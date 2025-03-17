Враг совершенствует средства нападения: Баранец о том, почему важно найти противоядие против БПЛА
Дальнейший ход СВО будет во многом связан с тем, найдем ли мы противоядие в отношении украинских БПЛА. Российские специалисты уже сделали многое. Враг совершенствует средства нападения, мы совершенствуем средства защиты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
"Я неоднократно говорил, что враг устроил нам жестокую академию. Чем лучше мы учимся, тем сильнее становимся", — отметил эксперт.
В России наконец-то поняли, что такое fpv-дроны, наладили их производство и обучение операторов. По сравнению с тем, как мы начинали специальную военную операцию, "это небо и земля", указал Баранец.
"А теперь наши пацаны, которым всего 22 года, блистательно работают пилотами. По секрету вам скажу, что примерно 70% потерь противнику наносят наши БПЛА. Сами понимаете, куда склоняются современные боевые действия", — подчеркнул полковник запаса.
Он отметил, в войсках появляется все больше дронов на оптоволокне. Это классная штука, потому что противник не может засечь его частоту и "вынести ему электронные мозги", добавил Баранец.
Но нельзя забывать, что такие дроны есть не только у российских военных. И сейчас вся отечественная конструкторская мысль бьется вокруг одной проблемы: как найти управу на беспилотники, указал эксперт.
"Дальнейший ход СВО будет во многом связан с тем, найдем ли мы противоядие в отношении украинских БПЛА. Мы уже сделали многое. Враг совершенствует средства нападения, мы совершенствуем средства защиты", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты специальной военной операции — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
14 марта, 07:00Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 Ребята в армии замотивированы, никто не отказывается выполнять боевые задачи, объясняя это тем, что все закончится. Есть мотивация и кураж. А все это влияет на политический сегмент, развязывая руки президенту на переговорах, считает Евгений Линин – военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области