Удар по "Манхэттену", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 декабря
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