https://ukraina.ru/20250317/1061831680.html

"Невеста уже пошила платье": эксперт о том, почему на переговорах надо поднять вопрос Харьковской области

"Невеста уже пошила платье": эксперт о том, почему на переговорах надо поднять вопрос Харьковской области - 17.03.2025 Украина.ру

"Невеста уже пошила платье": эксперт о том, почему на переговорах надо поднять вопрос Харьковской области

Необходимо, чтобы Харьковская область как можно скорее освободилась от киевского режима. Жители в освобожденных поселках все чаще говорят про то, что неплохо было бы провести референдум о вхождении в состав РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2025-03-17T05:00

2025-03-17T05:00

2025-03-17T05:00

новости

россия

харьковская область

курская область

дональд трамп

владимир путин

виктор баранец

вооруженные силы украины

вс рф

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792004_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_5f6fcefe52cdd1c4eb9382d4a1a1908b.jpg

Среди экспертов есть мнение, что когда ВС России окончательно зачистят Курскую область от ВСУ, они займутся линией "Волчанск-Купянск", чтобы соединить группировки войск "Север" и "Запад".По мнению обозревателя, необходимо, чтобы Харьковская область как можно скорее освободилась от ВСУ. Тем более, на переговорах между президентами России и США Владимиров Путиным и Дональдом Трампом обязательно встанет вопрос, какие области перейдут России, какие – Украине, указал Баранец.Он отметил, в освобожденных поселках Харьковской области все чаще говорят про то, что неплохо было бы провести референдум о вхождении в состав РФ.Что касается Волчанска и Купянска, то мы там "долго толчемся", но и многому научились, сказал обозреватель, отметив, что военные научились форсировать реки."Да, не всегда у нас получается перебраться через Волчью и Оскол, но мы мудреем. Мы посылаем специальные подразделения, которые захватывают плацдармы и позволяют нам навести переправы", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250315/1061820985.html

россия

харьковская область

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьковская область, курская область, дональд трамп, владимир путин, виктор баранец, вооруженные силы украины, вс рф, наступление, сво, спецоперация, освобождение, присоединение