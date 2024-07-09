https://ukraina.ru/20240709/1056137865.html

Олег Измайлов: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе

Олег Измайлов: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе - 09.07.2024 Украина.ру

Олег Измайлов: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе

Создав плацдарм на берегу Северского Донца, российская армия получает возможность наступать в сторону Старого Салтова, перекрывая ВСУ пути отступления из этой части Харьковской области. Понятно, что захват плацдарма пока не катастрофа для ВСУ, но уже предвестник катастрофы.

2024-07-09T05:13

2024-07-09T05:13

2024-07-09T05:13

интервью

всу

волчанск

россия

донбасс

олег измайлов

красная армия

харьковская область

святогорск

изюм

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.- Олег Витальевич, российские войска смогли со стороны Стариц и Бугроватки переправиться через Северский Донец и занять плацдарм у села Прилипка. Реально ли отрезать группировку ВСУ в Волчанске от снабжения, учитывая то, что на севере Харьковской области развитая дорожная сеть?- Нет ничего невозможного. Речь идет о форсировании Северского Донца в районе села Прилипка. Во-первых, наши войска показали, что сплошной обороны на Северском Донце нет. И навести переправу можно, несмотря на заметное преимущество в дронах. Переправились со стороны Бугроватки, таким образом наметился выход в тыл гарнизону ВСУ, который обороняется в южной части Волчанска. Эти дороги, которые идут через мосты у села Прилипка, идут от Липцев до Волчанска. Благодаря этому противник мог играть своими резервами, перебрасывая их в зависимости от обстановки.Создав плацдарм на берегу Северского Донца, российская армия получает возможность наступать в сторону Старого Салтова, перекрывая ВСУ пути отступления из этой части Харьковской области. Понятно, что захват плацдарма пока не катастрофа для ВСУ, но уже предвестник катастрофы. Еще один-два успеха на этом берегу и оборона Волчанска станет бессмысленной, а отводить войска может быть уже некуда. Только на Купянск, а там свои проблемы.- Еще в начале нашего наступления украинская сторона назвала Волчанск вторым Бахмутом. Что позволяет ВСУ до сих пор удерживать город?- ВСУ перебросили туда большое количество спецназа, который способен работать в инфарктных для любой армии состояниях, когда намечается прорыв и обрушение фронта. Применение небольших групп войск привели к тому, что там возникла такая ситуация.Возможно, Волчанск и задумывался как некий пластырь, который оттягивал бы на себя все соки из оборонительных районов ВСУ и на Слобожанщине, и в Донбассе.- Сегодня стало известно, о ракетном ударе по машиностроительному заводу в Краматорске. Что это за предприятие и каково его военное значение?- Новокраматорский машиностроительный завод — это город в городе. Он занимает верхнюю часть Краматорска. Верхняя часть, которая называется Соцгород, занимает несколько десятков километров.Кроме того, там есть крупный завод Станкострой, на котором по чешской лицензии выпускали самоходки для ВСУ. Можно предположить, что подобное производство было организовано и в цехах НКМЗ. НКМЗ это флагман всего советского машиностроения, трудно сказать, что там не производилось – от шагающих экскаваторов для угольных разрезов до машин, которые использовались в Арктике.Сейчас свои задачи полноценно он выполнять не может, все оборудование оттуда вывезли, поэтому громадные ангары цехов и дополнительных производств используются в качестве располаг ВСУ, складов для хранения БК и ближайших ремонтных мастерских для фронта. Поэтому по НКМЗ изредка и прилетает.Не так часто, как хотелось, но, возможно, наши берегут это предприятие, чтобы потом восстановить, потому что потенциал и его роль в экономике любой страны громадная.- Наши войска штурмуют Новгородское в Донбассе, которое при украинской власти получило название Нью-Йорк. Что из себя этот населенный пункт представляет в плане обороне и насколько ВС России близки к овладению им?- Это небольшой поселок с парой заводов и шахт. Основу там составляет давно закрытый машиностроительный завод, с которого и начинался Нью-Йорк еще в царское время и один из флагманов химии – фенольный завод. Поэтому наши легко зашли в него, прошли южную часть, сейчас воюют в частном секторе. Ориентир – улица Петровского. Это уже почти центр города. Думаю, Новгородское, оно же Нью-Йорк падет быстро. Туда ВСУ будут стараться бросать резервы, чтобы не дать нам зайти с юга в Дзержинск, который важнее, чем Новгородское.И Дзержинск, и Новгородское могут послужить очередными пластырями, которые будут оттягивать с других участков фронта украинские резервы. Командование ВСУ понимает, что если будет сдан Дзержинск, то возникнет мгновенная угроза Константиновке. Это большой город, сдавать который будет и вовсе позорно. Тогда обессмыслится оборона Часов Яра и исчезнет рычаг давления на Горловку в виде террористических обстрелов, которые идут из Дзержинска и Новгородского.- Недавно наши десантники освободили микрорайон Канал города Часов Яр. Насколько сложные бои ожидают наши войска в центральной части города?- Легко не будет. Неспроста ВСУ так упорно держались за Канал, и неспроста так много минных полей между Часов Яром и Константиновкой, и так долго они держаться севернее Часов Яра в Калиновке. Все это время к обороне готовилась остальная часть Часов Яра. Видимо, для того, чтобы подготовить Константиновку и Дружковку. Потеря Часов Яра — это прямой выход сразу на три города – Константиновка, Дружковка и Краматорск. Поэтому ВСУ будут держать как можно дольшеСкорее всего, у ВСУ есть стратегический прицел, почему нужно удерживать эту линию. Они понимают, что усталость металла у украинской армии нарастает. Любой крупный проигрыш превратится в обрушение фронта.Константиновке мы угрожаем с юга, со стороны заповедника Клебан-Бык, который, по моим сведениям, превращен в непроходимую оборону типа Миус-фронта (оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны на западном берегу реки Миус). За два месяца Красная Армия его взломала, но она наступала там полумиллионной группировкой.- Город Ржев немцы называли краеугольным камнем Восточного фронта в 1942-1943 годах. Какой город может носить такое название применительно к фронту в Донбассе?- У нас и сложнее и проще ситуация. Три города Дзержинск, Часов Яр и Красногоровка являются местными маленькими "ржевчиками". А вернее весь этот район это один Ржев. Но в любой момент таким Ржевом может стать другой город, потому что другие объемы войск и другой размах операций. Например, Купянск или Красный Лиман. Я бы поставил на эти города. В стратегическом отношении они более интересны для обороны.Если ВСУ их потеряют, то не смогут перебрасывать резервы с одного фланга на другой. Если будет нанесен удар на Красный Лиман с выходом на Святогорск и Изюм, мы возвращаемся к ситуации 2022 года. Тогда оборона Часов Яра и Красногоровки, Волчанска и Липцев теряют стратегическое значение. Значение приобретёт, например, Балаклейское направление,Мне кажется, что наш Генштаб готовит большую каверзу, как в Волчанске. Наступления, которого ждали, все не было, а тем временем скрытно перебросили туда силы численностью до корпуса и неожиданно ударили. На войне никогда не знаешь, что и где произойдет. И никакие армии дронов в этом не помогают, если командование захочет скрытно сосредоточить силы, то сосредоточит. Ситуация сложилась таким образом, что прорыв возможен на любом участке фронта.О перспективах Дзержинской операции в интервью Сергей Полетаев: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка

https://ukraina.ru/20240708/1056113918.html

https://ukraina.ru/20240708/1056118243.html

https://ukraina.ru/20240708/1056127633.html

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Денис Рудометов

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