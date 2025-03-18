https://ukraina.ru/20250318/1061862053.html

"У вас нет козырей": Линин объяснил, почему Украине уже не помогут американские "Хамви" и "Патриоты"

"У вас нет козырей": Линин объяснил, почему Украине уже не помогут американские "Хамви" и "Патриоты" - 18.03.2025 Украина.ру

"У вас нет козырей": Линин объяснил, почему Украине уже не помогут американские "Хамви" и "Патриоты"

"Пэтриот" - это действительно мощная система, которая эффективно проявила себя, когда они закрыли небо над Курском на момент вторжения. Но прикрыть всю территорию Украины они не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин

2025-03-18T05:00

2025-03-18T05:00

2025-03-18T05:00

новости

украина

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Вообще Украина уже не в том положении, чтобы затягивать конфликт, и Дональд Трамп им правильно сказал: "У вас нет козырей", отметил военкор. Хотя США снова стали давать Киеву оружие и разведданные, но людей они не дадут, добавил он. Сейчас на Украину завезли около двух тысяч бронемашин "Хамви", чтобы хоть как-то поддержать мобильность ВСУ. Но это же легкие системы вооружения – это не танки, указал он. "Да, им прислали ракеты для ПВО. "Пэтриот" - это действительно мощная система, которая эффективно проявила себя, когда они закрыли небо над Курском на момент вторжения. Но прикрыть всю территорию Украины они не могут", – подчеркнул военкор.Тем более, российские гиперзвуковые ракеты вроде "Кинжала" сбить невозможно. И "Орешник" даже без боевой части за счет кинетической энергии способен пробить любую западную систему ПВО, добавил Линин.Система "Пэтриот" в основном работает против авиации, крупных БПЛА и крылатых ракет. У них есть номенклатура, которая может работать по боеголовкам на конечной части траектории, но это очень дорого, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО – в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061851722.html

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