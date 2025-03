https://ukraina.ru/20250317/1061861534.html

В десяти ярдах от мира и fake news. Переговоры вступают в критическую стадию, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу обещал какие-то фантастические новости в понедельник, 17 марта.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061862204_0:31:1551:903_1920x0_80_0_0_838a7859ff2260bc132069d778e6cc0e.png

Президент США Дональд Трамп в пятницу обещал какие-то фантастические новости в понедельник, 17 марта. Сначала главным ньюсмейкером с американской стороны стала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Мы в десяти ярдах от мира", - сказала она на пресс-конференции. - "Мы никогда не были ближе к мирному соглашению, чем в этот момент".Президент Трамп, добавила она, полон решимости добиться мирного урегулирования конфликта. В принципе, ничего нового - все это американский президент уже неоднократно рассказывал.Однако Левитт оставила свободное место для маневра для шефа. На некоторые вопросы журналистов Левитт отказалась отвечать. Среди них, например, вопрос о будущем Владимира Зеленского с Украины - будут ли его обсуждать президент России Владимир Путин и Дональд Трамп? Неизвестно."Не будем забегать вперед", - подчеркнула она, но пообещала, что журналисты получат информацию сразу после разговора."Я могу заверить вас, стремясь к прозрачности, как всегда это делает президент [США Дональд Трамп], вы получите информацию от него или от кого-то из нас (сотрудников пресс-службы. - Ред.) сразу после завтрашнего телефонного звонка", - добавила она.Также и вопрос об антироссийских санкциях. Если завтрашний телефонный разговор с Владимиром Путиным американская сторона сочтет неудачным, Трамп "безусловно, готов это сделать (ввести санкции. - Ред.), если будет необходимо".Вопрос "раздела активов, раздела территорий" и Запорожской атомной электростанции в Запорожской области России тоже будет обсуждаться по телефону. Украинских журналистов и политиков только раззадорила формулировка Левитт: "электростанция на границе Украины и России".Критическая стадияТем временем Дональд Трамп посетил Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. На общение с журналистами он отвел не более пяти минут. Трамп анонсировал публикацию рассекреченных документов (досье на 80 тысяч страниц) по делу об убийстве Кеннеди, но один из вопросов касался его критики Байдена за использование автоперьев при подписи законов и указов."Я больше не хочу разговаривать с [журналистами американского телеканала] NBC. Я думаю, вы полностью дискредитированы", - вздохнул Трамп.Другой вопрос - планирует ли он пригласить Владимира Путина в Белый дом, если будет подписано мирное соглашение."На самом деле я даже не хочу это обсуждать. Я должен заключить сделку. Иногда за неделю погибают две тысячи человек. Это единственное, о чем я думаю", - сказал Трамп.По его словам, переговоры приближаются к очень критической стадии. На завтра запланирован важный телефонный разговор - очевидно, с президентом РФ Владимиром Путиным."И мы хотим довести до конца все российско-украинские отношения. И я думаю, что Украина этого хочет. Я знаю, что они этого хотят. Все этого хотят", - добавил Трамп.Fake newsИ еще один момент. Белый дом также не может подтвердить сообщения западных СМИ о том, что администрация Штатов якобы отозвала американских сотрудников международного центра по расследованиям военных преступлений, в том числе на Украине. В стиле Трампа Левитт предупредила общественность, что одно из информационных агентств в последнее время часто вводило читателей в заблуждение, и предостерегла "всех, кто относится к этому серьезно". Она назвала авторами "утки" Reuters, хотя на самом деле это была газета The New York Times.Поводов для беспокойства Белого дома из-за, как говорит Трамп, fake news (лженовости), предостаточно. Только на минувших выходных западные СМИ сообщили о том, что спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф якобы ждал встречи с Владимиром Путиным восемь часов. Президент США опроверг эту информацию, а журналистов британского Sky News, которые раздули эту новость, назвал "больными дегенератами", которые таким образом попытались унизить одну из сторон.А неделю назад доверие Трампа потеряли журналисты Washington Post. Когда сотрудник издания спросил у Трампа, считает ли он, что Путин проявляет к нему неуважение, если атакует Украину, он переспросил:— Вы кто?— Я Майкл Бернбах из Washington Post.— Вы уже потеряли доверие. Следующий вопрос.Возможно, следующими под раздачу попадут сотрудники издания Semafor, которые вечером 17 марта разогрели мировую общественность сообщением о якобы подготовке признания Штатами российского статуса Крыма. Главный редактор издания - бывший обозреватель газеты The New York Times, генеральный директор - бывший гендир Bloomberg media."По словам двух источников, знакомых с ситуацией, администрация Трампа рассматривает возможность признания <…> Крыма территорией России в рамках любого будущего соглашения о прекращении войны Москвы с Киевом. По словам обоих источников, представители администрации также обсуждали возможность того, что США обратятся к ООН с просьбой сделать то же самое", - говорится в публикации.Заметку сначала опубликовали с примечанием "Белый дом отказался от комментариев". Спустя некоторое время к ней добавили комментарий представителя Совета национальной безопасности Брайана Хьюза:"[Администрация Трампа] не брала на себя подобных обязательств, и мы не будем обсуждать эту сделку через СМИ", - сказал он. - "Всего две недели назад Украина и Россия находились на расстоянии многих миль от соглашения о прекращении огня, и теперь мы ближе к соглашению благодаря руководству президента Трампа. Цель остается прежней: прекратить убийства и найти мирное решение этого конфликта".

