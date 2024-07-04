https://ukraina.ru/20240704/1056049926.html

Белоруссия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества

Белоруссия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества - 04.07.2024 Украина.ру

Белоруссия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества

Беларусь стала полноправным, десятым по счету членом "семьи ШОС" - Шанхайской организации сотрудничества, куда уже входят Россия, Китай, Иран и другие страны. Об этом 4 июля сообщило издание БЕЛТА

2024-07-04T09:39

2024-07-04T09:39

2024-07-04T09:48

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Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета глав государств - членов ШОС в Астане. Председательствующий на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что Беларусь внесет свой значимый вклад в укрепление безопасности на пространстве ШОС. В МИД России также приветствовали участие Белоруссии в организации, указав, что Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало во всех международных процессах. "Это часть Союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах", - сказал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. ШОС – организация, которая укрепляет безопасность стран-участниц, в том числе военную, а также борется с терроризмом и наркоторговлей. Сегодня в ее состав входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов напомнил, что коллективную систему безопасности гарантируют многосторонние международные организации, такие как Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС.Читайте подробнее о целях Шанхайской организации сотрудничества в интервью политолога Александра Асафова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240703/1056030982.html

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