Похоже на прорыв под Очеретино, но скромнее: Полетаев о том, почему у ВСУ посыпался фронт в Дзержинске - 10.07.2024 Украина.ру
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Похоже на прорыв под Очеретино, но скромнее: Полетаев о том, почему у ВСУ посыпался фронт в Дзержинске
Похоже на прорыв под Очеретино, но скромнее: Полетаев о том, почему у ВСУ посыпался фронт в Дзержинске - 10.07.2024 Украина.ру
Похоже на прорыв под Очеретино, но скромнее: Полетаев о том, почему у ВСУ посыпался фронт в Дзержинске
В Дзержинске ВС РФ занимаются силовым обжатием самой городской застройки по образцу Авдеевки. ВС РФ буквально за день продвинулись на 2-3 километра и заняли населенные пункты Шумы и Южное. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-07-10T03:30
2024-07-10T03:30
новости
россия
нью-йорк
волчанск
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вкс
всу
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наступление
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В какой-то момент у ВСУ посыпался фронт на локальном участке в пригороде Дзержинска (Торецка) и Новгородского (Нью-Йорка). Российские бойцы буквально за день продвинулись на 2-3 километра и заняли населенные пункты Шумы и Южное, рассказал эксперт.На этом участке количество перешло в качество. Российские ВКС долго долбили ФАБами старые укрепления ВСУ, пока не раздолбили их в щебенку. Укрепления перестали быть укреплениями, гарнизон перестал быть гарнизоном, добавил он.Украинские источники сообщают, что российские войска вошли в городскую застройку Нью-Йорка (район станции Юрьевка), но пока точных подтверждений этому нет, уточнил он.В Дзержинске ВС РФ занимаются силовым обжатием самой городской застройке по образцу Авдеевки. А продвижение по застройке штурмовыми группами в условиях СВО, когда со всех сторон господствуют дроны, быстрее и эффективнее, чем классическое ротно-батальонное наступление по полю, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные могут отрезать группировку ВСУ от снабжения в Волчанске - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе
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новости, россия, нью-йорк, волчанск, сергей полетаев , вкс, всу, вс рф, наступление, донбасс, авдеевка, укрепления
Новости, Россия, Нью-Йорк, Волчанск, Сергей Полетаев , ВКС, ВСУ, ВС РФ, наступление, Донбасс, Авдеевка, укрепления

Похоже на прорыв под Очеретино, но скромнее: Полетаев о том, почему у ВСУ посыпался фронт в Дзержинске

03:30 10.07.2024
 
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В Дзержинске ВС РФ занимаются силовым обжатием самой городской застройки по образцу Авдеевки. ВС РФ буквально за день продвинулись на 2-3 километра и заняли населенные пункты Шумы и Южное. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
В какой-то момент у ВСУ посыпался фронт на локальном участке в пригороде Дзержинска (Торецка) и Новгородского (Нью-Йорка). Российские бойцы буквально за день продвинулись на 2-3 километра и заняли населенные пункты Шумы и Южное, рассказал эксперт.
На этом участке количество перешло в качество. Российские ВКС долго долбили ФАБами старые укрепления ВСУ, пока не раздолбили их в щебенку. Укрепления перестали быть укреплениями, гарнизон перестал быть гарнизоном, добавил он.
"Наверное, ВСУ сняли оттуда войска: то ли вывели на ротацию, то ли перебросили под Волчанск. В этот момент все и случилось. Это очень похоже на прорыв под Очеретино, только тут успехи поскромнее", - отметил Полетаев.
Украинские источники сообщают, что российские войска вошли в городскую застройку Нью-Йорка (район станции Юрьевка), но пока точных подтверждений этому нет, уточнил он.
В Дзержинске ВС РФ занимаются силовым обжатием самой городской застройке по образцу Авдеевки. А продвижение по застройке штурмовыми группами в условиях СВО, когда со всех сторон господствуют дроны, быстрее и эффективнее, чем классическое ротно-батальонное наступление по полю, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
О том, как российские военные могут отрезать группировку ВСУ от снабжения в Волчанске - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе
Ростислав Ищенко интервью
8 июля, 05:40
Ростислав Ищенко: У европейцев не будут спрашивать, хотят ли они воевать с Россией, скажут — они пойдут Никто у европейских народов не будет спрашивать, хотят они воевать или не хотят воевать с Россией. Им скажут "надо" — и пойдут. Точно так же, как украинцы пошли. В Европе есть четкое понимание, внушенное им местной пропагандой, что победа России на Украине — это катастрофа для Европы. Русские сегодня в Киеве, завтра в Париже
 
НовостиРоссияНью-ЙоркВолчанскСергей ПолетаевВКСВСУВС РФнаступлениеДонбассАвдеевкаукрепления
 
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