Осталось пройти 7 километров: эксперт о том, когда ВС РФ перережут трассу Красноармейск — Константиновка - 10.07.2024 Украина.ру
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Осталось пройти 7 километров: эксперт о том, когда ВС РФ перережут трассу Красноармейск — Константиновка
Осталось пройти 7 километров: эксперт о том, когда ВС РФ перережут трассу Красноармейск — Константиновка - 10.07.2024 Украина.ру
Осталось пройти 7 километров: эксперт о том, когда ВС РФ перережут трассу Красноармейск — Константиновка
Для физического перерезания дороги от Красноармейска ВС РФ осталось пройти 7 километров, переправившись через небольшую реку Бычок, то дорога от Константиновки находится глубоко в тылу ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-07-10T05:15
2024-07-10T05:15
новости
россия
волчанск
сергей полетаев
всу
очеретино
северский донец
окружение
авдеевка
донбасс
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Если с севера российским войскам пока тяжело "обжимать" Дзержинск, то с юга это сделать намного легче. Южная клешня этого охвата наметилась в результате Очеретинского прорыва, который был в апреле-мае, рассказал эксперт.Очеретино — это возвышенность, от которой можно идти на трассу "Красноармейск — Константиновка". Это важная рокадная дорога, по которой можно перебрасывать силы вдоль фронта, но непосредственное снабжение городского гарнизона ВСУ будет осуществляться через Константиновку, отметил он.Все эти события напоминают Авдеевскую операцию. Там тоже не удался первоначальный замысел – охватить город по широкому фронту, поэтому российские части начали плотно обжимать город, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные могут отрезать группировку ВСУ от снабжения в Волчанске - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе
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россия
волчанск
очеретино
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новости, россия, волчанск, сергей полетаев , всу, очеретино, северский донец , окружение, авдеевка, донбасс, часов яр, вс рф
Новости, Россия, Волчанск, Сергей Полетаев , ВСУ, Очеретино, Северский Донец , окружение, Авдеевка, Донбасс, Часов Яр, ВС РФ

Осталось пройти 7 километров: эксперт о том, когда ВС РФ перережут трассу Красноармейск — Константиновка

05:15 10.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Для физического перерезания дороги от Красноармейска ВС РФ осталось пройти 7 километров, переправившись через небольшую реку Бычок, то дорога от Константиновки находится глубоко в тылу ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Если с севера российским войскам пока тяжело "обжимать" Дзержинск, то с юга это сделать намного легче. Южная клешня этого охвата наметилась в результате Очеретинского прорыва, который был в апреле-мае, рассказал эксперт.
Очеретино — это возвышенность, от которой можно идти на трассу "Красноармейск — Константиновка". Это важная рокадная дорога, по которой можно перебрасывать силы вдоль фронта, но непосредственное снабжение городского гарнизона ВСУ будет осуществляться через Константиновку, отметил он.
"Если до физического перерезания дороги от Красноармейска нам осталось пройти 7 километров (3-4 километра до взятия под плотный огневой контроль), переправившись через небольшую реку Бычок, то дорога от Константиновки глубоко в тылу ВСУ, а в районе Часов Яра мы канал "Северский Донец — Донбасс" до сих пор не можем форсировать", - подчеркнул Полетаев.
Все эти события напоминают Авдеевскую операцию. Там тоже не удался первоначальный замысел – охватить город по широкому фронту, поэтому российские части начали плотно обжимать город, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
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Снежана Егорова интервью
Вчера, 06:11
Снежана Егорова: Я раскаиваюсь в том, что пригрела и накормила Зеленского, когда его выгнали из Москвы На Украине огромное количество пораженных в правах людей. Понятно, что страна превращается в концлагерь. Это уже не государство. Это — фиктивное образование, которое возглавляет преступная группировка и которое само находится под внешним управлением. По сути — это коменданты концлагеря. Поэтому я не могу сказать, что на Украине что-то можно спасти
 
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