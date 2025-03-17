"Смотрите, мы уже нападаем на Москву": Баранец назвал причины массированной атаки украинских БПЛА - 17.03.2025 Украина.ру
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"Смотрите, мы уже нападаем на Москву": Баранец назвал причины массированной атаки украинских БПЛА
"Смотрите, мы уже нападаем на Москву": Баранец назвал причины массированной атаки украинских БПЛА - 17.03.2025 Украина.ру
"Смотрите, мы уже нападаем на Москву": Баранец назвал причины массированной атаки украинских БПЛА
Беспрецедентная атака дронов совпала с приездом в Россию генсека ОБСЕ. Это был сигнал украинских властей Западу: "Смотрите, денежки, которые нам дает Америка и Европа, мы не воруем". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2025-03-17T20:30
2025-03-17T20:30
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сша
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Атака дронов ВСУ в ночь на 11 марта на российские регионы стала самой массированной с начала года. Минобороны РФ сообщило о 343 украинских БПЛА, обнаруженных и сбитых российской ПВО.Во-первых, отметил Баранец, беспрецедентная атака дронов совпала с приездом в Россию генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.Во-вторых, в то же время проходили американо-украинские переговоры, добавил Баранец. И если бы президент РФ Владимир Путин поддался на эту провокацию и приказал "устроить ответочку на Киев", киевский режим бы рассказывал, "как их обижают", указал он.Неизвестно, как дальше будет развиваться переговорный процесс. Но сейчас позиция Соединенных Штатов серьезно поменялась: "Никакого возврата Украины к границам 1991 года не будет", это уже существенный результат, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, америка, европа, виктор баранец, владимир путин, обсе, сша, атака, бпла, беспилотники, переговоры, киев, киевский режим, сво
Новости, Россия, Америка, Европа, Виктор Баранец, Владимир Путин, ОБСЕ, США, атака, БПЛА, беспилотники, переговоры, Киев, киевский режим, СВО

"Смотрите, мы уже нападаем на Москву": Баранец назвал причины массированной атаки украинских БПЛА

20:30 17.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Беспрецедентная атака дронов совпала с приездом в Россию генсека ОБСЕ. Это был сигнал украинских властей Западу: "Смотрите, денежки, которые нам дает Америка и Европа, мы не воруем". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Атака дронов ВСУ в ночь на 11 марта на российские регионы стала самой массированной с начала года. Минобороны РФ сообщило о 343 украинских БПЛА, обнаруженных и сбитых российской ПВО.
Во-первых, отметил Баранец, беспрецедентная атака дронов совпала с приездом в Россию генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.
"Это был сигнал [украинских властей] этому генсеку: "Смотрите, денежки, которые нам дает Америка и Европа, мы не воруем. Мы уже на Москву нападаем". Это такой отчет", — подчеркнул он.
Во-вторых, в то же время проходили американо-украинские переговоры, добавил Баранец. И если бы президент РФ Владимир Путин поддался на эту провокацию и приказал "устроить ответочку на Киев", киевский режим бы рассказывал, "как их обижают", указал он.
Неизвестно, как дальше будет развиваться переговорный процесс. Но сейчас позиция Соединенных Штатов серьезно поменялась: "Никакого возврата Украины к границам 1991 года не будет", это уже существенный результат, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Фицо, Орба, Трамп и Зеленский
07:29
Россия, прирастающая ЗеленскимВряд ли в нынешнем столетии кто-то сможет сделать больше для территориального расширения России, чем уже сделал Зеленский. А ведь он ещё не до конца исчерпал свои возможности. Если ему повезёт, то он может заставить Кремль и всю Украину присоединить.
 
НовостиРоссияАмерикаЕвропаВиктор БаранецВладимир ПутинОБСЕСШАатакаБПЛАбеспилотникипереговорыКиевкиевский режимСВО
 
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Заголовок открываемого материала
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20:50"Ситуация была идеальной": Линин рассказал про отличную работу операторов БПЛА в Курской области
20:30"Смотрите, мы уже нападаем на Москву": Баранец назвал причины массированной атаки украинских БПЛА
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