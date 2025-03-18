"У вас нет козырей": Линин объяснил, почему Украине уже не помогут американские "Хамви" и "Патриоты"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
"Пэтриот" - это действительно мощная система, которая эффективно проявила себя, когда они закрыли небо над Курском на момент вторжения. Но прикрыть всю территорию Украины они не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
Вообще Украина уже не в том положении, чтобы затягивать конфликт, и Дональд Трамп им правильно сказал: "У вас нет козырей", отметил военкор. Хотя США снова стали давать Киеву оружие и разведданные, но людей они не дадут, добавил он.
"Мы повыбивали у них операторов БПЛА, обучать их долго, нудно и дорого. Мы повыбивали у них самые "тяжелые" части, они остались под Суджей", – констатировал Линин.
Сейчас на Украину завезли около двух тысяч бронемашин "Хамви", чтобы хоть как-то поддержать мобильность ВСУ. Но это же легкие системы вооружения – это не танки, указал он.
"Да, им прислали ракеты для ПВО. "Пэтриот" - это действительно мощная система, которая эффективно проявила себя, когда они закрыли небо над Курском на момент вторжения. Но прикрыть всю территорию Украины они не могут", – подчеркнул военкор.
Тем более, российские гиперзвуковые ракеты вроде "Кинжала" сбить невозможно. И "Орешник" даже без боевой части за счет кинетической энергии способен пробить любую западную систему ПВО, добавил Линин.
Система "Пэтриот" в основном работает против авиации, крупных БПЛА и крылатых ракет. У них есть номенклатура, которая может работать по боеголовкам на конечной части траектории, но это очень дорого, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО – в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту" на сайте Украина.ру.
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