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Евросоюз изучает возможность финансирования "Радио Свобода"* - Каллас

Евросоюз изучает возможность финансирования "Радио Свобода"* - Каллас - 17.03.2025 Украина.ру

Евросоюз изучает возможность финансирования "Радио Свобода"* - Каллас

Власти ЕС изучают возможности обременить своих налогоплательщиков содержанием СМИ США. Об этом 17 марта на пресс-конференции в Брюсселе заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

2025-03-17T19:31

2025-03-17T19:31

2025-03-17T19:31

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности прокомментировала решение властей США прекратить финансирование ряда пропагандистских структур. Как сообщает ИА Регнум, Каллас назвала "Радио Свобода"* "маяком демократии" и выразила сожаление из-за решения США лишить финансирования это СМИ, признанное в России иностранным агентом и нежелательной организацией.Ранее с критикой пропагандистских СМИ, включая "Радио Свобода"* выступили президент США Дональд Трамп и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск. По мнению Маска, структуры вроде упомянутой радиостанции интересны лишь получающим там зарплату, давно выродились и превратились в рассадник вредных для американского общества идей.Вскоре после этого президент США издал указ с предписанием "сократить до минимума" штаты Межведомственного совета США по проблемам бездомности (USICH), Агентства по развитию бизнеса меньшинств (MBDA), Института музейных и библиотечных услуг (IMLS) и независимого Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Последнее в свою очередь прекратило финансирование ряда пропагандистских СМИ. В частности, "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* были лишены финансирования и уведомлены о сокращении сотрудников. Сокращения затронули, по предварительным данным, почти полторы тысячи работавших на эти СМИ.* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организациейНакануне Политическое руководство ЕС поручило министрам обороны проработать поддержку ВСУ Экспертное мнение на эту тему: Кому нужны переговоры и когда начнётся самое главное? Скориков о военных и политических победах России

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новости, сша, россия, брюссель, илон маск, дональд трамп, радио свобода, ес, иноагент, пропаганда