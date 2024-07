https://ukraina.ru/20240705/1056087686.html

Смешной – уже не страшный. Стул из-под Байдена уже выбивают свои

Смешной – уже не страшный. Стул из-под Байдена уже выбивают свои

Действующего 46-го президента США Джо Байдена 81 года от роду продолжает колбасить и бросать из стороны в сторону на электоральных качелях.

Он по-прежнему хочет стать президентом во второй раз. Но параллельно многие стали замечать, что эта его решимость слабеет.Ее уже разъедает коррозия самосомнений. Журналистка Кэти Роджерс в The New York Times (NYT) 3 июля сего года рассказала: Байден уже понимает, что ему, возможно, придется снять свою кандидатуру с выборов. В разговоре с доверенным лицом "сонный Джо" якобы признал, что в случае новых провалов — подобных его выступлению на дебатах в Атланте — он лишится шансов на победу. И рассказал одному из своих близких соратников, что он хорошо понимает: если в ближайшие дни он не сможет убедить общественность в своей способности исполнять обязанности президента США, ему не удастся спасти свою кандидатуру.Такое самобичевание – результат провальных теледебатов, которые Байден провел 28 июня сего года в Атланте со своим главным конкурентом, 45-м экс-президентом Дональдом Трампом, который сделал все, чтобы на его фоне актуальный глава США выглядел если и не полным идиотом (а были и такие моменты), то уж точно физически и – это самое главное! – интеллектуально немощным стариком, слабо ориентирующемся в пространстве.Это действительно был провал. По опросам наблюдавших, бывший президент обошел действующего и претендующего на новый срок с двойным перевесом: более 60% за Трампа, чуть более 30% − за Байдена. Задергались даже представители предвыборного штаба Байдена, которые нервно следили за опросами, прекрасно понимая, что плохие показатели могут подогреть кризис. И опрос CBS News, проведенный в среду, 3 июля, показал, что Трамп опережает Байдена после дебатов: 50% к 48% по стране и 51% к 48% в штатах, где идет более ожесточенная борьба и может решиться исход кампании.Один из главных советников Байдена на условиях анонимности рассказал газете, что президент "хорошо понимает, с каким политическим вызовом он столкнулся". Другой анонимный байденист добавил: "Байден прекрасно понимает, что если он проведет еще два подобных мероприятия, то к концу выходных мы окажемся в совершенно другом месте".Эти и другие аналогичные выступления обычно лояльное к демократам издание The New York Times, которое призвало Байдена выйти из гонки добровольно и рассказало, что основные спонсоры Демпартии засомневались в действующем президенте и могут не дать ему денег на выборы. Публикация вызвала шок в Белом доме. Эндрю Бейтс, пресс-секретарь Белого дома, после статьи о раздумьях Байдена заявил, что она "абсолютно не соответствует действительности". А другие подобные антибайденовские выпады надолго оставили без комментариев.Зато уже 3 июля Байден провел встречу с губернаторами штатов от Демпартии и добился от них заверений в лояльности. И все последующие дни Байден занимался тем, что встречался с различными демократами-активистами, а на 5 июля запланировал интервью бывшему помощнику президента США по коммуникациям Джорджу Стефанопулосу из ABC News, а также предвыборные встречи в Пенсильвании и Висконсине.Поможет ли это Байдену? Трудно сказать, мнения в США на этот счет кардинально отличаются. Одни, например, говорят, что в Демпартии практически нет рычагов воздействия на Байдена и, если он не захочет добровольно снять свою кандидатуру, то опозорится в день выборов 5 ноября 2024 года.Американское издание Politico рассказало, что в Белом доме редакцию заверили, что Байден, "как всегда, остер умом" и не будет сниматься с выборов. Он это сам подтвердил 4 июля в ходе видеоконференции со своим штабом и нацкомитетом Демократической партии. "Позвольте сказать насколько возможно ясно, насколько возможно просто и прямо: я участвую… Меня никто не выгоняет, я не ухожу, я буду бороться до конца, и мы победим", — якобы сказал он высокопоставленным однопартийцам.И это несмотря на призыв группы законодателей-демократов к президенту США с призывом покинуть гонку. Один из членов палаты представителей демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. А его однопартиец и коллега Рауль Грижалва в интервью журналистам заявил, что следует поискать других кандидатов.Однако, по некоторым данным, выдвинуть Байдена кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. И если это случится, то будет положен конец спорам о том, следует ли Байдену участвовать в выборах.Другие в США утверждают, что будут пучком и вместо Байдена на выборы от демократов пойдет Мишель Обама, жена еще одного бывшего президента Барака Обамы. Дама – хоть куда, полный мейнстрим всех нынешних западных представлений о человеке перспективном (хомо перспективус): демократка, темнокожая, знакомая с нравами Белого дома, и даже не совсем якобы женщина, а переделанный мужик, до сих пор неожиданно поражающий многих своими тестикулами.Но на мой непросвещенный взгляд, даже если Байден доживет до выборов, не поедет крышей и даже чудом победит, то с ним уже случилось главное: он стал смешон. Над ним уже потешаются. Открыто и откровенно. Доказывая, что дело тут не в злокозненности конкурентов и жесткости политической борьбы (а это в США присутствует всегда), а в личных качествах кандидата. Он стар, от возраста глуп, застрадал старческой деменцией и неадекватен до откровенных глупостей. Как во внешнем виде (отвисшая челюсть во время глубоких раздумий о том, где он находится и куда ему идти), так и в поступках (рукопожатия с тенями, падения наземь при любой малейшей возможности).А раз Байден стал смешон, то значит, его уже никто не боится. А без страха перед собой президенту нельзя – нет сакральности власти, интуитивно, на уровне подсознания отражающей право человека на эту власть, подтвержденное волей народа, ставшего электоратом и источником власти.Известный и достаточно популярный в США 60-летний телеведущий, радиоведущий, комик и актер Адам Каролла в своем ток-шоу The Adam Carolla Show, распространяемом в виде подкаста, довольно смешно, остро и ехидно посмеялся над Байденом и его президентскими планами и перспективами: "Я знаю, как сделать так, чтобы Байден снялся с выборов. Он никого не будет слушать. Надо собрать три-четыре его доверенных лица и сказать: "Ребята, вы же не хотите, чтобы этот парень шел на второй срок?". Они скажут: "Нет, не хотим, но что мы можем сделать?". И я им предложу: когда он опять скажет, что идет на второй срок, вы скажете ему: "Да это уже ваш второй срок!". Демократы, мы решили вашу проблему"!А ведь это похоже на правду: Байден подчас выглядит полным неадекватом. Но даже если он вполне адекватен и вменяем, то кто будет бояться или хотя бы уважать президента, который победит в таких условиях под такое дикое ржанье? Вот то-то же.Однако, с другой стороны, у тех, кто толкает человека на вершину власти в таком состоянии, как у Байдена, есть свои резоны и расчеты. Вот этой части deep state, представленной в основном демократами, и нужен такой президент – слабый, плохо понимающий в происходящем, полностью зависимый и ведомый настоящими кукловодами.Такое положение дел приносит им доходы. И им не нужны национальные государства, препятствующие глобализации и отстаивающие свои национальные интересы и свой суверенитет. Им даже американское национальное государство – сами США – нужны были только до поры до времени. До слома сопротивления на планете.Вот потому-то демократическая часть американского глубинного государства (deep state) и бредит американским гегемонизмом ради подчиненной США всемирной глобализации. То есть универсализации жизни на планете под американскую копирку и в интересах транснациональных корпораций (ТНК), которым США нужны, как инструмент подчинения и пугало для ослушников. И, конечно же, как штаб-квартира, из которой и проистекает американский гегемонизм, подкрепленных всей мощью США. Финансовой и, ясное дело, военно-морской и ядерной.Сильное в военном плане государство во главе со слабым президентом, которого можно толкнуть на любые авантюры в интересах ТНК, -- вот голубая мечта транснационалов из глубинного государства, заряженнного на глобализацию. Им не нужен лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой". Им нужна Америка не великая, а мощная и им подконтрольная. Чтобы там всякие "изоляционисты" типа Трампа и трампистов не заводились.Если бы случилось невероятное и эти глобалисты победили, то последним на слом пошли бы, повторяю, и США. Как национальное государство, осознающее и защищающее свои национальные интересы. Глобалистам нужен президент-болванчик, а не самостоятельный политики, выступающий за укрепление своего государства.Миру пока не ясно, что было бы лучше и кто принес бы человечеству больше пользы, если бы окончательно победили глобалисты. Но они уже не победили – сейчас устаканивается новое мироустройство под названием "многополярный мир", инициатором которого выступает и Россия. Вот за это на нее и натравили Украину. И хотят, чтобы Байден и дальше кормил этого русофобского цепного пса в виде украинских неонацистов.Трамп же тоже не против американского гегемонизма, но только видит он его несколько по-другому. И начинать устанавливать его господство хочет с наведения порядка дома. Этим он и ненавидим "чистыми" глобалистами. А Байден Трампа ненавидит скорее по привычке и благодаря науськиванию одного старика на другого. А Трамп и Байден – это просто две стороны одной медали, которые разошлись по способам достижения поставленных целей. По возрасту они близки, по эмоциональному восприятию действительности – тоже. Хотя Трамп, конечно, еще выглядит бодрячком. Но деменция – это, знаете ли, сон разума, который, как известно, рождает чудовищ. И может сбросить то ли с трапа, то ли с велосипеда, то ли с машины для езды по полю для гольфа……Сегодня несколько соратников Байдена уверяют всех, что он все еще ведет борьбу за свою политическую живучесть. И ищет шанс реабилитироваться после того, как его посчитали проигравшим на дебатах. По словам соратников, Байден-де ясно осознает: ему предстоит нелегкая борьба за то, чтобы убедить избирателей, спонсоров и политический класс в том, что его выступление на дебатах было чем-то из ряда вон выходящим и подобное никогда не повторится.Но упомянутый шутник-телеведущий и шоумен Каролла недавно объявил, что скоро выпустит книгу под названием "Через пятьдесят лет мы все будем цыпочками". Он смеется, а значит, что-то знает или чувствует…

