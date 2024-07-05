Смешной – уже не страшный. Стул из-под Байдена уже выбивают свои
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Действующего 46-го президента США Джо Байдена 81 года от роду продолжает колбасить и бросать из стороны в сторону на электоральных качелях.
Он по-прежнему хочет стать президентом во второй раз. Но параллельно многие стали замечать, что эта его решимость слабеет.
Ее уже разъедает коррозия самосомнений. Журналистка Кэти Роджерс в The New York Times (NYT) 3 июля сего года рассказала: Байден уже понимает, что ему, возможно, придется снять свою кандидатуру с выборов.
В разговоре с доверенным лицом "сонный Джо" якобы признал, что в случае новых провалов — подобных его выступлению на дебатах в Атланте — он лишится шансов на победу. И рассказал одному из своих близких соратников, что он хорошо понимает: если в ближайшие дни он не сможет убедить общественность в своей способности исполнять обязанности президента США, ему не удастся спасти свою кандидатуру.
Такое самобичевание – результат провальных теледебатов, которые Байден провел 28 июня сего года в Атланте со своим главным конкурентом, 45-м экс-президентом Дональдом Трампом, который сделал все, чтобы на его фоне актуальный глава США выглядел если и не полным идиотом (а были и такие моменты), то уж точно физически и – это самое главное! – интеллектуально немощным стариком, слабо ориентирующемся в пространстве.
Это действительно был провал. По опросам наблюдавших, бывший президент обошел действующего и претендующего на новый срок с двойным перевесом: более 60% за Трампа, чуть более 30% − за Байдена.
Задергались даже представители предвыборного штаба Байдена, которые нервно следили за опросами, прекрасно понимая, что плохие показатели могут подогреть кризис. И опрос CBS News, проведенный в среду, 3 июля, показал, что Трамп опережает Байдена после дебатов: 50% к 48% по стране и 51% к 48% в штатах, где идет более ожесточенная борьба и может решиться исход кампании.
Один из главных советников Байдена на условиях анонимности рассказал газете, что президент "хорошо понимает, с каким политическим вызовом он столкнулся". Другой анонимный байденист добавил: "Байден прекрасно понимает, что если он проведет еще два подобных мероприятия, то к концу выходных мы окажемся в совершенно другом месте".
Эти и другие аналогичные выступления обычно лояльное к демократам издание The New York Times, которое призвало Байдена выйти из гонки добровольно и рассказало, что основные спонсоры Демпартии засомневались в действующем президенте и могут не дать ему денег на выборы. Публикация вызвала шок в Белом доме. Эндрю Бейтс, пресс-секретарь Белого дома, после статьи о раздумьях Байдена заявил, что она "абсолютно не соответствует действительности". А другие подобные антибайденовские выпады надолго оставили без комментариев.
Зато уже 3 июля Байден провел встречу с губернаторами штатов от Демпартии и добился от них заверений в лояльности. И все последующие дни Байден занимался тем, что встречался с различными демократами-активистами, а на 5 июля запланировал интервью бывшему помощнику президента США по коммуникациям Джорджу Стефанопулосу из ABC News, а также предвыборные встречи в Пенсильвании и Висконсине.
Поможет ли это Байдену? Трудно сказать, мнения в США на этот счет кардинально отличаются. Одни, например, говорят, что в Демпартии практически нет рычагов воздействия на Байдена и, если он не захочет добровольно снять свою кандидатуру, то опозорится в день выборов 5 ноября 2024 года.
Американское издание Politico рассказало, что в Белом доме редакцию заверили, что Байден, "как всегда, остер умом" и не будет сниматься с выборов. Он это сам подтвердил 4 июля в ходе видеоконференции со своим штабом и нацкомитетом Демократической партии. "Позвольте сказать насколько возможно ясно, насколько возможно просто и прямо: я участвую… Меня никто не выгоняет, я не ухожу, я буду бороться до конца, и мы победим", — якобы сказал он высокопоставленным однопартийцам.
И это несмотря на призыв группы законодателей-демократов к президенту США с призывом покинуть гонку. Один из членов палаты представителей демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. А его однопартиец и коллега Рауль Грижалва в интервью журналистам заявил, что следует поискать других кандидатов.
Однако, по некоторым данным, выдвинуть Байдена кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. И если это случится, то будет положен конец спорам о том, следует ли Байдену участвовать в выборах.
Другие в США утверждают, что будут пучком и вместо Байдена на выборы от демократов пойдет Мишель Обама, жена еще одного бывшего президента Барака Обамы. Дама – хоть куда, полный мейнстрим всех нынешних западных представлений о человеке перспективном (хомо перспективус): демократка, темнокожая, знакомая с нравами Белого дома, и даже не совсем якобы женщина, а переделанный мужик, до сих пор неожиданно поражающий многих своими тестикулами.
Но на мой непросвещенный взгляд, даже если Байден доживет до выборов, не поедет крышей и даже чудом победит, то с ним уже случилось главное: он стал смешон. Над ним уже потешаются. Открыто и откровенно. Доказывая, что дело тут не в злокозненности конкурентов и жесткости политической борьбы (а это в США присутствует всегда), а в личных качествах кандидата. Он стар, от возраста глуп, застрадал старческой деменцией и неадекватен до откровенных глупостей. Как во внешнем виде (отвисшая челюсть во время глубоких раздумий о том, где он находится и куда ему идти), так и в поступках (рукопожатия с тенями, падения наземь при любой малейшей возможности).
А раз Байден стал смешон, то значит, его уже никто не боится. А без страха перед собой президенту нельзя – нет сакральности власти, интуитивно, на уровне подсознания отражающей право человека на эту власть, подтвержденное волей народа, ставшего электоратом и источником власти.
03:30Бабич ответил, почему тоталитарный Вашингтон поставил на американского БрежневаВ первый день после неудачных ля действующего лидера США Джо Байдена дебатов, его критиковали даже давние сторонники. Однако спустя пару дней "сверху" объяснили, что истеблишменту виднее, кому лучше сесть в кресло президента
Известный и достаточно популярный в США 60-летний телеведущий, радиоведущий, комик и актер Адам Каролла в своем ток-шоу The Adam Carolla Show, распространяемом в виде подкаста, довольно смешно, остро и ехидно посмеялся над Байденом и его президентскими планами и перспективами: "Я знаю, как сделать так, чтобы Байден снялся с выборов. Он никого не будет слушать. Надо собрать три-четыре его доверенных лица и сказать: "Ребята, вы же не хотите, чтобы этот парень шел на второй срок?". Они скажут: "Нет, не хотим, но что мы можем сделать?". И я им предложу: когда он опять скажет, что идет на второй срок, вы скажете ему: "Да это уже ваш второй срок!". Демократы, мы решили вашу проблему"!
А ведь это похоже на правду: Байден подчас выглядит полным неадекватом. Но даже если он вполне адекватен и вменяем, то кто будет бояться или хотя бы уважать президента, который победит в таких условиях под такое дикое ржанье? Вот то-то же.
Однако, с другой стороны, у тех, кто толкает человека на вершину власти в таком состоянии, как у Байдена, есть свои резоны и расчеты. Вот этой части deep state, представленной в основном демократами, и нужен такой президент – слабый, плохо понимающий в происходящем, полностью зависимый и ведомый настоящими кукловодами.
Такое положение дел приносит им доходы. И им не нужны национальные государства, препятствующие глобализации и отстаивающие свои национальные интересы и свой суверенитет. Им даже американское национальное государство – сами США – нужны были только до поры до времени. До слома сопротивления на планете.
Вот потому-то демократическая часть американского глубинного государства (deep state) и бредит американским гегемонизмом ради подчиненной США всемирной глобализации. То есть универсализации жизни на планете под американскую копирку и в интересах транснациональных корпораций (ТНК), которым США нужны, как инструмент подчинения и пугало для ослушников. И, конечно же, как штаб-квартира, из которой и проистекает американский гегемонизм, подкрепленных всей мощью США. Финансовой и, ясное дело, военно-морской и ядерной.
Сильное в военном плане государство во главе со слабым президентом, которого можно толкнуть на любые авантюры в интересах ТНК, -- вот голубая мечта транснационалов из глубинного государства, заряженнного на глобализацию. Им не нужен лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой". Им нужна Америка не великая, а мощная и им подконтрольная. Чтобы там всякие "изоляционисты" типа Трампа и трампистов не заводились.
Вчера, 05:50"Совершенно неоправданные надежды": Панина рассказала, что будет с Россией, если в США победит ТрампВо время дебатов кандидат в президенты США Дональд Трамп сначала попытался уйти от ответа на вопрос о мирном плане президента России Владимира Путина, но затем назвал его "неприемлемым". Однако многие в Европе, в том числе премьер-министр Венгрии Орбан, до сих пор считают, что именно Трамп положит конец войне на Украине. Оправданы ли ожидания?
Если бы случилось невероятное и эти глобалисты победили, то последним на слом пошли бы, повторяю, и США. Как национальное государство, осознающее и защищающее свои национальные интересы. Глобалистам нужен президент-болванчик, а не самостоятельный политики, выступающий за укрепление своего государства.
Миру пока не ясно, что было бы лучше и кто принес бы человечеству больше пользы, если бы окончательно победили глобалисты. Но они уже не победили – сейчас устаканивается новое мироустройство под названием "многополярный мир", инициатором которого выступает и Россия. Вот за это на нее и натравили Украину. И хотят, чтобы Байден и дальше кормил этого русофобского цепного пса в виде украинских неонацистов.
Трамп же тоже не против американского гегемонизма, но только видит он его несколько по-другому. И начинать устанавливать его господство хочет с наведения порядка дома. Этим он и ненавидим "чистыми" глобалистами. А Байден Трампа ненавидит скорее по привычке и благодаря науськиванию одного старика на другого. А Трамп и Байден – это просто две стороны одной медали, которые разошлись по способам достижения поставленных целей. По возрасту они близки, по эмоциональному восприятию действительности – тоже. Хотя Трамп, конечно, еще выглядит бодрячком. Но деменция – это, знаете ли, сон разума, который, как известно, рождает чудовищ. И может сбросить то ли с трапа, то ли с велосипеда, то ли с машины для езды по полю для гольфа…
…Сегодня несколько соратников Байдена уверяют всех, что он все еще ведет борьбу за свою политическую живучесть. И ищет шанс реабилитироваться после того, как его посчитали проигравшим на дебатах. По словам соратников, Байден-де ясно осознает: ему предстоит нелегкая борьба за то, чтобы убедить избирателей, спонсоров и политический класс в том, что его выступление на дебатах было чем-то из ряда вон выходящим и подобное никогда не повторится.
Но упомянутый шутник-телеведущий и шоумен Каролла недавно объявил, что скоро выпустит книгу под названием "Через пятьдесят лет мы все будем цыпочками". Он смеется, а значит, что-то знает или чувствует…
По этой теме подробности - в интервью Паниной: Президентские выборы в США - схватка тех, кто стоит за Байденом и Трампом