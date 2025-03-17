"Невеста уже пошила платье": эксперт о том, почему на переговорах надо поднять вопрос Харьковской области - 17.03.2025 Украина.ру
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"Невеста уже пошила платье": эксперт о том, почему на переговорах надо поднять вопрос Харьковской области
"Невеста уже пошила платье": эксперт о том, почему на переговорах надо поднять вопрос Харьковской области - 17.03.2025 Украина.ру
"Невеста уже пошила платье": эксперт о том, почему на переговорах надо поднять вопрос Харьковской области
Необходимо, чтобы Харьковская область как можно скорее освободилась от киевского режима. Жители в освобожденных поселках все чаще говорят про то, что неплохо было бы провести референдум о вхождении в состав РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2025-03-17T05:00
2025-03-17T05:00
новости
россия
харьковская область
курская область
дональд трамп
владимир путин
виктор баранец
вооруженные силы украины
вс рф
наступление
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Среди экспертов есть мнение, что когда ВС России окончательно зачистят Курскую область от ВСУ, они займутся линией "Волчанск-Купянск", чтобы соединить группировки войск "Север" и "Запад".По мнению обозревателя, необходимо, чтобы Харьковская область как можно скорее освободилась от ВСУ. Тем более, на переговорах между президентами России и США Владимиров Путиным и Дональдом Трампом обязательно встанет вопрос, какие области перейдут России, какие – Украине, указал Баранец.Он отметил, в освобожденных поселках Харьковской области все чаще говорят про то, что неплохо было бы провести референдум о вхождении в состав РФ.Что касается Волчанска и Купянска, то мы там "долго толчемся", но и многому научились, сказал обозреватель, отметив, что военные научились форсировать реки."Да, не всегда у нас получается перебраться через Волчью и Оскол, но мы мудреем. Мы посылаем специальные подразделения, которые захватывают плацдармы и позволяют нам навести переправы", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, харьковская область, курская область, дональд трамп, владимир путин, виктор баранец, вооруженные силы украины, вс рф, наступление, сво, спецоперация, освобождение, присоединение
Новости, Россия, Харьковская область, Курская область, Дональд Трамп, Владимир Путин, Виктор Баранец, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление, СВО, Спецоперация, освобождение, присоединение

"Невеста уже пошила платье": эксперт о том, почему на переговорах надо поднять вопрос Харьковской области

05:00 17.03.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Необходимо, чтобы Харьковская область как можно скорее освободилась от киевского режима. Жители в освобожденных поселках все чаще говорят про то, что неплохо было бы провести референдум о вхождении в состав РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Среди экспертов есть мнение, что когда ВС России окончательно зачистят Курскую область от ВСУ, они займутся линией "Волчанск-Купянск", чтобы соединить группировки войск "Север" и "Запад".
По мнению обозревателя, необходимо, чтобы Харьковская область как можно скорее освободилась от ВСУ. Тем более, на переговорах между президентами России и США Владимиров Путиным и Дональдом Трампом обязательно встанет вопрос, какие области перейдут России, какие – Украине, указал Баранец.
Он отметил, в освобожденных поселках Харьковской области все чаще говорят про то, что неплохо было бы провести референдум о вхождении в состав РФ.
"Харьковская область – это как невеста, которая созрела для замужества. Она уже платье пошила. Надеюсь, на переговорах с Трампом мы будем поднимать вопрос: либо вы ее отдаете без боя, либо мы ее возьмем силой (смеется)", — подчеркнул Баранец.
Что касается Волчанска и Купянска, то мы там "долго толчемся", но и многому научились, сказал обозреватель, отметив, что военные научились форсировать реки.
"Да, не всегда у нас получается перебраться через Волчью и Оскол, но мы мудреем. Мы посылаем специальные подразделения, которые захватывают плацдармы и позволяют нам навести переправы", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты специальной военной операции — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Украина в цифрах
15 марта, 14:35
Украина как стальное животное. Сколько миллионов человек голодает на УкраинеКакие цифры и факты обсуждали на этой неделе на Украине и вне её? Были опубликованы данные ООН: сколько людей на Украине голодает и где именно. Шокирующие цифры. Сколько людей на Украине счастливы? Странные данные местных социологов. Куда уходит гуманитарная помощь? Что будет с украинскими гражданами в США? Они в тревоге, повизгивают.
 
НовостиРоссияХарьковская областьКурская областьДональд ТрампВладимир ПутинВиктор БаранецВооруженные силы УкраиныВС РФнаступлениеСВОСпецоперацияосвобождениеприсоединение
 
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05:00"Невеста уже пошила платье": эксперт о том, почему на переговорах надо поднять вопрос Харьковской области
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