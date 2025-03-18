Удар на Великую Писаревку и Белополье: эксперт о том, каким способом будет легче продвигаться к Сумам
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Наиболее перспективным вариантом в Сумской области мне видится наступление на Великую Писаревку (с российской стороны – это Грайворон), которая стоит на дороге между Сумами и Харьковом через Богодухов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Если рассуждать о гипотетических операциях ВС РФ в Сумской области, то к самим Сумам тяжело будет пройти через Мирополье, потому что войскам придется форсировать реку Псел в двух местах, указал эксперт.
Что касается Белополья (с российской стороны – это Теткино в Курской области), то от них до Сум дойти будет проще, отметил он.
"Но Белополье и Ворожба – это одна большая агломерация. И там нам тоже будет трудно развернуться, потому что нас поджимает река Сейм. Если там что-то и делать, то только в качестве отвлекающего удара", – подчеркнул Кутырь.
По дороге через Краснополье и Верхнюю Сыроватку (с российской стороны – Красная Яруга) пройти к Сумам тоже будет трудно, потому что там нам придется форсировать две реки, указал он.
"Поэтому наиболее перспективным вариантом мне видится наступление на Великую Писаревку (с нашей стороны – это Грайворон), которая стоит на дороге между Сумами и Харьковом через Богодухов. Если мы ее физически перережем, противнику придется ездить в Харьков аж через Ахтырку – малую родину Виктора Ющенко", – отметил эксперт.
А второй удар (если для этого будут силы), можно нанести на Белополье, чтобы растянуть резервы ВСУ, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
Также о последствиях освобождения Курской области – в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
Вчера, 16:23Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами