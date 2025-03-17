Евросоюз изучает возможность финансирования "Радио Свобода"* - Каллас
© X / Kaja KallasКая Каллас
© X / Kaja Kallas
Власти ЕС изучают возможности обременить своих налогоплательщиков содержанием СМИ США. Об этом 17 марта на пресс-конференции в Брюсселе заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности прокомментировала решение властей США прекратить финансирование ряда пропагандистских структур. Как сообщает ИА Регнум, Каллас назвала "Радио Свобода"* "маяком демократии" и выразила сожаление из-за решения США лишить финансирования это СМИ, признанное в России иностранным агентом и нежелательной организацией.
"Можем ли мы дать финансирование и заполнить пробел от потери финансирования США? Ответ на этот вопрос — не автоматически, потому что многие организации приходят к нам с той же проблемой. Но министры настаивали на том, чтобы мы обсудили это и нашли выход", — заявила Каллас.
Ранее с критикой пропагандистских СМИ, включая "Радио Свобода"* выступили президент США Дональд Трамп и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск. По мнению Маска, структуры вроде упомянутой радиостанции интересны лишь получающим там зарплату, давно выродились и превратились в рассадник вредных для американского общества идей.
Вчера, 17:53Окружение Зеленского озабочено "деконструкцией государства США"Сокращения бюджетного финансирования и рабочих мест в пропагандистских структурах США обеспокоило члена президентской фракции в украинском парламенте Маряну Безуглую. Об этом она рассказала 16 марта подписчикам своего телеграм-канала.
Вскоре после этого президент США издал указ с предписанием "сократить до минимума" штаты Межведомственного совета США по проблемам бездомности (USICH), Агентства по развитию бизнеса меньшинств (MBDA), Института музейных и библиотечных услуг (IMLS) и независимого Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Последнее в свою очередь прекратило финансирование ряда пропагандистских СМИ. В частности, "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* были лишены финансирования и уведомлены о сокращении сотрудников. Сокращения затронули, по предварительным данным, почти полторы тысячи работавших на эти СМИ.
* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией
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