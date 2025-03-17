Перемирие может быть первым шагом к достижению целей СВО — Кашин
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении в ЛНР
Значительная часть украинской верхушки считает, что войну надо заканчивать. Но Зеленский при поддержке Евросоюза так не считал. Задача Трампа была в том, чтобы сломить это сопротивление. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Перемирие может быть первым шагом к достижению целей СВО, считает эксперт. Неизвестно, наступит оно или нет. Но все понимают, что американо-российские переговоры шли довольно долго, и, какой-то объем договоренностей был достигнут, указал он.
"Проблема заключалась в позиции Евросоюза и лично Зеленского вместе с его окружением, которые были настроены на бесконечное продолжение войны", — подчеркнул Кашин.
При этом даже среди остальной украинской верхушки по этому поводу были разные точки зрения, указал он. Достаточно вспомнить выступления начальника военной разведки Кирилла Буданова* в Верховной Раде в январе ("Переговоры надо начать до лета, иначе Украина столкнется с необратимыми последствиями"), напомнил собеседник Украина.ру.
Сначала Киев отрицал, что это выступление было, но потом открыл уголовное дело по факту утечки секретной информации, тем самым подтвердив, что оно имело место, отметил Кашин.
То есть ситуация тяжелая и значительная часть в том числе военной верхушки Украины считает, что войну надо заканчивать, указал он.
"Зеленский так не считал. Его поддерживал Евросоюз. Задача Трампа была в том, чтобы сломить их сопротивление. И, видимо, это и было достигнуто на переговорах в Саудовской Аравии", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру на сайте Украина.
Также на тему переговоров и ситуации на Украине — в материале Владимира Скачко "Плюсы и минусы обмана. России опять не предлагают гарантий ее безопасности" на сайте Украина.ру.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов