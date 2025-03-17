https://ukraina.ru/20250317/1061848160.html

"Смотрите, мы уже нападаем на Москву": Баранец назвал причины массированной атаки украинских БПЛА

"Смотрите, мы уже нападаем на Москву": Баранец назвал причины массированной атаки украинских БПЛА - 17.03.2025 Украина.ру

"Смотрите, мы уже нападаем на Москву": Баранец назвал причины массированной атаки украинских БПЛА

Беспрецедентная атака дронов совпала с приездом в Россию генсека ОБСЕ. Это был сигнал украинских властей Западу: "Смотрите, денежки, которые нам дает Америка и Европа, мы не воруем". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2025-03-17T20:30

2025-03-17T20:30

2025-03-17T20:30

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Атака дронов ВСУ в ночь на 11 марта на российские регионы стала самой массированной с начала года. Минобороны РФ сообщило о 343 украинских БПЛА, обнаруженных и сбитых российской ПВО.Во-первых, отметил Баранец, беспрецедентная атака дронов совпала с приездом в Россию генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.Во-вторых, в то же время проходили американо-украинские переговоры, добавил Баранец. И если бы президент РФ Владимир Путин поддался на эту провокацию и приказал "устроить ответочку на Киев", киевский режим бы рассказывал, "как их обижают", указал он.Неизвестно, как дальше будет развиваться переговорный процесс. Но сейчас позиция Соединенных Штатов серьезно поменялась: "Никакого возврата Украины к границам 1991 года не будет", это уже существенный результат, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061836030.html

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