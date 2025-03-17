https://ukraina.ru/20250317/1061832566.html

ВС РФ нужно "выкорчевать пенек" в Покровске, чтобы открыть ворота на Славянск и Краматорск — Баранец

ВС РФ нужно "выкорчевать пенек" в Покровске, чтобы открыть ворота на Славянск и Краматорск — Баранец - 17.03.2025 Украина.ру

ВС РФ нужно "выкорчевать пенек" в Покровске, чтобы открыть ворота на Славянск и Краматорск — Баранец

Покровск очень серьезно укреплен. Украинское командование хорошо понимает, что если падет Покровск, то тогда для российской армии откроются ворота на Славянск и Краматорск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2025-03-17T04:30

2025-03-17T04:30

2025-03-17T04:30

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виктор баранец

александр сырский

михаил драпатый

вооруженные силы украины

всу

покровск/красноармейск

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Главком ВСУ Александр Сырский и командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый бросают под Покровск (Красноармейск) много сил, отметил эксперт. "Я боюсь сглазить, но под Покровском у нас неплохо складывается обстановка. Как и под Часов Яром", — добавил он.С другой стороны, фактор переговоров все равно надо держать в голове, считает он. Потому что можно планировать боевые действия с прицелом на Славянск и Краматорск, а потом будут какие-то договоренности, которые сломают эти военные планы, отметил обозреватель."Я не думаю, что [президент РФ Владимир] Путин допустит, чтобы [американский лидер Дональд] Трамп вмешивался в тактику и стратегию наших действий. Но нам сейчас очень важно взять и Покровск, и Часов Яр", — подчеркнул Баранец.Он сравнил Покровск с "крепким дубовым пеньком на узкой стежке в лесу". Город очень серьезно укреплен. ВС РФ придется серьезно попотеть, чтобы "выкорчевать этот пенек" и пойти дальше. Зеленский любит называть Славянск и Краматорск фортецией, но на счету ВС РФ уже немало взятых фортецей, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.О том, как могут разворачиваться боевые действия в Сумской области — в материале "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250315/1061826923.html

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новости, россия, славянск, краматорск, виктор баранец, александр сырский, михаил драпатый, вооруженные силы украины, всу, покровск/красноармейск, часов яр, курская область, сво, спецоперация