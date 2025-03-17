https://ukraina.ru/20250317/1061861349.html

"Они пахли как бомжи": военкор рассказал, как ВС РФ утилизировали "андроидов" из ВСУ в Курской области

"Они пахли как бомжи": военкор рассказал, как ВС РФ утилизировали "андроидов" из ВСУ в Курской области - 17.03.2025 Украина.ру

"Они пахли как бомжи": военкор рассказал, как ВС РФ утилизировали "андроидов" из ВСУ в Курской области

Когда украинские военные потеряли курский плацдарм, о котором им говорили как о "главной победе" 2024 года, их картина мира рухнула прямо на глазах. Они же там положили кучу людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин

2025-03-17T21:07

2025-03-17T21:07

2025-03-17T21:07

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Успешная операция ВС РФ в Курской области – это плод работы, которую долгие месяцы вели российские операторы БПЛА. Поражение под Суджей для киевского режима стало даже не военным, а политическим, указал военкор.Он отметил, что на фронте все всегда решает пехота. Но пехота может решать только тогда, когда она одета, обута, накормлена, а главное – мотивирована. А украинские пленные, которых я там наблюдал, явно не такие, они даже не были нормально одеты и обуты, добавил журналист.В том смысле, что той амуниции, которую Украине поставляли страны Запада, уже нет: она изношена, констатировал Линин."И пахли они (украинские пленные. – Ред.) как бомжи, потому что месяц не мылись. Не говоря уже о проблемах едой и водой. Они были просто как андроиды: сиди тут и никуда не уходи. А мы их утилизировали", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.Также про успешную операцию российских военных в Курской области – в материале "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061855071.html

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