https://ukraina.ru/20230708/1047886618.html

Александр Асафов о ШОС, зерновой сделке и перспективах Франции

Александр Асафов о ШОС, зерновой сделке и перспективах Франции - 08.07.2023 Украина.ру

Александр Асафов о ШОС, зерновой сделке и перспективах Франции

Колониальная политика Франции на протяжении десятилетий привела к такому результату, что теперь сложно сказать, сохранится ли республика, или там будет нечто иное, считает политолог Александр Асафов.

2023-07-08T11:13

2023-07-08T11:13

2023-07-08T11:13

интервью

зарубежье

франция

шос

эммануэль макрон

александр асафов

индия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Александр, в Нью-Дели открылся саммит глав государства Шанхайской организации сотрудничества, ШОС. Насколько сплочены все государства, которые в ней находятся? Сейчас Иран вступил, сейчас говорится про Белоруссию - о том, что она будет тоже скорее всего в этой организации. Или это просто противопоставление Западу?– Очень интересный вопрос про сплочение. И здесь я бы обратил ваше внимание на тот аспект, что эта площадка демонстрирует, что мир уже вошел в новое измерение договоренности.И, хотя у разных участников есть достаточно серьезные противоречия, фактически иногда переходящие в какую-то горячую форму – все равно есть повестка, есть общие темы, есть общие направления. И это связано, между прочим, и с безопасностью, и с продуктовой безопасностью, и безусловно, с экономическими договоренностями и решениями.Что я имею в виду? В отличие от Самарканда, в прошлом году этот саммит в Нью-Дели проходит в онлайн-формате. И было до конца не понятно, будет ли это онлайн или, все-таки, они соберутся, но стало очевидно, что - онлайн. Почему? Потому, что у Индии, у хозяев площадки - есть острые противоречия с Пакистаном. И не так выражено, но, все-таки, есть различные конкурентные истории, связанные с Китаем.Поэтому на территории хозяев, соответственно, встречи не произошло. Но мы видим, что есть очень серьезный прогресс с полноправным членством Ирана, который достаточно давно сотрудничает с ШОС. Мы видим, что, наконец, начал решаться вопрос с Белоруссией, и он будет решен в достаточно короткие сроки.В целом мы видим, что это полноценный формат сотрудничества, несмотря на некие противоречия, существующие у участников. Поэтому, безусловно, это не имитационная история. Это связанный, многосторонний формат, в котором разные стороны заключают взаимовыгодное соглашение, несмотря на ряд острых противоречий, которые в этом формате не решить.На мой взгляд, это показывает, что концепция многополярного, а если говорить в более четких терминах, полицентричного мира, находит свои решения и в таких форматах – это, безусловно, усиливает всех участников одновременно. Поэтому, говорить об абсолютном согласии по всем вопросам нельзя, но мы видим, что там, где можно договориться, стороны эффективно договариваются, и нынешнее мероприятие тому достаточно яркая иллюстрация.– Что будет после 17 июля с зерновой сделкой? Или все, наконец?– И по прямым, и по косвенным признакам можно судить о том, что остался лишь последний аргумент, который может Россию заинтересовать. Мы даже видим некие ультимативные действие от других акторов, по которым можно сделать вывод, что надежд у них на продление зерновой сделки нет.Я имею в виду расторжение сотрудничества по российскому зерну крупнейших мировых зернотрейдеров – это "Дрейфус", это "Винтерра", и это еще "Каргил".Они для нас не являются крупнейшими, они являются для нас крупными, от 11-го до 6-го места они занимают в продаже российского зерна. С их точки зрения - это жест, который показывается, что у недоговороспособности России есть и такие обстоятельства - крупнейшие компании, которые этим занимаются – они отказываются с Россией работать.Здесь нужно понимать, что основные бенефициары от зерновой сделки – от тех поставленных, больше тридцати миллионов тонн зерна, и как раз они… потому что оно принадлежит им, а не каким-то неведомым украинским фермерам. Потому, что земли находятся в аренде, весь урожай многолетний находится в их собственности, зерновая сделка нужна им.Здесь, поскольку Кулеба выходит и говорит, что "мы не пойдем ни на какие уступки России для заключения зерновой сделки" - нужно посмотреть, на какие уступки они могут пойти. Состоявшийся теракт против аммиакопровода они развернуть не могут, восстановить они его не могут, физически нет возможности. Повлиять на включение в SWIFT "Россельхозбанка" или какой-то компромиссной финансовой структуры они не могут тоже.И никаких других возможностей в разблокировке российских удобрений в ряде мировых портов они не могут. Поэтому, конечно, они говорят, что "мы не пойдем на уступки", потому что у них такой возможности нет.Собственно, пространство для договоренностей – оно сузилось, и я думаю, фактически речь идет о предложении для России о включении "Россельхозбанка" в SWIFT для того, чтобы он мог совершать зерновые и другие операции.Насколько для нас это привлекательно? Ну, учитывая, что в скором нужно уже отмечать годовщину зерновой сделки, а российские условия эта страна не выполнила ни на сколько – очевидно, что и предложение не очень привлекательное.Судя по заявлением нашей стороны, действиям крупнейших зернотрейдеров, заявлениям Украины – я думаю, что, несмотря на печаль господина Эрдогана и других бенефициаров, конечно, она, скорее всего, продлена не будет.– О беспорядках во Франции. Кто, все-таки, поджог? Я не имею в виду случай с несовершеннолетним парнем. Каковы причины и последствия этой ситуации?– Колониальная политика Франции на протяжении десятилетий привела к такому результату. Я, честно говоря, часто слышу прогнозы, что власть Макрона падет, он будет отправлен в отставку, во Франции чуть ли не гражданская война. И вот эти события, которые происходят, они настолько меняют ситуацию в стране, что дальше непонятно, сохранится ли республика, или с ней будет что-то иное.Я хочу напомнить людям события 2005 года, когда были более масштабные, по тем же самым причинам, события, и действительно, второе, третье поколение выходцев из стран Магриба, у которых в силу колониальной политики Франции есть возможность гражданства, проживания и т.д. – они реагируют именно так.Здесь, я думаю, что ситуация пойдет на спад, учитывая, опять же, заявления родственников (убитого парня – Ред.), вы слышали, наверное - они сказали, что не должны гореть дома и больницы.Хотя протесты, безусловно, привлекают внимание своей масштабностью, бессилием Макрона - абсолютно издевательски прозвучало его заявление о том, что виноваты видеоигры. Мы сейчас не будем проводить параллели между нашими депутатами и политиками, которые используют подобную риторику.Но, тем не менее, люди, которые жгут машины, полицейские участки и т.д., не факт, что они знают, что такое видеоигры вообще. Вот эта социальная напряженность, она по большей части имеет выраженный социальный, не только этнический характер. Она с Францией достаточно давно – это ее…– Нормальное состояние?– Не нормальное состояние. Это ответственность за ее колониальную политику в прошлом. И она будет периодически всплывать вот так. Но, я думаю, что ситуация нормализуется, и, конечно, Макрон, учитывая, какую он ведет сейчас свою политику, вряд ли уйдет в отставку. Должно случиться нечто чрезвычайное. Мы видели, как горели в 2005 году, и впоследствии. В общем, во Франции вот такая бывает уличная политика, к сожалению.– За пределы страны это не распространится?– Традиционно у таких событий бывает продолжение в местах, где проживают выходцы из стран Магриба в других странах, например, в Бельгии, но думаю, масштабно (повториться – Ред.), честно говоря - маловероятно.Хотя мы с вами живем в мире черных лебедей. События и в нашей стране, и у наших соседей, и, безусловно, в европейском пространстве, да и в США – они в принципе потеряли предсказуемость, может произойти все, что угодно.Складывая известную информацию в некую аналитическую модель, я не вижу серьезных последствий, серьезней, чем они есть.В конце концов, стоит вспомнить ситуацию с горящими американскими городами – по разным оценкам от 150 до 200 участвовало в истории с BLM, ныне забытой.Поэтому да, это обстоятельство нового времени пока мир, а точнее, все общество не найдет новой формы коммуникации, не перейдет в какие-то иные формы, когда люди смогут научиться договариваться, а не использовать такое насилие прямого действия.

https://ukraina.ru/20220126/1033157781.html

https://ukraina.ru/20230708/1047887009.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, зарубежье, франция, шос, эммануэль макрон, александр асафов, индия