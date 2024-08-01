Зеленского все чаще критикуют на Западе, но ждать от его союзников адекватности опрометчиво – эксперт - 01.08.2024 Украина.ру
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Зеленского все чаще критикуют на Западе, но ждать от его союзников адекватности опрометчиво – эксперт
Зеленского все чаще критикуют на Западе, но ждать от его союзников адекватности опрометчиво – эксперт - 01.08.2024 Украина.ру
Зеленского все чаще критикуют на Западе, но ждать от его союзников адекватности опрометчиво – эксперт
Отдельные представители элит Запада критически относятся к позиции США и НАТО по Украине, выражая свое недовольство публично, однако пока они не составляют большинство, а следовательно – не влияют на принятие стратегических решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
2024-08-01T10:48
2024-08-01T10:48
запад
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украина
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никита мендкович
дональд трамп
нато
европарламент
сво
спецоперация
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Комментируя пост депутата Европарламента от Ирландии Мика Уоллеса, опубликованный в соцсети Х, в котором тот обвинил Владимира Зеленского в распродаже украинской земли западным корпорациям, гибели сотен тысяч людей, разрушении Украины и содействии прокси-конфликту США и НАТО с Россией, эксперт согласился, что отдельные критикующие Киев голоса, слышны теперь все чаще. Все они частично или полностью дублируют позицию российской стороны, но о смене риторики говорить пока преждевременно.По его мнению, некоторые корректировки в ситуацию на Украине смогут внести президентские выборы в США и победа Дональда Трампа, который ранее неоднократно информировал о желании заморозить конфликт путем переговоров, однако и это не станет принципиальным решением глубокой проблемы."Во многом переговоры и заключение мира на Западе рассматривается элитами как шанс на определенную паузу, чтобы перевооружить киевский режим, вернуть в страну эмигрировавших украинцев, чтобы воссоздать ВСУ и начать готовиться к новой войне. Я понимаю, что озвучиваю достаточно пессимистичные вещи, но, действительно, у меня нет причин ожидать от Запада более адекватной, более взвешенной позиции по Украине", - заключил собеседник.Читайте также мнения политологов о шансах Зеленского в "шакалячем торге" в материале автора издания Украина.ру Сергея Шиптенко.
https://ukraina.ru/20240320/1053977631.html
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запад, сша, украина, владимир зеленский, никита мендкович, дональд трамп, нато, европарламент, сво, спецоперация, украина.ру
Запад, США, Украина, Владимир Зеленский, Никита Мендкович, Дональд Трамп, НАТО, Европарламент, СВО, Спецоперация, Украина.ру

Зеленского все чаще критикуют на Западе, но ждать от его союзников адекватности опрометчиво – эксперт

10:48 01.08.2024
 
Зеленский в форме
Зеленский в форме
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Отдельные представители элит Запада критически относятся к позиции США и НАТО по Украине, выражая свое недовольство публично, однако пока они не составляют большинство, а следовательно – не влияют на принятие стратегических решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Комментируя пост депутата Европарламента от Ирландии Мика Уоллеса, опубликованный в соцсети Х, в котором тот обвинил Владимира Зеленского в распродаже украинской земли западным корпорациям, гибели сотен тысяч людей, разрушении Украины и содействии прокси-конфликту США и НАТО с Россией, эксперт согласился, что отдельные критикующие Киев голоса, слышны теперь все чаще.
Все они частично или полностью дублируют позицию российской стороны, но о смене риторики говорить пока преждевременно.
"Я думаю, что пока об этом не нужно спешить заявлять. На Западе есть отдельные элитарии, которые критически относятся к позиции США и НАТО на Украине, но они не образуют пока большинство и не влияют на принятие стратегических решений. Это неприятно, но, к сожалению, пока завершению конфликта способствуют только военные шаги", - сказал Мендкович.
По его мнению, некоторые корректировки в ситуацию на Украине смогут внести президентские выборы в США и победа Дональда Трампа, который ранее неоднократно информировал о желании заморозить конфликт путем переговоров, однако и это не станет принципиальным решением глубокой проблемы.
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Читайте также мнения политологов о шансах Зеленского в "шакалячем торге" в материале автора издания Украина.ру Сергея Шиптенко.
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ЗападСШАУкраинаВладимир ЗеленскийНикита МендковичДональд ТрампНАТОЕвропарламентСВОСпецоперацияУкраина.ру
 
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