Враг совершенствует средства нападения: Баранец о том, почему важно найти противоядие против БПЛА - 17.03.2025 Украина.ру
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Враг совершенствует средства нападения: Баранец о том, почему важно найти противоядие против БПЛА
Враг совершенствует средства нападения: Баранец о том, почему важно найти противоядие против БПЛА - 17.03.2025 Украина.ру
Враг совершенствует средства нападения: Баранец о том, почему важно найти противоядие против БПЛА
Дальнейший ход СВО будет во многом связан с тем, найдем ли мы противоядие в отношении украинских БПЛА. Российские специалисты уже сделали многое. Враг совершенствует средства нападения, мы совершенствуем средства защиты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2025-03-17T03:30
2025-03-17T03:30
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"Я неоднократно говорил, что враг устроил нам жестокую академию. Чем лучше мы учимся, тем сильнее становимся", — отметил эксперт.В России наконец-то поняли, что такое fpv-дроны, наладили их производство и обучение операторов. По сравнению с тем, как мы начинали специальную военную операцию, "это небо и земля", указал Баранец.Он отметил, в войсках появляется все больше дронов на оптоволокне. Это классная штука, потому что противник не может засечь его частоту и "вынести ему электронные мозги", добавил Баранец.Но нельзя забывать, что такие дроны есть не только у российских военных. И сейчас вся отечественная конструкторская мысль бьется вокруг одной проблемы: как найти управу на беспилотники, указал эксперт."Дальнейший ход СВО будет во многом связан с тем, найдем ли мы противоядие в отношении украинских БПЛА. Мы уже сделали многое. Враг совершенствует средства нападения, мы совершенствуем средства защиты", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, виктор баранец, украина, всу, бпла, беспилотники, fpv-дрон, вс рф, потери, сво, пилоты, спецоперация, дроны
Новости, Россия, Виктор Баранец, Украина, ВСУ, БПЛА, беспилотники, fpv-дрон, ВС РФ, потери, СВО, пилоты, Спецоперация, дроны

Враг совершенствует средства нападения: Баранец о том, почему важно найти противоядие против БПЛА

03:30 17.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСистема ПВО сработала в небе над Луганском
Система ПВО сработала в небе над Луганском - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Дальнейший ход СВО будет во многом связан с тем, найдем ли мы противоядие в отношении украинских БПЛА. Российские специалисты уже сделали многое. Враг совершенствует средства нападения, мы совершенствуем средства защиты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
"Я неоднократно говорил, что враг устроил нам жестокую академию. Чем лучше мы учимся, тем сильнее становимся", — отметил эксперт.
В России наконец-то поняли, что такое fpv-дроны, наладили их производство и обучение операторов. По сравнению с тем, как мы начинали специальную военную операцию, "это небо и земля", указал Баранец.
"А теперь наши пацаны, которым всего 22 года, блистательно работают пилотами. По секрету вам скажу, что примерно 70% потерь противнику наносят наши БПЛА. Сами понимаете, куда склоняются современные боевые действия", — подчеркнул полковник запаса.
Он отметил, в войсках появляется все больше дронов на оптоволокне. Это классная штука, потому что противник не может засечь его частоту и "вынести ему электронные мозги", добавил Баранец.
Но нельзя забывать, что такие дроны есть не только у российских военных. И сейчас вся отечественная конструкторская мысль бьется вокруг одной проблемы: как найти управу на беспилотники, указал эксперт.
"Дальнейший ход СВО будет во многом связан с тем, найдем ли мы противоядие в отношении украинских БПЛА. Мы уже сделали многое. Враг совершенствует средства нападения, мы совершенствуем средства защиты", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты специальной военной операции — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Евгений Линин интервью - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
14 марта, 07:00
Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 Ребята в армии замотивированы, никто не отказывается выполнять боевые задачи, объясняя это тем, что все закончится. Есть мотивация и кураж. А все это влияет на политический сегмент, развязывая руки президенту на переговорах, считает Евгений Линин – военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области
 
НовостиРоссияВиктор БаранецУкраинаВСУБПЛАбеспилотникиfpv-дронВС РФпотериСВОпилотыСпецоперациядроны
 
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03:30Враг совершенствует средства нападения: Баранец о том, почему важно найти противоядие против БПЛА
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