Зеленского все чаще критикуют на Западе, но ждать от его союзников адекватности опрометчиво – эксперт
Зеленский в форме
Отдельные представители элит Запада критически относятся к позиции США и НАТО по Украине, выражая свое недовольство публично, однако пока они не составляют большинство, а следовательно – не влияют на принятие стратегических решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Комментируя пост депутата Европарламента от Ирландии Мика Уоллеса, опубликованный в соцсети Х, в котором тот обвинил Владимира Зеленского в распродаже украинской земли западным корпорациям, гибели сотен тысяч людей, разрушении Украины и содействии прокси-конфликту США и НАТО с Россией, эксперт согласился, что отдельные критикующие Киев голоса, слышны теперь все чаще.
Все они частично или полностью дублируют позицию российской стороны, но о смене риторики говорить пока преждевременно.
"Я думаю, что пока об этом не нужно спешить заявлять. На Западе есть отдельные элитарии, которые критически относятся к позиции США и НАТО на Украине, но они не образуют пока большинство и не влияют на принятие стратегических решений. Это неприятно, но, к сожалению, пока завершению конфликта способствуют только военные шаги", - сказал Мендкович.
По его мнению, некоторые корректировки в ситуацию на Украине смогут внести президентские выборы в США и победа Дональда Трампа, который ранее неоднократно информировал о желании заморозить конфликт путем переговоров, однако и это не станет принципиальным решением глубокой проблемы.
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"Во многом переговоры и заключение мира на Западе рассматривается элитами как шанс на определенную паузу, чтобы перевооружить киевский режим, вернуть в страну эмигрировавших украинцев, чтобы воссоздать ВСУ и начать готовиться к новой войне. Я понимаю, что озвучиваю достаточно пессимистичные вещи, но, действительно, у меня нет причин ожидать от Запада более адекватной, более взвешенной позиции по Украине", - заключил собеседник.
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