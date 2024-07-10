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Похоже на прорыв под Очеретино, но скромнее: Полетаев о том, почему у ВСУ посыпался фронт в Дзержинске

Похоже на прорыв под Очеретино, но скромнее: Полетаев о том, почему у ВСУ посыпался фронт в Дзержинске - 10.07.2024 Украина.ру

Похоже на прорыв под Очеретино, но скромнее: Полетаев о том, почему у ВСУ посыпался фронт в Дзержинске

В Дзержинске ВС РФ занимаются силовым обжатием самой городской застройки по образцу Авдеевки. ВС РФ буквально за день продвинулись на 2-3 километра и заняли населенные пункты Шумы и Южное. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-07-10T03:30

2024-07-10T03:30

2024-07-10T03:30

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В какой-то момент у ВСУ посыпался фронт на локальном участке в пригороде Дзержинска (Торецка) и Новгородского (Нью-Йорка). Российские бойцы буквально за день продвинулись на 2-3 километра и заняли населенные пункты Шумы и Южное, рассказал эксперт.На этом участке количество перешло в качество. Российские ВКС долго долбили ФАБами старые укрепления ВСУ, пока не раздолбили их в щебенку. Укрепления перестали быть укреплениями, гарнизон перестал быть гарнизоном, добавил он.Украинские источники сообщают, что российские войска вошли в городскую застройку Нью-Йорка (район станции Юрьевка), но пока точных подтверждений этому нет, уточнил он.В Дзержинске ВС РФ занимаются силовым обжатием самой городской застройке по образцу Авдеевки. А продвижение по застройке штурмовыми группами в условиях СВО, когда со всех сторон господствуют дроны, быстрее и эффективнее, чем классическое ротно-батальонное наступление по полю, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные могут отрезать группировку ВСУ от снабжения в Волчанске - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе

https://ukraina.ru/20240708/1056100940.html

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