"Операция будет покрупнее Авдеевской": эксперт назвал направление главного удара на летнюю кампанию - 10.07.2024 Украина.ру
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"Операция будет покрупнее Авдеевской": эксперт назвал направление главного удара на летнюю кампанию
"Операция будет покрупнее Авдеевской": эксперт назвал направление главного удара на летнюю кампанию - 10.07.2024 Украина.ру
"Операция будет покрупнее Авдеевской": эксперт назвал направление главного удара на летнюю кампанию
В целом Дзержинская операция будет покрупнее Авдеевской, потому что протяженность фронта раза в два больше и городская агломерация в два раза больше по площади и плотности застройки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-07-10T06:00
2024-07-10T06:00
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У ВСУ еще на прошлой неделе начался кризис в пригороде Дзержинска (Торецк) и Новгородского (Нью-Йорк). В частности, в поселке Северное. Поскольку это была последняя оставшаяся линия соприкосновения с 2014 года, с украинской стороны там были старые бетонные укрепления, рассказал эксперт.В Дзержинске ВС РФ занимаются силовым обжатием самой городской застройке по образцу Авдеевки. А продвижение по застройке штурмовыми группами в условиях СВО, когда со всех сторон господствуют дроны, быстрее и эффективнее, чем классическое наступление по полю, добавил он.Южная "клешня" российских сил от Очеретино и бои в самом городе будут развиваться быстрее, но в районе Часова Яра быстрых прорывов не будет, потому что северная "клешня" пока не складывается, указал специалист."Это будет направлением главного нашего удара на летнюю кампанию. Тут будут развиваться основные события", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные могут отрезать группировку ВСУ от снабжения в Волчанске - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе
https://ukraina.ru/20240709/1056136272.html
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новости, россия, нью-йорк, волчанск, сергей полетаев , всу, вс рф, часов яр, донбасс, днр, сво, наступление
Новости, Россия, Нью-Йорк, Волчанск, Сергей Полетаев , ВСУ, ВС РФ, Часов Яр, Донбасс, ДНР, СВО, наступление

"Операция будет покрупнее Авдеевской": эксперт назвал направление главного удара на летнюю кампанию

06:00 10.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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В целом Дзержинская операция будет покрупнее Авдеевской, потому что протяженность фронта раза в два больше и городская агломерация в два раза больше по площади и плотности застройки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
У ВСУ еще на прошлой неделе начался кризис в пригороде Дзержинска (Торецк) и Новгородского (Нью-Йорк). В частности, в поселке Северное. Поскольку это была последняя оставшаяся линия соприкосновения с 2014 года, с украинской стороны там были старые бетонные укрепления, рассказал эксперт.
В Дзержинске ВС РФ занимаются силовым обжатием самой городской застройке по образцу Авдеевки. А продвижение по застройке штурмовыми группами в условиях СВО, когда со всех сторон господствуют дроны, быстрее и эффективнее, чем классическое наступление по полю, добавил он.
"В целом Дзержинская операция будет покрупнее Авдеевской, потому что протяженность фронта раза в два больше и городская агломерация в два раза больше по площади и плотности застройки", - отметил Полетаев.
Южная "клешня" российских сил от Очеретино и бои в самом городе будут развиваться быстрее, но в районе Часова Яра быстрых прорывов не будет, потому что северная "клешня" пока не складывается, указал специалист.
"Это будет направлением главного нашего удара на летнюю кампанию. Тут будут развиваться основные события", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
О том, как российские военные могут отрезать группировку ВСУ от снабжения в Волчанске - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе
Станислав Стремидловский интервью
Вчера, 04:56
Станислав Стремидловский: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлогоКиевский режим далеко не в лучшей форме. Если раньше Зеленский мог выкинуть на польский стол сильные козыри, то сейчас сильных карт у него не осталось. Встаёт вопрос, какие секретные статьи содержатся в новом соглашении. Здесь может быть все, что угодно, вплоть до гарантий поляков предоставить коридор Зеленскому и его команде для бегства.
 
НовостиРоссияНью-ЙоркВолчанскСергей ПолетаевВСУВС РФЧасов ЯрДонбассДНРСВОнаступление
 
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