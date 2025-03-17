https://ukraina.ru/20250317/1061832051.html

Враг совершенствует средства нападения: Баранец о том, почему важно найти противоядие против БПЛА

Враг совершенствует средства нападения: Баранец о том, почему важно найти противоядие против БПЛА - 17.03.2025 Украина.ру

Враг совершенствует средства нападения: Баранец о том, почему важно найти противоядие против БПЛА

Дальнейший ход СВО будет во многом связан с тем, найдем ли мы противоядие в отношении украинских БПЛА. Российские специалисты уже сделали многое. Враг совершенствует средства нападения, мы совершенствуем средства защиты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2025-03-17T03:30

2025-03-17T03:30

2025-03-17T03:30

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"Я неоднократно говорил, что враг устроил нам жестокую академию. Чем лучше мы учимся, тем сильнее становимся", — отметил эксперт.В России наконец-то поняли, что такое fpv-дроны, наладили их производство и обучение операторов. По сравнению с тем, как мы начинали специальную военную операцию, "это небо и земля", указал Баранец.Он отметил, в войсках появляется все больше дронов на оптоволокне. Это классная штука, потому что противник не может засечь его частоту и "вынести ему электронные мозги", добавил Баранец.Но нельзя забывать, что такие дроны есть не только у российских военных. И сейчас вся отечественная конструкторская мысль бьется вокруг одной проблемы: как найти управу на беспилотники, указал эксперт."Дальнейший ход СВО будет во многом связан с тем, найдем ли мы противоядие в отношении украинских БПЛА. Мы уже сделали многое. Враг совершенствует средства нападения, мы совершенствуем средства защиты", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250314/1061786902.html

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