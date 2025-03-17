ЕС желает создать из России искусственного врага для своей милитаризации – Песков - 17.03.2025 Украина.ру
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ЕС желает создать из России искусственного врага для своей милитаризации – Песков
ЕС желает создать из России искусственного врага для своей милитаризации – Песков - 17.03.2025 Украина.ру
ЕС желает создать из России искусственного врага для своей милитаризации – Песков
Власти Евросоюза пытаются создать из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать линию на милитаризацию Европы. Об этом 17 марта заявил телеканалу RT пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2025-03-17T19:55
2025-03-17T19:55
новости
россия
европа
германия
дмитрий песков
ес
евросоюз
rt
оборонный бюджет
милитаризация
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По его словам, в Евросоюзе, в том числе в Германии, предпринимаются попытки создать из России образ врага.По его словам, властям ЕС выгодна такая деятельность, мотивированная курсом на рост военных расходов."Это просто попытки создания искусственного внешнего врага для того, чтобы обосновать такую милитаристскую линию на милитаризацию Европы", - заявил Песков.Накануне стало известно, что руководство ЕС потратит деньги налогоплательщиков на чужую армию. Подробности в публикации Политическое руководство ЕС поручило министрам обороны проработать поддержку ВСУ
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новости, россия, европа, германия, дмитрий песков, ес, евросоюз, rt, оборонный бюджет, милитаризация, милитаризм, русофобия
Новости, Россия, Европа, Германия, Дмитрий Песков, ЕС, Евросоюз, RT, оборонный бюджет, милитаризация, милитаризм, Русофобия

ЕС желает создать из России искусственного врага для своей милитаризации – Песков

19:55 17.03.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Власти Евросоюза пытаются создать из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать линию на милитаризацию Европы. Об этом 17 марта заявил телеканалу RT пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
По его словам, в Евросоюзе, в том числе в Германии, предпринимаются попытки создать из России образ врага.
"Российская угроза" носит эфемерный характер, абсолютно" - подчеркнул Песков.
По его словам, властям ЕС выгодна такая деятельность, мотивированная курсом на рост военных расходов.
"Это просто попытки создания искусственного внешнего врага для того, чтобы обосновать такую милитаристскую линию на милитаризацию Европы", - заявил Песков.
Накануне стало известно, что руководство ЕС потратит деньги налогоплательщиков на чужую армию. Подробности в публикации Политическое руководство ЕС поручило министрам обороны проработать поддержку ВСУ
 
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