https://ukraina.ru/20240704/1056015489.html

Панина: президентские выборы в США - схватка тех, кто стоит за Байденом и Трампом

Панина: президентские выборы в США - схватка тех, кто стоит за Байденом и Трампом - 04.07.2024 Украина.ру

Панина: президентские выборы в США - схватка тех, кто стоит за Байденом и Трампом

Недавние дебаты между действующим лидером США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом дали второму предвыборную фору. Однако это не значит, что экс-президент Америки однозначно победит, и дело тут даже не в конкретных кандидатах

2024-07-04T03:10

2024-07-04T03:10

2024-07-04T03:10

новости

елена панина

дональд трамп

джо байден

украина.ру

демократическая партия

республиканская партия

америка

сша

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055897127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80f685444db9df4e10265cb4d530e173.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру сказала директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.Она отметила, что любой кандидат в президенты - фигура несамостоятельная, и за ней стоят определенные силы. Вот ее очки имеют куда больше веса в предвыборной гонке."Силы, которые ставят на Трампа, это военно-промышленный комплекс США, связанный с реальным бизнесом. Тогда как за демократами, Байденом − финансовые олигархи, капитал, "большая цифра"", - уточнила Панина.Она добавила, что сейчас силы, которые стоят за Трампом получили серьезную фору по итогам первых дебатов. И вполне предсказуемо получат новые очки на следующих. И все это не исключает того факта, что в августе Демократическая партия США выдвинет вместо Байдена другого кандидата.Мнение Елены Паниной по американскому вопросу в материале издания Украина.ру При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу.Свое мнение относительно президентских выборов на Украине в интервью изданию Украина.ру высказал и депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов."Кстати, я не очень понимаю, почему у нас сложилась чуть ли не традиция симпатизировать Трампу. Думаю, наш президент не лукавил, когда говорил, что Байден нам выгоднее. Да маразм там крепчает, но в данном варианте есть хоть какая-то предсказуемость, пусть и со знаком "минус". А что может выкинуть Трамп — вообще непонятно", - сказал Миронов.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.

https://ukraina.ru/20240702/1055988089.html

https://ukraina.ru/20240628/1055928463.html

https://ukraina.ru/20240630/1055955680.html

https://ukraina.ru/20240511/1054946464.html

америка

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, елена панина, дональд трамп, джо байден, украина.ру, демократическая партия, республиканская партия, америка, сша, выборы