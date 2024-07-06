https://ukraina.ru/20240706/1056089280.html

"Фронт потихоньку осыпается". Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

"Фронт потихоньку осыпается". Что говорят украинские военные о ситуации на фронте - 06.07.2024 Украина.ру

"Фронт потихоньку осыпается". Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты обсуждали планы нового контрнаступления ВСУ, о которых Зеленский сообщил западным СМИ. Его планы в штыки восприняли многие украинские военные, которые считают, что командование ВСУ без толку тратит свои ресурсы.

2024-07-06T08:09

2024-07-06T08:09

2024-07-06T08:09

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В интервью Bloomberg Зеленский заявил, что ВСУ сейчас лучше укомплектованы личным составом, чем несколько месяцев назад, поэтому новое наступление — это вопрос вооружения бригад. Он хочет вооружить 14 новых бригад, на которые от Запада требует оружия и денег.Всего лишь за несколько дней до его заявления известные российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с Хиллари Клинтон, представившись Петром Порошенко. Из ее слов стало понятно, ради чего украинцев толкают в новый убийственный котрнаступ. "Вам нужно оказать поддержку, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда, очевидно, многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена. Вы должны знать, что вам нужно продвигаться вперед как можно лучше. А мы сделаем все возможное, чтобы продолжать поддерживать вас и президента Байдена", - заявила Клинтон.Проще говоря, насильно мобилизованные жители Винницы должны умирать под ударами ФАБов в Волчанске, чтобы улучшить шаткие предвыборные позиции Джо Байдена.Планы нового контрнаступа раскритиковал неонацист и бывший спикер "Правого сектора"* Борислав Береза. "Разговоры о контрнаступлении – мне кажется, что это немного бравада, особенно сейчас. Мы видим, что сейчас не можем стабилизировать фронт, не можем стабилизировать не только фронт, но и остановить это ползучее наступление [ВС РФ]", - говорит Береза.Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович** более откровенен. По его словам, ВСУ не только не могут остановить наступление, но фронт вообще осыпается. "По моей оценке, наш фронт потихоньку осыпается. Прорыв под Токмаком, прорыв на Нью-Йорк, захват в Часов Яре целого района, всякий движ на Купянско-Боровском направлении – это показывает, что дела у нас нестабильны", - считает Арестович.В тоже время бывший нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что ВС РФ готовятся к заходу в Сумскую область через два-три дня, а на остальных участках ВСУ не может остановить ползучее наступление россиян. По его оценкам у Украины имеются большие просчеты в воздушных силах, ПВО, о чем свидетельствуют результаты ударов по Миргороду и Днепру, где нанесен серьезный ущерб промышленности. Мосийчук подчеркивает, что это все явно говорит о том, что Украине необходимы переговоры и мир.Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отмечает, что за последние дни резко усилилось количество штурмовых атак россиян. "За сутки 25 полноценных штурмов в районе Часов Яра. Пять – сам город, двадцать – окрестности. В сутках 24 часа, то есть больше одного штурма в час. Штурм идёт не 15 минут. Артподготовка, стрельба в процессе. Работает очень жёстко авиация по нам и по Торецку, и по Нью-Йорку, это пригороды Торецка", - жалуется Сазонов.Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин на телеканале "Прямой" тоже рассказывает об усилении давления на ВСУ. "Такую интенсивность боевых действий я припоминаю, только когда мы сражались за Бахмут – до 140 боестолкновений в сутки. Сейчас 120 боестолкновений", - говорит Лапин. По его словам, каждый день есть какие-то позиции, которые русские захватывают.Кoмaндиp poты 3 штуpмoвoй бpигaды ВCУ (часть неонацистского "Aзoва"*) c пoзывным "Пpoцeнт" в интервью "ТСН" жалуется на превосходство ВС РФ в воздухе, в результате чего позиции ВСУ уничтожаются с большого расстояния. По его словам, мотивированные националисты заканчиваются, поэтому он призывает вступать в ВСУ обычных украинцев, угрожая тем, что им придется воевать уже в российской армии. "Мы cкopo зaкoнчимcя, и ecли oни нe xoтят вoeвaть c вpaгoм нa пepeдoвoй, им пpидётcя вcтpeчaть тoгo вpaгa в cвoeй xaтe. Нaвepнoe, им ужe пpидётcя вoeвaть нa дpугoй cтopoнe, ecли выживут", - сетует неонацист.Чтобы противостоять натиску ВС РФ еще один неонацист, Евгений Дикий, бывший командир роты "Айдара"* требует мобилизовать дополнительно полмиллиона украинцев, а затем еще по 50 000 ежемесячно. Такого мобилизационного ресурса у Украины явно нет.Украинский военный эксперт, бывший летчик Роман Свитан уверен в новом контрнаступлении ВСУ, возлагая особые надежды на передачу истребителей F-16 и новых батарей ПВО Patriot. "Появятся F-16 и "Пэтриоты", и перекроем вообще возможность россиян, я думаю, они вообще откажутся от производства этих авиабомб. Почему они на них так присели, на производство, на использование? Только из-за того, что у них есть окно возможностей, пока у нас не появятся F-16 и "Пэтриоты". А это окно возможностей 9-11 числа может закрыться", – сказал Свитан.В эти дни в Вашингтоне как раз будет проходить саммит НАТО, поэтому Свитан считает, что именно тогда Киеву передадут вооружение. "Почему от 9 до 11-го? Мы несколько раз в течение года говорили, что наша война вплетена в предвыборную кампанию Белого дома, байденовской администрации, обамавской", - утверждает эксперт, фактически вторя Хиллари Клинтон, которая гонит украинцев в контрнаступление.Вместе с тем тот же Свитан бравирует, что ВСУ смогут захватить Крым и Донбасс и без американской помощи. В неумолимом продвижении и наступлении ВС РФ по всей линии фронта Свитан видит лишь "везение", хотя оно, по его мнению, не поддается логике. Тем не менее, отставной летчик ВСУ уже рисует в воображении линии прорыва на Скадовск и Крым с форсированием Днепра.Хотя Украине и обещают F-16 буквально на днях, но экс-полковник СБУ Олег Стариков уверен, что этого не произойдет. По его мнению, передачу будет тормозить американский ВПК, для которого уничтожение этих самолетов будет имиджевым ударом, что снизит количество заказов и продаж. Тем не менее, похоже, мобилизованных украинцев все-таки пошлют в очередное контрнаступление, пусть без самолетов и ПВО, чтобы Зеленского на Западе могли погладить по голове.Более подробно о том, что происходило в последние дни в зоне спецоперации - в статье военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт проседает, накал боев растет"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ**Признан на территории РФ террористом и экстремистом

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