Эксперт: США не хотят просто "вывалиться" из Украины, им нужно выйти из конфликта на комфортных условиях - 17.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250317/1061855947.html
Эксперт: США не хотят просто "вывалиться" из Украины, им нужно выйти из конфликта на комфортных условиях
Эксперт: США не хотят просто "вывалиться" из Украины, им нужно выйти из конфликта на комфортных условиях - 17.03.2025 Украина.ру
Эксперт: США не хотят просто "вывалиться" из Украины, им нужно выйти из конфликта на комфортных условиях
США абсолютно не заинтересованы в том, чтобы выходить из войны на Украине так, как они вывалились из Афганистана. США хотят выйти из конфликта на максимально комфортных для себя условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-03-17T19:45
2025-03-17T19:45
новости
сша
украина
россия
дмитрий голубовский
дональд трамп
афганистан
переговоры
конфликт
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058233112_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_cbbcb7ff36b327c53279b2b3c37e613b.jpg
Ранее американский лидер Дональд Трамп говорил, что любая помощь Украине — это втягивание США в Третью мировую войну. Теперь Америка заявила, что возобновляет передачу Киеву разведданных и вооружений.По словам эксперта, американская дипломатия использует возобновление поставок вооружений на Украину, в том числе, как инструмент переговорного давления. Администрация Трампа хочет добиться какого-то результата для себя. Не надо думать, что американцы хотят добиться какого-то результата для России, с которой они фактически находятся в состоянии гибридной войны, указал Голубовский.По его мнению, США уже создали риторический фон для выхода из этого конфликта, но они хотят выйти на максимально комфортных для себя условиях. Поставки вооружения на Украину американцы используют как инструмент переговоров, как инструмент давления, указал Голубовский. Но России важно отказываться от любых половинчатых сценариев и показывать, что она не поддается этому давлению, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией на сайте" н а сайте Украина.ру.О том, как Россия будет реагировать на обещанное США и Украиной перемирие — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов о гарантиях безопасности Киеву: У Запада осталось две опции по поддержке Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250317/1061851722.html
сша
украина
россия
афганистан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058233112_42:0:1709:1250_1920x0_80_0_0_cecfcf6e8e09db051ba995a08c52dce9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, дмитрий голубовский, дональд трамп, афганистан, переговоры, конфликт, вооружения, военная помощь
Новости, США, Украина, Россия, Дмитрий Голубовский, Дональд Трамп, Афганистан, переговоры, конфликт, вооружения, военная помощь

Эксперт: США не хотят просто "вывалиться" из Украины, им нужно выйти из конфликта на комфортных условиях

19:45 17.03.2025
 
© NATOИностранный наемник, НАТО
Иностранный наемник, НАТО
© NATO
Читать в
ДзенTelegram
США абсолютно не заинтересованы в том, чтобы выходить из войны на Украине так, как они вывалились из Афганистана. США хотят выйти из конфликта на максимально комфортных для себя условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Ранее американский лидер Дональд Трамп говорил, что любая помощь Украине — это втягивание США в Третью мировую войну. Теперь Америка заявила, что возобновляет передачу Киеву разведданных и вооружений.
По словам эксперта, американская дипломатия использует возобновление поставок вооружений на Украину, в том числе, как инструмент переговорного давления. Администрация Трампа хочет добиться какого-то результата для себя.
Не надо думать, что американцы хотят добиться какого-то результата для России, с которой они фактически находятся в состоянии гибридной войны, указал Голубовский.
"И они абсолютно не заинтересованы в том, чтобы из этой войны выходить, как они вывалились из Афганистана. Хотя в перспективе это может закончиться так. Но из конфликта им надо выходить, потому что Россия для них не приоритет с точки зрения угроз и безопасности", — подчеркнул аналитик.
По его мнению, США уже создали риторический фон для выхода из этого конфликта, но они хотят выйти на максимально комфортных для себя условиях.
Поставки вооружения на Украину американцы используют как инструмент переговоров, как инструмент давления, указал Голубовский. Но России важно отказываться от любых половинчатых сценариев и показывать, что она не поддается этому давлению, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией на сайте" н а сайте Украина.ру.
О том, как Россия будет реагировать на обещанное США и Украиной перемирие — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов о гарантиях безопасности Киеву: У Запада осталось две опции по поддержке Украины" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Путин, Зеленский и Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
15:17
Дырка Лемми и русские нюансы. Россия победно отразила ультиматум Все актуальное на сегодняшний момент на российско-американском треке случится 17-18 марта 2025 года. Так анонсировал сам президент США Дональд Трамп. Сначала он сказал, что все станет яснее 17 марта, а потом на 18 марта анонсировал свое разговор с российским визави Владимиром Путиным.
 
НовостиСШАУкраинаРоссияДмитрий ГолубовскийДональд ТрампАфганистанпереговорыконфликтвооружениявоенная помощь
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:00Когда над Одессой будет развеваться флаг России, мы проведем референдум в Приднестровье — Баранец
19:55ЕС желает создать из России искусственного врага для своей милитаризации – Песков
19:53Геннадий Подлесный: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие
19:45Эксперт: США не хотят просто "вывалиться" из Украины, им нужно выйти из конфликта на комфортных условиях
19:31Евросоюз изучает возможность финансирования "Радио Свобода"* - Каллас
19:30Соглашаться нельзя: аналитик о том, как России нужно реагировать на предложение о 30-дневном перемирии
18:57Кому нужны переговоры и когда начнётся самое главное? Скориков о военных и политических победах России
18:53"Это абсолютно опасная тенденция": Кремль предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину
18:42Дело 51-го штата: Карни ищет в Европе защиты от Трампа, Макрон предлагает Украину
18:40"Очень большая электростанция". США "делят" Запорожскую АЭС
18:36Филиал военного госпиталя Минобороны для участников СВО открыт в Кузбассе
18:25Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами
18:13Вопрос украинского урегулирования будет главным на переговорах Путина с Трампом – Песков
18:00Красные линии Украины и цена авантюры. Итоги 17 марта на Украине
17:50"У меня в Москве такой школы не было": блогеры, побывавшие в Мариуполе, о восстановлении города
17:17Лидерам России и США стоит обсуждать Украину после нового миропорядка - Дугин
17:10От ворот поворот, или обещать - не значит жениться: Мадрид "подвесил" российских "оппозиционеров"
16:49"Клоун, ларёчник и их подаваны": Дубинский оценил легитимность переговорной группы Зеленского
16:23Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге
16:23СВР: Запад скрывает от своих граждан реальное лицо нацистского киевского режима
Лента новостейМолния