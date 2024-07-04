Панина: президентские выборы в США - схватка тех, кто стоит за Байденом и Трампом
© AP / Gerald Herbert
© AP / Gerald Herbert
Недавние дебаты между действующим лидером США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом дали второму предвыборную фору. Однако это не значит, что экс-президент Америки однозначно победит, и дело тут даже не в конкретных кандидатах
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказала директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.
Она отметила, что любой кандидат в президенты - фигура несамостоятельная, и за ней стоят определенные силы. Вот ее очки имеют куда больше веса в предвыборной гонке.
"Силы, которые ставят на Трампа, это военно-промышленный комплекс США, связанный с реальным бизнесом. Тогда как за демократами, Байденом − финансовые олигархи, капитал, "большая цифра"", - уточнила Панина.
Она добавила, что сейчас силы, которые стоят за Трампом получили серьезную фору по итогам первых дебатов. И вполне предсказуемо получат новые очки на следующих. И все это не исключает того факта, что в августе Демократическая партия США выдвинет вместо Байдена другого кандидата.
Мнение Елены Паниной по американскому вопросу в материале издания Украина.ру При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу.
Свое мнение относительно президентских выборов на Украине в интервью изданию Украина.ру высказал и депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.
"Кстати, я не очень понимаю, почему у нас сложилась чуть ли не традиция симпатизировать Трампу. Думаю, наш президент не лукавил, когда говорил, что Байден нам выгоднее. Да маразм там крепчает, но в данном варианте есть хоть какая-то предсказуемость, пусть и со знаком "минус". А что может выкинуть Трамп — вообще непонятно", - сказал Миронов.
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Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
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