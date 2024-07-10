https://ukraina.ru/20240710/1056156371.html

"Операция будет покрупнее Авдеевской": эксперт назвал направление главного удара на летнюю кампанию

"Операция будет покрупнее Авдеевской": эксперт назвал направление главного удара на летнюю кампанию - 10.07.2024 Украина.ру

"Операция будет покрупнее Авдеевской": эксперт назвал направление главного удара на летнюю кампанию

В целом Дзержинская операция будет покрупнее Авдеевской, потому что протяженность фронта раза в два больше и городская агломерация в два раза больше по площади и плотности застройки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-07-10T06:00

2024-07-10T06:00

2024-07-10T06:00

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У ВСУ еще на прошлой неделе начался кризис в пригороде Дзержинска (Торецк) и Новгородского (Нью-Йорк). В частности, в поселке Северное. Поскольку это была последняя оставшаяся линия соприкосновения с 2014 года, с украинской стороны там были старые бетонные укрепления, рассказал эксперт.В Дзержинске ВС РФ занимаются силовым обжатием самой городской застройке по образцу Авдеевки. А продвижение по застройке штурмовыми группами в условиях СВО, когда со всех сторон господствуют дроны, быстрее и эффективнее, чем классическое наступление по полю, добавил он.Южная "клешня" российских сил от Очеретино и бои в самом городе будут развиваться быстрее, но в районе Часова Яра быстрых прорывов не будет, потому что северная "клешня" пока не складывается, указал специалист."Это будет направлением главного нашего удара на летнюю кампанию. Тут будут развиваться основные события", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные могут отрезать группировку ВСУ от снабжения в Волчанске - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе

https://ukraina.ru/20240709/1056136272.html

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