"Они разносят все": военкор рассказал, что ждет ВСУ, если они захотят окопаться в Сумской области - 18.03.2025 Украина.ру
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"Они разносят все": военкор рассказал, что ждет ВСУ, если они захотят окопаться в Сумской области
"Они разносят все": военкор рассказал, что ждет ВСУ, если они захотят окопаться в Сумской области - 18.03.2025 Украина.ру
"Они разносят все": военкор рассказал, что ждет ВСУ, если они захотят окопаться в Сумской области
Все вражеские войска, которые убегают из Курской области, попадают под огонь российских дронов, учитывая, что мы положили их РЭБ. ВС РФ уничтожили их ПВО и смогли применять авиацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
2025-03-18T04:00
2025-03-18T04:00
новости
россия
курская область
сумы
вс рф
всу
наступление
ка-52 "аллигатор" (вертолёт)
су-25
авиация
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Если группировка войск "Север" сейчас пойдет на Сумы, там будет уже совсем другая ситуация (чем в Курской области. – Ред.), считает военкор. Во-первых, проблемы ВСУ с личным составом переросли в кризис. Из-за этого у противника не получается купировать наступления российских войск, которые сейчас происходят по всему фронту, подчеркнул Линин.Особенно порадовало, что активно заработали вертолеты. Если даже ВСУ попытаются где-то окопаться, им это не поможет, считает Линин. "Никакие дроны не сравнятся по огневой мощи со штурмовиком Су-25 и вертолетом Ка-52. Они разносят все. Это совершенно иной уровень", – констатировал он.Так вот когда ВС РФ лишили ВСУ возможности подавлять российскую авиацию, а США на короткое время отключили их от разведданных, мы увидели, что армия России на голову выше противника, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО – в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250317/1061813464.html
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новости, россия, курская область, сумы, вс рф, всу, наступление, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), су-25, авиация, сумская область, пво, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Сумы, ВС РФ, ВСУ, наступление, Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт), Су-25, авиация, Сумская область, ПВО, СВО, Спецоперация

"Они разносят все": военкор рассказал, что ждет ВСУ, если они захотят окопаться в Сумской области

04:00 18.03.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Все вражеские войска, которые убегают из Курской области, попадают под огонь российских дронов, учитывая, что мы положили их РЭБ. ВС РФ уничтожили их ПВО и смогли применять авиацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
Если группировка войск "Север" сейчас пойдет на Сумы, там будет уже совсем другая ситуация (чем в Курской области. – Ред.), считает военкор.
Во-первых, проблемы ВСУ с личным составом переросли в кризис. Из-за этого у противника не получается купировать наступления российских войск, которые сейчас происходят по всему фронту, подчеркнул Линин.
"Во-вторых, все вражеские войска, которые убегают из Курской области, попадают под огонь наших дронов, учитывая, что мы положили их РЭБ. Мы также побили их ПВО и смогли полноценно применять авиацию", – отметил журналист.
Особенно порадовало, что активно заработали вертолеты. Если даже ВСУ попытаются где-то окопаться, им это не поможет, считает Линин. "Никакие дроны не сравнятся по огневой мощи со штурмовиком Су-25 и вертолетом Ка-52. Они разносят все. Это совершенно иной уровень", – констатировал он.
Так вот когда ВС РФ лишили ВСУ возможности подавлять российскую авиацию, а США на короткое время отключили их от разведданных, мы увидели, что армия России на голову выше противника, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО – в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту" на сайте Украина.ру.
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Вчера, 07:00
Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальшеСовпадение настроений украинского общества и руководства — это серьезный фактор. И те, и другие не хотят завершения конфликта. Чем дальше граждане Украины от фронта, тем более воинственно они настроены. Но желание продолжить конфликт, чтобы он завершился иначе, никак не сочетаются с желанием самим принять в нем участие.
 
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