"Невеста уже пошила платье": эксперт о том, почему на переговорах надо поднять вопрос Харьковской области
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Необходимо, чтобы Харьковская область как можно скорее освободилась от киевского режима. Жители в освобожденных поселках все чаще говорят про то, что неплохо было бы провести референдум о вхождении в состав РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Среди экспертов есть мнение, что когда ВС России окончательно зачистят Курскую область от ВСУ, они займутся линией "Волчанск-Купянск", чтобы соединить группировки войск "Север" и "Запад".
По мнению обозревателя, необходимо, чтобы Харьковская область как можно скорее освободилась от ВСУ. Тем более, на переговорах между президентами России и США Владимиров Путиным и Дональдом Трампом обязательно встанет вопрос, какие области перейдут России, какие – Украине, указал Баранец.
Он отметил, в освобожденных поселках Харьковской области все чаще говорят про то, что неплохо было бы провести референдум о вхождении в состав РФ.
"Харьковская область – это как невеста, которая созрела для замужества. Она уже платье пошила. Надеюсь, на переговорах с Трампом мы будем поднимать вопрос: либо вы ее отдаете без боя, либо мы ее возьмем силой (смеется)", — подчеркнул Баранец.
Что касается Волчанска и Купянска, то мы там "долго толчемся", но и многому научились, сказал обозреватель, отметив, что военные научились форсировать реки.
"Да, не всегда у нас получается перебраться через Волчью и Оскол, но мы мудреем. Мы посылаем специальные подразделения, которые захватывают плацдармы и позволяют нам навести переправы", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты специальной военной операции — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
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