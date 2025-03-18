https://ukraina.ru/20250318/1061861882.html

"Они разносят все": военкор рассказал, что ждет ВСУ, если они захотят окопаться в Сумской области

"Они разносят все": военкор рассказал, что ждет ВСУ, если они захотят окопаться в Сумской области - 18.03.2025 Украина.ру

"Они разносят все": военкор рассказал, что ждет ВСУ, если они захотят окопаться в Сумской области

Все вражеские войска, которые убегают из Курской области, попадают под огонь российских дронов, учитывая, что мы положили их РЭБ. ВС РФ уничтожили их ПВО и смогли применять авиацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин

2025-03-18T04:00

2025-03-18T04:00

2025-03-18T04:00

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ка-52 "аллигатор" (вертолёт)

су-25

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Если группировка войск "Север" сейчас пойдет на Сумы, там будет уже совсем другая ситуация (чем в Курской области. – Ред.), считает военкор. Во-первых, проблемы ВСУ с личным составом переросли в кризис. Из-за этого у противника не получается купировать наступления российских войск, которые сейчас происходят по всему фронту, подчеркнул Линин.Особенно порадовало, что активно заработали вертолеты. Если даже ВСУ попытаются где-то окопаться, им это не поможет, считает Линин. "Никакие дроны не сравнятся по огневой мощи со штурмовиком Су-25 и вертолетом Ка-52. Они разносят все. Это совершенно иной уровень", – констатировал он.Так вот когда ВС РФ лишили ВСУ возможности подавлять российскую авиацию, а США на короткое время отключили их от разведданных, мы увидели, что армия России на голову выше противника, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО – в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061813464.html

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новости, россия, курская область, сумы, вс рф, всу, наступление, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), су-25, авиация, сумская область, пво, сво, спецоперация