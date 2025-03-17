Евросоюз изучает возможность финансирования "Радио Свобода"* - Каллас - 17.03.2025 Украина.ру
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Евросоюз изучает возможность финансирования "Радио Свобода"* - Каллас
Евросоюз изучает возможность финансирования "Радио Свобода"* - Каллас - 17.03.2025 Украина.ру
Евросоюз изучает возможность финансирования "Радио Свобода"* - Каллас
Власти ЕС изучают возможности обременить своих налогоплательщиков содержанием СМИ США. Об этом 17 марта на пресс-конференции в Брюсселе заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
2025-03-17T19:31
2025-03-17T19:31
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности прокомментировала решение властей США прекратить финансирование ряда пропагандистских структур. Как сообщает ИА Регнум, Каллас назвала "Радио Свобода"* "маяком демократии" и выразила сожаление из-за решения США лишить финансирования это СМИ, признанное в России иностранным агентом и нежелательной организацией.Ранее с критикой пропагандистских СМИ, включая "Радио Свобода"* выступили президент США Дональд Трамп и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск. По мнению Маска, структуры вроде упомянутой радиостанции интересны лишь получающим там зарплату, давно выродились и превратились в рассадник вредных для американского общества идей.Вскоре после этого президент США издал указ с предписанием "сократить до минимума" штаты Межведомственного совета США по проблемам бездомности (USICH), Агентства по развитию бизнеса меньшинств (MBDA), Института музейных и библиотечных услуг (IMLS) и независимого Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Последнее в свою очередь прекратило финансирование ряда пропагандистских СМИ. В частности, "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* были лишены финансирования и уведомлены о сокращении сотрудников. Сокращения затронули, по предварительным данным, почти полторы тысячи работавших на эти СМИ.* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организациейНакануне Политическое руководство ЕС поручило министрам обороны проработать поддержку ВСУ Экспертное мнение на эту тему: Кому нужны переговоры и когда начнётся самое главное? Скориков о военных и политических победах России
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новости, сша, россия, брюссель, илон маск, дональд трамп, радио свобода, ес, иноагент, пропаганда
Новости, США, Россия, Брюссель, Илон Маск, Дональд Трамп, Радио Свобода, ЕС, иноагент, пропаганда

Евросоюз изучает возможность финансирования "Радио Свобода"* - Каллас

19:31 17.03.2025
 
© X / Kaja KallasКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© X / Kaja Kallas
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Власти ЕС изучают возможности обременить своих налогоплательщиков содержанием СМИ США. Об этом 17 марта на пресс-конференции в Брюсселе заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности прокомментировала решение властей США прекратить финансирование ряда пропагандистских структур. Как сообщает ИА Регнум, Каллас назвала "Радио Свобода"* "маяком демократии" и выразила сожаление из-за решения США лишить финансирования это СМИ, признанное в России иностранным агентом и нежелательной организацией.
"Можем ли мы дать финансирование и заполнить пробел от потери финансирования США? Ответ на этот вопрос — не автоматически, потому что многие организации приходят к нам с той же проблемой. Но министры настаивали на том, чтобы мы обсудили это и нашли выход", — заявила Каллас.
Ранее с критикой пропагандистских СМИ, включая "Радио Свобода"* выступили президент США Дональд Трамп и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск. По мнению Маска, структуры вроде упомянутой радиостанции интересны лишь получающим там зарплату, давно выродились и превратились в рассадник вредных для американского общества идей.
- РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Вчера, 17:53
Окружение Зеленского озабочено "деконструкцией государства США"Сокращения бюджетного финансирования и рабочих мест в пропагандистских структурах США обеспокоило члена президентской фракции в украинском парламенте Маряну Безуглую. Об этом она рассказала 16 марта подписчикам своего телеграм-канала.
Вскоре после этого президент США издал указ с предписанием "сократить до минимума" штаты Межведомственного совета США по проблемам бездомности (USICH), Агентства по развитию бизнеса меньшинств (MBDA), Института музейных и библиотечных услуг (IMLS) и независимого Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Последнее в свою очередь прекратило финансирование ряда пропагандистских СМИ. В частности, "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* были лишены финансирования и уведомлены о сокращении сотрудников. Сокращения затронули, по предварительным данным, почти полторы тысячи работавших на эти СМИ.
* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией
Накануне Политическое руководство ЕС поручило министрам обороны проработать поддержку ВСУ
Экспертное мнение на эту тему: Кому нужны переговоры и когда начнётся самое главное? Скориков о военных и политических победах России
 
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