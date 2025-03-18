"У вас нет козырей": Линин объяснил, почему Украине уже не помогут американские "Хамви" и "Патриоты" - 18.03.2025 Украина.ру
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"У вас нет козырей": Линин объяснил, почему Украине уже не помогут американские "Хамви" и "Патриоты"
"У вас нет козырей": Линин объяснил, почему Украине уже не помогут американские "Хамви" и "Патриоты" - 18.03.2025 Украина.ру
"У вас нет козырей": Линин объяснил, почему Украине уже не помогут американские "Хамви" и "Патриоты"
"Пэтриот" - это действительно мощная система, которая эффективно проявила себя, когда они закрыли небо над Курском на момент вторжения. Но прикрыть всю территорию Украины они не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
2025-03-18T05:00
2025-03-18T05:00
новости
украина
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Вообще Украина уже не в том положении, чтобы затягивать конфликт, и Дональд Трамп им правильно сказал: "У вас нет козырей", отметил военкор. Хотя США снова стали давать Киеву оружие и разведданные, но людей они не дадут, добавил он. Сейчас на Украину завезли около двух тысяч бронемашин "Хамви", чтобы хоть как-то поддержать мобильность ВСУ. Но это же легкие системы вооружения – это не танки, указал он. "Да, им прислали ракеты для ПВО. "Пэтриот" - это действительно мощная система, которая эффективно проявила себя, когда они закрыли небо над Курском на момент вторжения. Но прикрыть всю территорию Украины они не могут", – подчеркнул военкор.Тем более, российские гиперзвуковые ракеты вроде "Кинжала" сбить невозможно. И "Орешник" даже без боевой части за счет кинетической энергии способен пробить любую западную систему ПВО, добавил Линин.Система "Пэтриот" в основном работает против авиации, крупных БПЛА и крылатых ракет. У них есть номенклатура, которая может работать по боеголовкам на конечной части траектории, но это очень дорого, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО – в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250317/1061851722.html
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новости, украина
Новости, Украина

"У вас нет козырей": Линин объяснил, почему Украине уже не помогут американские "Хамви" и "Патриоты"

05:00 18.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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"Пэтриот" - это действительно мощная система, которая эффективно проявила себя, когда они закрыли небо над Курском на момент вторжения. Но прикрыть всю территорию Украины они не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
Вообще Украина уже не в том положении, чтобы затягивать конфликт, и Дональд Трамп им правильно сказал: "У вас нет козырей", отметил военкор. Хотя США снова стали давать Киеву оружие и разведданные, но людей они не дадут, добавил он.

"Мы повыбивали у них операторов БПЛА, обучать их долго, нудно и дорого. Мы повыбивали у них самые "тяжелые" части, они остались под Суджей", – констатировал Линин.

Сейчас на Украину завезли около двух тысяч бронемашин "Хамви", чтобы хоть как-то поддержать мобильность ВСУ. Но это же легкие системы вооружения – это не танки, указал он.
"Да, им прислали ракеты для ПВО. "Пэтриот" - это действительно мощная система, которая эффективно проявила себя, когда они закрыли небо над Курском на момент вторжения. Но прикрыть всю территорию Украины они не могут", – подчеркнул военкор.
Тем более, российские гиперзвуковые ракеты вроде "Кинжала" сбить невозможно. И "Орешник" даже без боевой части за счет кинетической энергии способен пробить любую западную систему ПВО, добавил Линин.
Система "Пэтриот" в основном работает против авиации, крупных БПЛА и крылатых ракет. У них есть номенклатура, которая может работать по боеголовкам на конечной части траектории, но это очень дорого, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО – в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Путин, Зеленский и Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Вчера, 15:17
Дырка Лемми и русские нюансы. Россия победно отразила ультиматум Все актуальное на сегодняшний момент на российско-американском треке случится 17-18 марта 2025 года. Так анонсировал сам президент США Дональд Трамп. Сначала он сказал, что все станет яснее 17 марта, а потом на 18 марта анонсировал свое разговор с российским визави Владимиром Путиным.
 
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