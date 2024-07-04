Панина: президентские выборы в США - схватка тех, кто стоит за Байденом и Трампом - 04.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240704/1056015489.html
Панина: президентские выборы в США - схватка тех, кто стоит за Байденом и Трампом
Панина: президентские выборы в США - схватка тех, кто стоит за Байденом и Трампом - 04.07.2024 Украина.ру
Панина: президентские выборы в США - схватка тех, кто стоит за Байденом и Трампом
Недавние дебаты между действующим лидером США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом дали второму предвыборную фору. Однако это не значит, что экс-президент Америки однозначно победит, и дело тут даже не в конкретных кандидатах
2024-07-04T03:10
2024-07-04T03:10
новости
елена панина
дональд трамп
джо байден
украина.ру
демократическая партия
республиканская партия
америка
сша
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055897127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80f685444db9df4e10265cb4d530e173.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказала директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.Она отметила, что любой кандидат в президенты - фигура несамостоятельная, и за ней стоят определенные силы. Вот ее очки имеют куда больше веса в предвыборной гонке."Силы, которые ставят на Трампа, это военно-промышленный комплекс США, связанный с реальным бизнесом. Тогда как за демократами, Байденом − финансовые олигархи, капитал, "большая цифра"", - уточнила Панина.Она добавила, что сейчас силы, которые стоят за Трампом получили серьезную фору по итогам первых дебатов. И вполне предсказуемо получат новые очки на следующих. И все это не исключает того факта, что в августе Демократическая партия США выдвинет вместо Байдена другого кандидата.Мнение Елены Паниной по американскому вопросу в материале издания Украина.ру При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу.Свое мнение относительно президентских выборов на Украине в интервью изданию Украина.ру высказал и депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов."Кстати, я не очень понимаю, почему у нас сложилась чуть ли не традиция симпатизировать Трампу. Думаю, наш президент не лукавил, когда говорил, что Байден нам выгоднее. Да маразм там крепчает, но в данном варианте есть хоть какая-то предсказуемость, пусть и со знаком "минус". А что может выкинуть Трамп — вообще непонятно", - сказал Миронов.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
https://ukraina.ru/20240702/1055988089.html
https://ukraina.ru/20240628/1055928463.html
https://ukraina.ru/20240630/1055955680.html
https://ukraina.ru/20240511/1054946464.html
америка
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055897127_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84e4f8c708385f18224115ac61c8578c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, елена панина, дональд трамп, джо байден, украина.ру, демократическая партия, республиканская партия, америка, сша, выборы
Новости, Елена Панина, Дональд Трамп, Джо Байден, Украина.ру, Демократическая партия, Республиканская партия, Америка, США, выборы

Панина: президентские выборы в США - схватка тех, кто стоит за Байденом и Трампом

03:10 04.07.2024
 
© AP / Gerald Herbert
- РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP / Gerald Herbert
Читать в
Недавние дебаты между действующим лидером США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом дали второму предвыборную фору. Однако это не значит, что экс-президент Америки однозначно победит, и дело тут даже не в конкретных кандидатах
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказала директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.
Она отметила, что любой кандидат в президенты - фигура несамостоятельная, и за ней стоят определенные силы. Вот ее очки имеют куда больше веса в предвыборной гонке.
"Силы, которые ставят на Трампа, это военно-промышленный комплекс США, связанный с реальным бизнесом. Тогда как за демократами, Байденом − финансовые олигархи, капитал, "большая цифра"", - уточнила Панина.
Она добавила, что сейчас силы, которые стоят за Трампом получили серьезную фору по итогам первых дебатов. И вполне предсказуемо получат новые очки на следующих. И все это не исключает того факта, что в августе Демократическая партия США выдвинет вместо Байдена другого кандидата.
Мнение Елены Паниной по американскому вопросу в материале издания Украина.ру При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу.
Свое мнение относительно президентских выборов на Украине в интервью изданию Украина.ру высказал и депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.
"Кстати, я не очень понимаю, почему у нас сложилась чуть ли не традиция симпатизировать Трампу. Думаю, наш президент не лукавил, когда говорил, что Байден нам выгоднее. Да маразм там крепчает, но в данном варианте есть хоть какая-то предсказуемость, пусть и со знаком "минус". А что может выкинуть Трамп — вообще непонятно", - сказал Миронов.
Сергей Миронов интервью - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
2 июля, 05:56
Сергей Миронов о снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев Ограничения по въезду граждан Украины в Россию нужно пересмотреть, а вот с мигрантами из Средней Азии вопрос следует решать кардинально. Необходимы радикальные изменения в миграционной политике
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
- РИА Новости, 1920, 28.06.2024
28 июня, 11:47
Рейтинг Байдена упал после дебатов с Трампом - опрос CNNРейтинг Байдена упал на 6 процентов после первых дебатов с Трампом. Следует из опроса, проведенного телеканалом CNN
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
30 июня, 09:23
Решение о выходе Байдена из президентской гонки примет его жена – источникРешение о выходе Джо Байдена из президентской гонки, о чем настаивают американцы, будет семейным и личным, – на результат повлияет первая леди США Джилл Байден. Об этом пишет NBC, ссылаясь на источники, среди которых есть приближенные к президенту
Обама
11 мая, 06:31
Если клан Обамы снова придет к власти, конфликт на Украине сильно изменится - американский политологВ информационном поле появились слухи, что в скором времени президент США объявит о том, что уступает свое место в новой предвыборной гонке бывшей первой леди Америки Мишель Обаме. Если она получит главное кресло страны, конфликт на Украине будет быстро свернут
 
НовостиЕлена ПанинаДональд ТрампДжо БайденУкраина.руДемократическая партияРеспубликанская партияАмерикаСШАвыборы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:10Панина: президентские выборы в США - схватка тех, кто стоит за Байденом и Трампом
03:00"Это было очень зрелищно": военный эксперт рассказал про боевое применение и возможности ФАБ-3000 с УМПК
19:30Тимофей Ермаков: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди
18:12Золотые возможности Сербии. Поссорит ли русских и сербов признание Вучича в продаже оружия Украине
18:00"Звонок из Китая", встреча Путина и Эрдогана, удар по ЗАЭС. Итоги 3 июля
17:55Елена Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку
17:45Шольц раскритиковал предложение Орбана прекратить огонь на Украине
17:40Шаг назад по Украине и особая роль Путина: чего ждать от юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне
17:22Зеленский заявил об улучшении положения ВСУ, не исключил наступление
16:50НАТО откажет Киеву в помощи по многолетнему плану из-за разногласий внутри альянса – СМИ
16:37"Нам надо знать": Зеленский призвал Трампа немедленно озвучить мирный план по Украине
16:22Школьник, студент и монтажник: стали известны подробности о фигурантах по делу о покушении на Симоньян
16:11Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути Украины
16:07Велимир Хлебников: председатель с наволочкой
15:51Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины
15:47Свидетели Иеговы*, адвентисты и баптисты: Украинский омбудсмен хочет ввести альтернативную службу
15:44Жителей верхних этажей девятиэтажек на Украине готовят к зиме без отопления и воды
15:10Дроны-камикадзе ВСУ атаковали подстанцию, ранены 8 сотрудников ЗАЭС
15:05Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжается
14:53Азаров: в Вашингтоне недовольны результатами мобилизации на Украине
Лента новостейМолния