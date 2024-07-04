Белоруссия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества - 04.07.2024 Украина.ру
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Белоруссия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества
Белоруссия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества - 04.07.2024 Украина.ру
Белоруссия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества
Беларусь стала полноправным, десятым по счету членом "семьи ШОС" - Шанхайской организации сотрудничества, куда уже входят Россия, Китай, Иран и другие страны. Об этом 4 июля сообщило издание БЕЛТА
2024-07-04T09:39
2024-07-04T09:48
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Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета глав государств - членов ШОС в Астане. Председательствующий на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что Беларусь внесет свой значимый вклад в укрепление безопасности на пространстве ШОС. В МИД России также приветствовали участие Белоруссии в организации, указав, что Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало во всех международных процессах. "Это часть Союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах", - сказал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. ШОС – организация, которая укрепляет безопасность стран-участниц, в том числе военную, а также борется с терроризмом и наркоторговлей. Сегодня в ее состав входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов напомнил, что коллективную систему безопасности гарантируют многосторонние международные организации, такие как Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС.Читайте подробнее о целях Шанхайской организации сотрудничества в интервью политолога Александра Асафова на сайте Украина.ру.
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новости, белоруссия, россия, китай, шос, безопасность
Новости, Белоруссия, Россия, Китай, ШОС, безопасность

Белоруссия присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества

09:39 04.07.2024 (обновлено: 09:48 04.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Беларусь стала полноправным, десятым по счету членом "семьи ШОС" - Шанхайской организации сотрудничества, куда уже входят Россия, Китай, Иран и другие страны. Об этом 4 июля сообщило издание БЕЛТА
Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета глав государств - членов ШОС в Астане. Председательствующий на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что Беларусь внесет свой значимый вклад в укрепление безопасности на пространстве ШОС.
"Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято. Уважаемый Александр Григорьевич, искренне поздравляю вас. Уверен, сегодняшний день станет яркой страницей в истории Беларуси", – сказал он.
В МИД России также приветствовали участие Белоруссии в организации, указав, что Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало во всех международных процессах.

"Это часть Союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах", - сказал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

ШОС – организация, которая укрепляет безопасность стран-участниц, в том числе военную, а также борется с терроризмом и наркоторговлей. Сегодня в ее состав входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
Накануне министр обороны России Андрей Белоусов напомнил, что коллективную систему безопасности гарантируют многосторонние международные организации, такие как Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС.
Читайте подробнее о целях Шанхайской организации сотрудничества в интервью политолога Александра Асафова на сайте Украина.ру.
Города мира. Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Вчера, 15:05
Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжаетсяВ столице Казахстана Астане начинает работу расширенный саммит руководителей стран – членов Шанхайской организации сотрудничества, который станет очередным этапом на пути укрепления евразийской интеграции в экономике и политике.
 
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