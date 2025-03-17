ВС РФ нужно "выкорчевать пенек" в Покровске, чтобы открыть ворота на Славянск и Краматорск — Баранец - 17.03.2025 Украина.ру
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ВС РФ нужно "выкорчевать пенек" в Покровске, чтобы открыть ворота на Славянск и Краматорск — Баранец
ВС РФ нужно "выкорчевать пенек" в Покровске, чтобы открыть ворота на Славянск и Краматорск — Баранец - 17.03.2025 Украина.ру
ВС РФ нужно "выкорчевать пенек" в Покровске, чтобы открыть ворота на Славянск и Краматорск — Баранец
Покровск очень серьезно укреплен. Украинское командование хорошо понимает, что если падет Покровск, то тогда для российской армии откроются ворота на Славянск и Краматорск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2025-03-17T04:30
2025-03-17T04:30
новости
россия
славянск
краматорск
виктор баранец
александр сырский
михаил драпатый
вооруженные силы украины
всу
покровск/красноармейск
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Главком ВСУ Александр Сырский и командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый бросают под Покровск (Красноармейск) много сил, отметил эксперт. "Я боюсь сглазить, но под Покровском у нас неплохо складывается обстановка. Как и под Часов Яром", — добавил он.С другой стороны, фактор переговоров все равно надо держать в голове, считает он. Потому что можно планировать боевые действия с прицелом на Славянск и Краматорск, а потом будут какие-то договоренности, которые сломают эти военные планы, отметил обозреватель."Я не думаю, что [президент РФ Владимир] Путин допустит, чтобы [американский лидер Дональд] Трамп вмешивался в тактику и стратегию наших действий. Но нам сейчас очень важно взять и Покровск, и Часов Яр", — подчеркнул Баранец.Он сравнил Покровск с "крепким дубовым пеньком на узкой стежке в лесу". Город очень серьезно укреплен. ВС РФ придется серьезно попотеть, чтобы "выкорчевать этот пенек" и пойти дальше. Зеленский любит называть Славянск и Краматорск фортецией, но на счету ВС РФ уже немало взятых фортецей, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.О том, как могут разворачиваться боевые действия в Сумской области — в материале "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250315/1061826923.html
россия
славянск
краматорск
покровск/красноармейск
часов яр
курская область
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новости, россия, славянск, краматорск, виктор баранец, александр сырский, михаил драпатый, вооруженные силы украины, всу, покровск/красноармейск, часов яр, курская область, сво, спецоперация
Новости, Россия, Славянск, Краматорск, Виктор Баранец, Александр Сырский, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Покровск/Красноармейск, Часов Яр, Курская область, СВО, Спецоперация

ВС РФ нужно "выкорчевать пенек" в Покровске, чтобы открыть ворота на Славянск и Краматорск — Баранец

04:30 17.03.2025
 
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Покровск очень серьезно укреплен. Украинское командование хорошо понимает, что если падет Покровск, то тогда для российской армии откроются ворота на Славянск и Краматорск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Главком ВСУ Александр Сырский и командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый бросают под Покровск (Красноармейск) много сил, отметил эксперт. "Я боюсь сглазить, но под Покровском у нас неплохо складывается обстановка. Как и под Часов Яром", — добавил он.

"Я сначала не поверил, но Украина даже из Курской области снимает некоторые подразделения. Это значит, что там болит, что там опасность. Вражеское командование хорошо понимает, что если падет Покровск, то ворота на Славянск и Краматорск будут открыты", — подчеркнул Баранец.

С другой стороны, фактор переговоров все равно надо держать в голове, считает он. Потому что можно планировать боевые действия с прицелом на Славянск и Краматорск, а потом будут какие-то договоренности, которые сломают эти военные планы, отметил обозреватель.
"Я не думаю, что [президент РФ Владимир] Путин допустит, чтобы [американский лидер Дональд] Трамп вмешивался в тактику и стратегию наших действий. Но нам сейчас очень важно взять и Покровск, и Часов Яр", — подчеркнул Баранец.
Он сравнил Покровск с "крепким дубовым пеньком на узкой стежке в лесу". Город очень серьезно укреплен. ВС РФ придется серьезно попотеть, чтобы "выкорчевать этот пенек" и пойти дальше. Зеленский любит называть Славянск и Краматорск фортецией, но на счету ВС РФ уже немало взятых фортецей, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
О том, как могут разворачиваться боевые действия в Сумской области — в материале "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияСлавянскКраматорскВиктор БаранецАлександр СырскийМихаил ДрапатыйВооруженные силы УкраиныВСУПокровск/КрасноармейскЧасов ЯрКурская областьСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
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04:30ВС РФ нужно "выкорчевать пенек" в Покровске, чтобы открыть ворота на Славянск и Краматорск — Баранец
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