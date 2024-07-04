https://ukraina.ru/20240704/1056049926.html
Белоруссия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества
Белоруссия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества - 04.07.2024 Украина.ру
Белоруссия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества
Беларусь стала полноправным, десятым по счету членом "семьи ШОС" - Шанхайской организации сотрудничества, куда уже входят Россия, Китай, Иран и другие страны. Об этом 4 июля сообщило издание БЕЛТА
2024-07-04T09:39
2024-07-04T09:39
2024-07-04T09:48
новости
белоруссия
россия
китай
шос
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/04/1056049518_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_b3215cf0e11f4a6265f67fdb1f1551d7.jpg.webp
Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета глав государств - членов ШОС в Астане. Председательствующий на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что Беларусь внесет свой значимый вклад в укрепление безопасности на пространстве ШОС. В МИД России также приветствовали участие Белоруссии в организации, указав, что Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало во всех международных процессах. "Это часть Союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах", - сказал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. ШОС – организация, которая укрепляет безопасность стран-участниц, в том числе военную, а также борется с терроризмом и наркоторговлей. Сегодня в ее состав входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов напомнил, что коллективную систему безопасности гарантируют многосторонние международные организации, такие как Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС.Читайте подробнее о целях Шанхайской организации сотрудничества в интервью политолога Александра Асафова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240703/1056030982.html
белоруссия
россия
китай
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/04/1056049518_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_a17ec2a320f77b7cc99d9e9c792eecd3.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, россия, китай, шос, безопасность
Белоруссия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества
09:39 04.07.2024 (обновлено: 09:48 04.07.2024)
Беларусь стала полноправным, десятым по счету членом "семьи ШОС" - Шанхайской организации сотрудничества, куда уже входят Россия, Китай, Иран и другие страны. Об этом 4 июля сообщило издание БЕЛТА
Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета глав государств - членов ШОС в Астане. Председательствующий на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что Беларусь внесет свой значимый вклад в укрепление безопасности на пространстве ШОС.
"Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято. Уважаемый Александр Григорьевич, искренне поздравляю вас. Уверен, сегодняшний день станет яркой страницей в истории Беларуси", – сказал он.
В МИД России также приветствовали участие Белоруссии в организации, указав, что Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало во всех международных процессах.
"Это часть Союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах", - сказал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
ШОС – организация, которая укрепляет безопасность стран-участниц, в том числе военную, а также борется с терроризмом и наркоторговлей. Сегодня в ее состав входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
Накануне министр обороны России Андрей Белоусов напомнил
, что коллективную систему безопасности гарантируют многосторонние международные организации, такие как Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС.