https://ukraina.ru/20240730/1056575430.html

"Хоронить пока ещё рано": политологи оценили шансы Зеленского в "шакалячем торге"

"Хоронить пока ещё рано": политологи оценили шансы Зеленского в "шакалячем торге" - 30.07.2024 Украина.ру

"Хоронить пока ещё рано": политологи оценили шансы Зеленского в "шакалячем торге"

Пора ли Зеленскому задумываться о написании мемуаров и готово ли его нынешнее окружение к такому развитию событий? Об этом сегодня задумываются не только украинские политологи

2024-07-30T22:45

2024-07-30T22:45

2024-07-30T22:45

новости

россия

сша

киев

владимир зеленский

богдан безпалько

владимир путин

ес

нато

политолог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056544397_56:224:636:550_1920x0_80_0_0_e23ce6eb35224fcc27a96372196c1477.jpg

Владимир Зеленский может разыграть сценарий второго срока в президентском кресле. При этом есть объективные и субъективные обстоятельства, которые могут помешать такому развитию событий. Такое мнение в интервью украинским журналистам выразил украинский политтехнолог Олег Постернак."На перспективы Зеленского будет влиять конец войны, вернее его общественное восприятие. И здесь вопрос удовлетворит ли общество "победа 0,5", когда ее обернут в пиарные компенсационные бонусы (вступление в ЕС или даже НАТО, например, сохранение государственности, выход к морю и т.п.). Здесь вопрос ассоциаций в головах избирателей. Будут ли они голосовать за того, с кем ассоциируется война? Тем более, что оппозиция постарается максимально сделать свое дело", — сказал Постернак.Он также считает, что "повторное президентское будущее Зеленского может стать заложником шакалячего геополитического торга в случае настаивания Путина на условии об отставке Зеленского в обмен на какую-то уступку со стороны России (хотя это очень маловероятно на данный момент)".Постернак полагает, что у Зеленского может не быть альтернативы участия в президентских выборах из-за отсутствия достойных альтернатив. Среди таковых - писать мемуары, выступать на конференциях и давать интервью с титрами "экс". Политтехнолог также считает, что окружение Зеленского может плохо воспринять идею утраты своих нынешних позиций.Перспективы у Зеленского есть. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько."Хоронить Зеленского пока ещё рано – и в физическом, и в политическом смысле", - уверен Безпалько.Мемуары Зеленскому тоже писать тоже рановато, считает политолог. Он полагает, что если этому политику остался даже год или два, как считают некоторые эксперты, то это вполне ощутимый, большой срок для того, чтобы осуществить множество политических действий."За эти два года Зеленский может или уничтожить оппозицию, или может измениться геополитическая ситуация – тогда оппозиция не сможет бороться с Зеленским. Или наоборот – Зеленский настолько утратит свои позиции, что будет вынужден уходить в отставку без надежды написать мемуары, разве что с надеждой сохранить свою жизнь и свою семью".Однако сценарий бегства Зеленского пока не актуален, полагает Беспалько. По его мнению, сейчас нет оснований всерьёз рассматривать сценарий отставки.По мнению Безпалько, уход Зеленского может сопровождаться приходом на его место худшей политической фигуры. Среди новой генерации украинских политиков достойных реальных кандидатур не просматривается."Если же говорить о "старых тиграх" - таких, как Пётр Порошенко или Юлия Тимошенко, то в этом случае враждебность к России и популизм могут быть ещё большими, чем при Зеленском", - резюмировал эксперт.Тем временем в США грядёт ротация исполнительной ветви власти. В связи с этим и в Киеве, и в европейских столицах усилились тревожные ожидания. Последние новости лишь добавляют врагам России пессимизма. Читайте о нах на сайте Украина.ру в материале Страну не восстановила, но Зеленского напрягла: смотрящая США по Украине Пенни Прицкер объявила об уходе Москва наблюдает за политическими процессами в Киеве. Об этом Украина.ру сообщала в публикации Захарова рассказала, чего лишился Зеленский из-за обещаний Запада

россия

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Шиптенко

Сергей Шиптенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Шиптенко

новости, россия, сша, киев, владимир зеленский, богдан безпалько, владимир путин, ес, нато, политолог, эксперты