"Операция будет покрупнее Авдеевской": эксперт назвал направление главного удара на летнюю кампанию
В целом Дзержинская операция будет покрупнее Авдеевской, потому что протяженность фронта раза в два больше и городская агломерация в два раза больше по площади и плотности застройки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
У ВСУ еще на прошлой неделе начался кризис в пригороде Дзержинска (Торецк) и Новгородского (Нью-Йорк). В частности, в поселке Северное. Поскольку это была последняя оставшаяся линия соприкосновения с 2014 года, с украинской стороны там были старые бетонные укрепления, рассказал эксперт.
В Дзержинске ВС РФ занимаются силовым обжатием самой городской застройке по образцу Авдеевки. А продвижение по застройке штурмовыми группами в условиях СВО, когда со всех сторон господствуют дроны, быстрее и эффективнее, чем классическое наступление по полю, добавил он.
"В целом Дзержинская операция будет покрупнее Авдеевской, потому что протяженность фронта раза в два больше и городская агломерация в два раза больше по площади и плотности застройки", - отметил Полетаев.
Южная "клешня" российских сил от Очеретино и бои в самом городе будут развиваться быстрее, но в районе Часова Яра быстрых прорывов не будет, потому что северная "клешня" пока не складывается, указал специалист.
"Это будет направлением главного нашего удара на летнюю кампанию. Тут будут развиваться основные события", - заключил собеседник издания.
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