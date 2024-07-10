Похоже на прорыв под Очеретино, но скромнее: Полетаев о том, почему у ВСУ посыпался фронт в Дзержинске
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
В Дзержинске ВС РФ занимаются силовым обжатием самой городской застройки по образцу Авдеевки. ВС РФ буквально за день продвинулись на 2-3 километра и заняли населенные пункты Шумы и Южное. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
В какой-то момент у ВСУ посыпался фронт на локальном участке в пригороде Дзержинска (Торецка) и Новгородского (Нью-Йорка). Российские бойцы буквально за день продвинулись на 2-3 километра и заняли населенные пункты Шумы и Южное, рассказал эксперт.
На этом участке количество перешло в качество. Российские ВКС долго долбили ФАБами старые укрепления ВСУ, пока не раздолбили их в щебенку. Укрепления перестали быть укреплениями, гарнизон перестал быть гарнизоном, добавил он.
"Наверное, ВСУ сняли оттуда войска: то ли вывели на ротацию, то ли перебросили под Волчанск. В этот момент все и случилось. Это очень похоже на прорыв под Очеретино, только тут успехи поскромнее", - отметил Полетаев.
Украинские источники сообщают, что российские войска вошли в городскую застройку Нью-Йорка (район станции Юрьевка), но пока точных подтверждений этому нет, уточнил он.
В Дзержинске ВС РФ занимаются силовым обжатием самой городской застройке по образцу Авдеевки. А продвижение по застройке штурмовыми группами в условиях СВО, когда со всех сторон господствуют дроны, быстрее и эффективнее, чем классическое ротно-батальонное наступление по полю, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
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