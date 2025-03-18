https://ukraina.ru/20250318/1061862389.html

Удар на Великую Писаревку и Белополье: эксперт о том, каким способом будет легче продвигаться к Сумам

Удар на Великую Писаревку и Белополье: эксперт о том, каким способом будет легче продвигаться к Сумам - 18.03.2025 Украина.ру

Удар на Великую Писаревку и Белополье: эксперт о том, каким способом будет легче продвигаться к Сумам

Наиболее перспективным вариантом в Сумской области мне видится наступление на Великую Писаревку (с российской стороны – это Грайворон), которая стоит на дороге между Сумами и Харьковом через Богодухов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-03-18T04:30

2025-03-18T04:30

2025-03-18T04:30

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Если рассуждать о гипотетических операциях ВС РФ в Сумской области, то к самим Сумам тяжело будет пройти через Мирополье, потому что войскам придется форсировать реку Псел в двух местах, указал эксперт.Что касается Белополья (с российской стороны – это Теткино в Курской области), то от них до Сум дойти будет проще, отметил он.По дороге через Краснополье и Верхнюю Сыроватку (с российской стороны – Красная Яруга) пройти к Сумам тоже будет трудно, потому что там нам придется форсировать две реки, указал он."Поэтому наиболее перспективным вариантом мне видится наступление на Великую Писаревку (с нашей стороны – это Грайворон), которая стоит на дороге между Сумами и Харьковом через Богодухов. Если мы ее физически перережем, противнику придется ездить в Харьков аж через Ахтырку – малую родину Виктора Ющенко", – отметил эксперт.А второй удар (если для этого будут силы), можно нанести на Белополье, чтобы растянуть резервы ВСУ, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.Также о последствиях освобождения Курской области – в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061855071.html

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