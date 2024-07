https://ukraina.ru/20240706/1056107111.html

Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине

Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине

Американское издание The New York Times рассказало об убийствах российских военнопленных западными наёмниками

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056090580_0:153:3071:1881_1920x0_80_0_0_8763932c2eecc83d35cfe4ce5b940d51.jpg

Историю об убийствах российских военнопленных американское издание The New York Times начало с рассказал Каспара Гроссе — немецкого медика воевавшего в "Избранной роте" (The Chosen Company). Последняя — подразделение наёмников, воюющее в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады.Гроссе рассказал, как однажды в августе 2023 года в сумерках видел, как пленный российский солдат в траншее умолял пленивших его наёмников о помощи на русском и ломанном английском языках."Были сумерки. Член команды искал бинты. Именно тогда, по словам г-на Гроссе, однополчанин, хромая, выстрелил в туловище российского солдата. Тот упал, все ещё дыша. Другой солдат выстрелил — "просто выстрелил ему в голову", вспоминал Гроссе в интервью. <...> Он (Гроссе — Ред.) был настолько расстроен этим эпизодом, что обратился к своему командиру", - писала американская газета.По словам немецкого медика, это был не единственный случай расправы с пленными. И если у эпизода в траншее нет документального подтверждения, то его рассказы о других случаях подкреплены и его заметками, и видеозаписями, и текстовыми сообщениями, которыми обменялись члены подразделения и которые были проверены The New York Times.Во втором случае наёмник из "Избранной роты" метнул гранату и убил сдавшегося с поднятыми руками российского солдата. Об этом свидетельствует видеозапись, которая есть в распоряжении The New York Times. Примечательно, что потом наёмники опубликовали это видео, чтобы похвастаться своим мастерством, однако обрезали видео сдачи российского солдата в плен.Третий случай касался хвастовства наёмников в чате. Наёмники рассказывали о расправе над пленным в октябре. Солдат, который в тот день некоторое время командовал, упомянул об убийствах, используя жаргонное слово, обозначающее стрельбу. Он сказал, что возьмёт на себя ответственность."Если что-нибудь станет известно о предполагаемом обвинении военнопленных, я приказал это сделать", — написал солдат, который использует позывной "Андок".К записи он добавил фото хорватского военного преступника Слободана Праляка, который умер в 2017 году после того, как выпил яд во время трибунала в Гааге."В Гааге я ни о чём не жалею!" — написал он.Это было одно из нескольких текстовых сообщений, просмотренных The New YorkTimes, в которых прямо или косвенно упоминается убийство заключенных. Сам "Андок" в интервью изданию сообщил, что пошутил.Немецкий медик Гроссе не участвовал в этой миссии, но сказал, что после этого один солдат рассказал, как убил пленного, о чём медик сделал запись в своём дневнике.Американскому изданию удалось установить наёмников по позывным. Им не предъявлено никаких обвинений.В центре всех трёх событий был греческий наёмник под позывным "Зевс". Именно он бросал гранату, стрелял в раненного российского солдата в окопе и хвастался убийством. Он не ответил на запрос издания.Фактический командир "Избранной роты" - бывший боец Нацгвардии США из Айовы Райан О’Лири заявил, что "Зевс" не желает говорить. Сам О’Лири отрицал, что его подчинённые совершали военные преступления. Он признал, что они убивали раненных российских военных, то только тех, "кто мог дать отпор", а также заявил, что эпизода с окопом никогда не было. Что же до переписки, то это, по словам американского наёмника, было "выпуском пара".Эпизод с гранатой он также назвал "не чёрно-белым", утверждая, что этот российских солдат и ещё один, находившийся неподалёку, "могли представлять угрозу".При этом на видео нет ответа на вопрос, что именно наёмники могли расценить как "угрозу". В любом случае, как заявила изданию профессор Юго-Западной юридической школы и бывший юрист ВВС США Рэйчел Ван Лэндингем, в американских Вооружённых силах видео убийства сдавшегося в плен солдата вне зависимости от обстоятельств повлекло бы разбирательства."Отсутствие ответственности начинается с отсутствия расследования", - подчеркнула она.Уже после того, как журналисты задали вопросы О’Лири тот в чате наёмников пообещал выяснить, кто же разговаривал с журналистами."Некоторые вещи, о которых рассказал репортер, были известны лишь нескольким людям. Но мы всё равно закинем широкую сеть, чтобы поймать кролика", - пообещал он наёмникам."Избранная рота", которая изначально задумывалась как бойцов профессиональных и дисциплинированных превратилось в сброд дезертиров, искателей острых ощущений и стареющих солдат. При этом рота в составе 59-й омпб руководилась иностранцами, ответственность украинские офицеры несли лишь технически.Подчас рота действовала как ударный отряд, группа, которая могла возглавить штурм позиций, несмотря на шквальный огонь. При этом у "Избранной роты" была плохая репутация. Как сообщил её бывший боец Бенджамин Рид из Массачусетса, он "в значительной степени слышал бесчисленные разговоры о казнях военнопленных во время различных операций", и даже вербовщик подразделения сказал ему, что "можно убивать военнопленных, если они не сдаются в соответствии со строжайшими стандартами Женевской конвенции".Издание установило места некоторых расправ. Так, эпизод с гранатой произошёл у Первомайского.Также Рид рассказал, что покинул роту в ноябре. Его командир О’Лири утверждает, что Рида выгнали. Сам Рид в январе этого года разместил в TikTok видео с критикой своих бывших товарищей."Эти парни — помешанные на убийствах ковбои, не более того", — отметил он.А вот немец Гроссе отметил, что покинул роту без конфликтов, но был разочарован происходившим."Нельзя положиться на парня рядом с тобой", — отметил он.В апреле, когда готовилось расследование, среди "Избранной роты" распространилась информация о том, что журналисты интересуются расправами над пленными. О’Лири написал в групповом чате, что все обвинения беспочвенны, но предупредил: любому, кто заговорит с журналистами, грозят годы тюрьмы "за разглашение конфиденциальной информации"."Я бы предпочёл остановить любое расследование до его начала и просто сказать, что это недоразумение. В конце концов, мы братья", - написал командир наёмников.Тремя днями ранее, 3 июля, портал České noviny сообщил о суде в Праге над 27-летним чехом Филиппом Симаном, воевавшим на стороне ВСУ в Ирпене и Буче, пишет.Его обвиняют в наёмничестве и мародерстве."Согласно версии обвинения, в ходе выполнения приказов и в свободное время Симан неоднократно присваивал вещи как павших солдат, так и гражданских лиц. <…> Среди них было золотое кольцо, золотые и серебряные слитки, другие ювелирные украшения, наличные деньги, а также такие предметы, как планшет и фирменные солнцезащитные очки", — указывало издание.Как заявил прокурор Мартин Била, в марте 2022 года Симан служил в украинском добровольческом батальоне "Карпатская Сечь" и находился в городах Ирпень и Буча, где нес патрульную службу и участвовал в так называемых операциях по зачистке. При этом он не получал от президента специального разрешения на службу в иностранной армииВ суде Симан отверг обвинения. По его словам, он полагал, что в планшете "была секретная информация". Что касается серебряных слитков, то наёмник заявил, что в ВСУ разрешили ему оставить их у себя.Подсудимый рассказал, что все военные жили в заброшенных домах украинцев, поэтому, по его словам, пользоваться вещами, которые в них остались, было обычным делом. Найденные ценности, деньги или электронику несли "в штаб", добавил он.Кроме того, ряд высказываний Симана позволяют предположить, что он участвовал в расправах над мирными жителями."Мы были полицией, мы были судом, мы были и расстрельным отрядом, раз уж на то пошло", - заявил он в частности.Он также отмечал, что "не гордится обращением с пленными", что может свидетельствовать о пытках и истязаниях последних.Об обстановке на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Фронт потихоньку осыпается". Что говорят украинские военные о ситуации на фронте"

