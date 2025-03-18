Удар на Великую Писаревку и Белополье: эксперт о том, каким способом будет легче продвигаться к Сумам - 18.03.2025 Украина.ру
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Удар на Великую Писаревку и Белополье: эксперт о том, каким способом будет легче продвигаться к Сумам
Удар на Великую Писаревку и Белополье: эксперт о том, каким способом будет легче продвигаться к Сумам - 18.03.2025 Украина.ру
Удар на Великую Писаревку и Белополье: эксперт о том, каким способом будет легче продвигаться к Сумам
Наиболее перспективным вариантом в Сумской области мне видится наступление на Великую Писаревку (с российской стороны – это Грайворон), которая стоит на дороге между Сумами и Харьковом через Богодухов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-03-18T04:30
2025-03-18T04:30
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Если рассуждать о гипотетических операциях ВС РФ в Сумской области, то к самим Сумам тяжело будет пройти через Мирополье, потому что войскам придется форсировать реку Псел в двух местах, указал эксперт.Что касается Белополья (с российской стороны – это Теткино в Курской области), то от них до Сум дойти будет проще, отметил он.По дороге через Краснополье и Верхнюю Сыроватку (с российской стороны – Красная Яруга) пройти к Сумам тоже будет трудно, потому что там нам придется форсировать две реки, указал он."Поэтому наиболее перспективным вариантом мне видится наступление на Великую Писаревку (с нашей стороны – это Грайворон), которая стоит на дороге между Сумами и Харьковом через Богодухов. Если мы ее физически перережем, противнику придется ездить в Харьков аж через Ахтырку – малую родину Виктора Ющенко", – отметил эксперт.А второй удар (если для этого будут силы), можно нанести на Белополье, чтобы растянуть резервы ВСУ, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.Также о последствиях освобождения Курской области – в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
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новости, вс рф, сумы, харьков, харьковская область, сумская область, наступление, всу, дороги, сво, спецоперация
Новости, ВС РФ, Сумы, Харьков, Харьковская область, Сумская область, наступление, ВСУ, дороги, СВО, Спецоперация

Удар на Великую Писаревку и Белополье: эксперт о том, каким способом будет легче продвигаться к Сумам

04:30 18.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Наиболее перспективным вариантом в Сумской области мне видится наступление на Великую Писаревку (с российской стороны – это Грайворон), которая стоит на дороге между Сумами и Харьковом через Богодухов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Если рассуждать о гипотетических операциях ВС РФ в Сумской области, то к самим Сумам тяжело будет пройти через Мирополье, потому что войскам придется форсировать реку Псел в двух местах, указал эксперт.
Что касается Белополья (с российской стороны – это Теткино в Курской области), то от них до Сум дойти будет проще, отметил он.
"Но Белополье и Ворожба – это одна большая агломерация. И там нам тоже будет трудно развернуться, потому что нас поджимает река Сейм. Если там что-то и делать, то только в качестве отвлекающего удара", – подчеркнул Кутырь.
По дороге через Краснополье и Верхнюю Сыроватку (с российской стороны – Красная Яруга) пройти к Сумам тоже будет трудно, потому что там нам придется форсировать две реки, указал он.
"Поэтому наиболее перспективным вариантом мне видится наступление на Великую Писаревку (с нашей стороны – это Грайворон), которая стоит на дороге между Сумами и Харьковом через Богодухов. Если мы ее физически перережем, противнику придется ездить в Харьков аж через Ахтырку – малую родину Виктора Ющенко", – отметил эксперт.
А второй удар (если для этого будут силы), можно нанести на Белополье, чтобы растянуть резервы ВСУ, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
Также о последствиях освобождения Курской области в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Вчера, 16:23
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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