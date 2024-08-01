https://ukraina.ru/20240801/1056609821.html

Зеленского все чаще критикуют на Западе, но ждать от его союзников адекватности опрометчиво – эксперт

Зеленского все чаще критикуют на Западе, но ждать от его союзников адекватности опрометчиво – эксперт - 01.08.2024 Украина.ру

Зеленского все чаще критикуют на Западе, но ждать от его союзников адекватности опрометчиво – эксперт

Отдельные представители элит Запада критически относятся к позиции США и НАТО по Украине, выражая свое недовольство публично, однако пока они не составляют большинство, а следовательно – не влияют на принятие стратегических решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

2024-08-01T10:48

2024-08-01T10:48

2024-08-01T10:48

запад

сша

украина

владимир зеленский

никита мендкович

дональд трамп

нато

европарламент

сво

спецоперация

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Комментируя пост депутата Европарламента от Ирландии Мика Уоллеса, опубликованный в соцсети Х, в котором тот обвинил Владимира Зеленского в распродаже украинской земли западным корпорациям, гибели сотен тысяч людей, разрушении Украины и содействии прокси-конфликту США и НАТО с Россией, эксперт согласился, что отдельные критикующие Киев голоса, слышны теперь все чаще. Все они частично или полностью дублируют позицию российской стороны, но о смене риторики говорить пока преждевременно.По его мнению, некоторые корректировки в ситуацию на Украине смогут внести президентские выборы в США и победа Дональда Трампа, который ранее неоднократно информировал о желании заморозить конфликт путем переговоров, однако и это не станет принципиальным решением глубокой проблемы."Во многом переговоры и заключение мира на Западе рассматривается элитами как шанс на определенную паузу, чтобы перевооружить киевский режим, вернуть в страну эмигрировавших украинцев, чтобы воссоздать ВСУ и начать готовиться к новой войне. Я понимаю, что озвучиваю достаточно пессимистичные вещи, но, действительно, у меня нет причин ожидать от Запада более адекватной, более взвешенной позиции по Украине", - заключил собеседник.Читайте также мнения политологов о шансах Зеленского в "шакалячем торге" в материале автора издания Украина.ру Сергея Шиптенко.

https://ukraina.ru/20240320/1053977631.html

https://ukraina.ru/20240220/1053420850.html

запад

сша

украина

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запад, сша, украина, владимир зеленский, никита мендкович, дональд трамп, нато, европарламент, сво, спецоперация, украина.ру