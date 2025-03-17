"Они пахли как бомжи": военкор рассказал, как ВС РФ утилизировали "андроидов" из ВСУ в Курской области
© Скриншот: Telegram-канал Kadyrov_95Пленные ВСУ
© Скриншот: Telegram-канал Kadyrov_95
Когда украинские военные потеряли курский плацдарм, о котором им говорили как о "главной победе" 2024 года, их картина мира рухнула прямо на глазах. Они же там положили кучу людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
Успешная операция ВС РФ в Курской области – это плод работы, которую долгие месяцы вели российские операторы БПЛА. Поражение под Суджей для киевского режима стало даже не военным, а политическим, указал военкор.
"Когда украинцы потеряли плацдарм, о котором им говорили как о главной победе 2024 года, их картина мира рухнула прямо на глазах. Они же там положили кучу людей. А именно живая сила позволяла противнику удерживать курский выступ, а не бронетехника, дроны и РЭБ", – подчеркнул Линин.
Он отметил, что на фронте все всегда решает пехота. Но пехота может решать только тогда, когда она одета, обута, накормлена, а главное – мотивирована. А украинские пленные, которых я там наблюдал, явно не такие, они даже не были нормально одеты и обуты, добавил журналист.
"И пахли они (украинские пленные. – Ред.) как бомжи, потому что месяц не мылись. Не говоря уже о проблемах едой и водой. Они были просто как андроиды: сиди тут и никуда не уходи. А мы их утилизировали", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Также про успешную операцию российских военных в Курской области – в материале "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
16:23Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами