"Они пахли как бомжи": военкор рассказал, как ВС РФ утилизировали "андроидов" из ВСУ в Курской области - 17.03.2025 Украина.ру
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"Они пахли как бомжи": военкор рассказал, как ВС РФ утилизировали "андроидов" из ВСУ в Курской области
"Они пахли как бомжи": военкор рассказал, как ВС РФ утилизировали "андроидов" из ВСУ в Курской области - 17.03.2025 Украина.ру
"Они пахли как бомжи": военкор рассказал, как ВС РФ утилизировали "андроидов" из ВСУ в Курской области
Когда украинские военные потеряли курский плацдарм, о котором им говорили как о "главной победе" 2024 года, их картина мира рухнула прямо на глазах. Они же там положили кучу людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
2025-03-17T21:07
2025-03-17T21:07
новости
россия
курская область
военкор
курск
плацдарм
всу
украинская армия
вс рф
наступление
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Успешная операция ВС РФ в Курской области – это плод работы, которую долгие месяцы вели российские операторы БПЛА. Поражение под Суджей для киевского режима стало даже не военным, а политическим, указал военкор.Он отметил, что на фронте все всегда решает пехота. Но пехота может решать только тогда, когда она одета, обута, накормлена, а главное – мотивирована. А украинские пленные, которых я там наблюдал, явно не такие, они даже не были нормально одеты и обуты, добавил журналист.В том смысле, что той амуниции, которую Украине поставляли страны Запада, уже нет: она изношена, констатировал Линин."И пахли они (украинские пленные. – Ред.) как бомжи, потому что месяц не мылись. Не говоря уже о проблемах едой и водой. Они были просто как андроиды: сиди тут и никуда не уходи. А мы их утилизировали", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.Также про успешную операцию российских военных в Курской области – в материале "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, военкор, курск, плацдарм, всу, украинская армия, вс рф, наступление, освобождение, потери всу, потери, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, военкор, Курск, плацдарм, ВСУ, украинская армия, ВС РФ, наступление, освобождение, потери ВСУ, потери, СВО, Спецоперация

"Они пахли как бомжи": военкор рассказал, как ВС РФ утилизировали "андроидов" из ВСУ в Курской области

21:07 17.03.2025
 
© Скриншот: Telegram-канал Kadyrov_95Пленные ВСУ
Пленные ВСУ
© Скриншот: Telegram-канал Kadyrov_95
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Когда украинские военные потеряли курский плацдарм, о котором им говорили как о "главной победе" 2024 года, их картина мира рухнула прямо на глазах. Они же там положили кучу людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
Успешная операция ВС РФ в Курской области – это плод работы, которую долгие месяцы вели российские операторы БПЛА. Поражение под Суджей для киевского режима стало даже не военным, а политическим, указал военкор.
"Когда украинцы потеряли плацдарм, о котором им говорили как о главной победе 2024 года, их картина мира рухнула прямо на глазах. Они же там положили кучу людей. А именно живая сила позволяла противнику удерживать курский выступ, а не бронетехника, дроны и РЭБ", – подчеркнул Линин.
Он отметил, что на фронте все всегда решает пехота. Но пехота может решать только тогда, когда она одета, обута, накормлена, а главное – мотивирована. А украинские пленные, которых я там наблюдал, явно не такие, они даже не были нормально одеты и обуты, добавил журналист.
В том смысле, что той амуниции, которую Украине поставляли страны Запада, уже нет: она изношена, констатировал Линин.
"И пахли они (украинские пленные. – Ред.) как бомжи, потому что месяц не мылись. Не говоря уже о проблемах едой и водой. Они были просто как андроиды: сиди тут и никуда не уходи. А мы их утилизировали", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Также про успешную операцию российских военных в Курской области – в материале "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
16:23
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиРоссияКурская областьвоенкорКурскплацдармВСУукраинская армияВС РФнаступлениеосвобождениепотери ВСУпотериСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
21:07"Они пахли как бомжи": военкор рассказал, как ВС РФ утилизировали "андроидов" из ВСУ в Курской области
20:50"Ситуация была идеальной": Линин рассказал про отличную работу операторов БПЛА в Курской области
20:30"Смотрите, мы уже нападаем на Москву": Баранец назвал причины массированной атаки украинских БПЛА
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