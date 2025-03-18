"Они разносят все": военкор рассказал, что ждет ВСУ, если они захотят окопаться в Сумской области
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Все вражеские войска, которые убегают из Курской области, попадают под огонь российских дронов, учитывая, что мы положили их РЭБ. ВС РФ уничтожили их ПВО и смогли применять авиацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
Если группировка войск "Север" сейчас пойдет на Сумы, там будет уже совсем другая ситуация (чем в Курской области. – Ред.), считает военкор.
Во-первых, проблемы ВСУ с личным составом переросли в кризис. Из-за этого у противника не получается купировать наступления российских войск, которые сейчас происходят по всему фронту, подчеркнул Линин.
"Во-вторых, все вражеские войска, которые убегают из Курской области, попадают под огонь наших дронов, учитывая, что мы положили их РЭБ. Мы также побили их ПВО и смогли полноценно применять авиацию", – отметил журналист.
Так вот когда ВС РФ лишили ВСУ возможности подавлять российскую авиацию, а США на короткое время отключили их от разведданных, мы увидели, что армия России на голову выше противника, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО – в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту" на сайте Украина.ру.
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