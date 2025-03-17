https://ukraina.ru/20250317/1061855947.html

Эксперт: США не хотят просто "вывалиться" из Украины, им нужно выйти из конфликта на комфортных условиях

Эксперт: США не хотят просто "вывалиться" из Украины, им нужно выйти из конфликта на комфортных условиях - 17.03.2025 Украина.ру

Эксперт: США не хотят просто "вывалиться" из Украины, им нужно выйти из конфликта на комфортных условиях

США абсолютно не заинтересованы в том, чтобы выходить из войны на Украине так, как они вывалились из Афганистана. США хотят выйти из конфликта на максимально комфортных для себя условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2025-03-17T19:45

2025-03-17T19:45

2025-03-17T19:45

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дмитрий голубовский

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переговоры

конфликт

вооружения

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Ранее американский лидер Дональд Трамп говорил, что любая помощь Украине — это втягивание США в Третью мировую войну. Теперь Америка заявила, что возобновляет передачу Киеву разведданных и вооружений.По словам эксперта, американская дипломатия использует возобновление поставок вооружений на Украину, в том числе, как инструмент переговорного давления. Администрация Трампа хочет добиться какого-то результата для себя. Не надо думать, что американцы хотят добиться какого-то результата для России, с которой они фактически находятся в состоянии гибридной войны, указал Голубовский.По его мнению, США уже создали риторический фон для выхода из этого конфликта, но они хотят выйти на максимально комфортных для себя условиях. Поставки вооружения на Украину американцы используют как инструмент переговоров, как инструмент давления, указал Голубовский. Но России важно отказываться от любых половинчатых сценариев и показывать, что она не поддается этому давлению, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией на сайте" н а сайте Украина.ру.О том, как Россия будет реагировать на обещанное США и Украиной перемирие — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов о гарантиях безопасности Киеву: У Запада осталось две опции по поддержке Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061851722.html

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