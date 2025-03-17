Дело 51-го штата: Карни ищет в Европе защиты от Трампа, Макрон предлагает Украину - 17.03.2025 Украина.ру
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Дело 51-го штата: Карни ищет в Европе защиты от Трампа, Макрон предлагает Украину
Дело 51-го штата: Карни ищет в Европе защиты от Трампа, Макрон предлагает Украину - 17.03.2025 Украина.ру
Дело 51-го штата: Карни ищет в Европе защиты от Трампа, Макрон предлагает Украину
Украина - способ премьер-министра Канады Марка Карни отвлечь внимание Дональда Трампа и найти союзников в Европе. Союзник номер один в лице президента Франции Макрона дистанцировался, чтобы не расстраивать хозяина Овального кабинета
2025-03-17T18:42
2025-03-17T18:42
эксклюзив
украина
канада
европа
марк карни
эммануэль макрон
дональд трамп
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Президент Франции Эмманюэль Макрон принял 17 марта в Елисейском дворце нового премьер-министра Канады Марка Карни. Ранее Карни был известен как главный канадский либерал и банкир, теперь же как антагонист президента США Дональда Трампа. При нем, как он выразился в первые дни в премьерском кресле, Канада никогда не станет 51-м штатом США, чего так хочет Трамп. Макрона и Карни встреча объединила как единомышленников по украинскому вопросу. По словам Макрона, Украина - это одна из тем, которую он обсудит с Карни.Канада занимает сторону Европы, заявил Макрон. Под этим подразумевается, во-первых, Франция, а во-вторых - Украина. Важнее то, что накануне канадский премьер принимал участие в онлайн-встрече так называемой "коалиции желающих", возглавляемой премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники рассчитывают на достижение долгосрочного мира на Украине, но с такими гарантиями, которые бы обеспечили безопасность всей Европе, сказал Макрон. За счет Украины, разумеется."Канада и Франция являются миролюбивыми державами, надежными союзниками, которые вместе принимают участие в этих усилиях [по достижению прочного мира]. Исходя из этого, мы продолжим нашу поддержку Украины и будем продолжать требовать от России четких обязательств. Мы предпримем все необходимые инициативы для продвижения вперед, совместно с нашими американскими, европейскими и международными партнерами", - сказал Макрон.Глава другой миролюбивой державы не отрывал взгляд от Макрона и периодически наклонялся над трибуной. Не то в знак согласия, не то подсматривал текст выступления. Макрон тогда повернулся в сторону Карни, посмотрел ему в глаза, и заявил: ваше председательство в клубе стран G7, господин Карни, должно подтвердить нашу решимость вместе защищать международный порядок.Франкофония, добавил Макрон, объединяет Францию и Канаду, а французы любят Канаду. Карни улыбнулся."И канадцы любят Францию", - ответил он по-французски. Макрон взялся руками за трибуну с двух сторон так, будто он собирается ее подтащить поближе к гостю, но франкофон Карни вдруг перешел на английский язык. Вероятно, слова Карни должен был услышать Дональд Трамп. Макрон облокотился на трибуну и повернулся к Карни, демонстрируя то, какой он внимательный, и будто бы даже удивлен."Вместе с вами, господин президент [Франции], я хочу добиться того, чтобы Франция и вся Европа работали с энтузиазмом с Канадой, - сказал Карни по-английски. - Канада, самая европейская из неевропейских стран, полна решимости, как и вы, поддерживать максимально позитивные отношения с США".В США к этому моменту еще не наступил рабочий день. Раннее утро (по восточному времени) понедельника, 17 марта Дональд Трамп начал с обвинений предшественника Джо Байдена в использовании автоперьев для подписи разных законов. О Канаде, Гренландии, Панамском канале и Украине от него сообщений пока не было.Тогда Карни, наверное, вспомнив об этом, снова переключился на французский язык и подтвердил приверженность поддержки Украины под лидерством Макрона. Он говорил по-французски про Украину, хотя мог бы ради уважения и выговорить на мове: "мы стойимо за сувэрэнитэт та бэзпэку". Значит, не так уважает Киев, как Штаты."Для Канады сейчас как никогда важно укреплять связи с нашими надежными союзниками, такими как Франция, - пояснил он. - Мы должны укреплять сотрудничество между нашими странами, чтобы обеспечить нашу безопасность, безопасность наших союзников и безопасность всего мира".Ну и ладно. Все равно канадская общественность больше обеспокоена не Украиной, а Дональдом Трампом. Пока Карни не вступил в должность премьера, местные журналисты приглашали на интервью министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми в надежде получить ответ на вопрос, поддержит ли Великобритания Канаду в связи с нападками Трампа на ее суверенитет?От Владимира Зеленского с Украины господину Карни нечего ждать чего-то большего, чем слова благодарности. В принципе, это подтвердил его телефонный разговор с Зеленским накануне. Спасибо, заявил после разговора глава киевского режима, за оборонные пакеты и поддержку энергетики. Спасибо за интерес к сотрудничеству в сферах обороны и промышленности. Спасибо за мнение о необходимости введения тотальных антироссийских санкций. И просто спасибо.Тем не менее, пресс-конференция Макрона и Карни превратилась в брифинг. Журналистам не разрешили задавать вопросы. По мнению канадских СМИ, Макрон не хотел публично занимать сторону Канады по делу о 51-м штате, поэтому ретировался. А Карни, который перед встречей поставил свечку в соборе Парижской Богоматери, как банкир, скорее задумывался о тарифных войнах с США, чем об Украине.Карни же отвели всего лишь роль человека, который позвал Зеленского на следующее заседание G7.Карни вылетел в Европу для того, чтобы усилить партнерские отношения с Лондоном и Парижем, заявил на условиях анонимности канадским журналистам высокопоставленный сотрудник местного правительства. По его словам, Канада - хороший друг Соединенных Штатов, "но все мы знаем, что происходит".А происходит то, что с аппетитами Трампа Оттава рискует уступить Вашингтону свою долю в Арктике в рамках проекта Make America Great Again. Из Парижа Карни полетит в канадский город Икалуит - подтверждать суверенитет Канады в Арктике. Поэтому, очевидно, мы и наблюдаем, как европейские союзнички осторожно собирают антитрамповскую коалицию под украинским прикрытием. То есть, таким образом, чтобы не испортить будущие отношения с США - кто знает, достигнет ли Трамп, переживший уже одно покушение, желаемого?Французская интеллигенция более резка в интерпретации происходящего. Профессор высшей бизнес-школы в Париже (HEC Paris) Франсуа Жеменн накануне был на встрече "с очень высокопоставленным канадским чиновником", который ему сказал, что Канада находится в состоянии войны с США. Подробнее об этом - в материале Алексея Туманова "Твой поезд на Украину отправляется через час". Париж рисует особый путь Европы, получается карикатура
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Алексей Туманов
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Алексей Туманов
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эксклюзив, украина, канада, европа, марк карни, эммануэль макрон, дональд трамп
Эксклюзив, Украина, Канада, Европа, Марк Карни, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп

Дело 51-го штата: Карни ищет в Европе защиты от Трампа, Макрон предлагает Украину

18:42 17.03.2025
 
© скриншотВстреча премьер-министра Канады Марка Карни и президента Франции Эмманюэля Макрона 17 марта 2025 года
Встреча премьер-министра Канады Марка Карни и президента Франции Эмманюэля Макрона 17 марта 2025 года
© скриншот
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
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Украина - способ премьер-министра Канады Марка Карни отвлечь внимание Дональда Трампа и найти союзников в Европе. Союзник номер один в лице президента Франции Макрона дистанцировался, чтобы не расстраивать хозяина Овального кабинета
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял 17 марта в Елисейском дворце нового премьер-министра Канады Марка Карни. Ранее Карни был известен как главный канадский либерал и банкир, теперь же как антагонист президента США Дональда Трампа. При нем, как он выразился в первые дни в премьерском кресле, Канада никогда не станет 51-м штатом США, чего так хочет Трамп.
Макрона и Карни встреча объединила как единомышленников по украинскому вопросу. По словам Макрона, Украина - это одна из тем, которую он обсудит с Карни.
Канада занимает сторону Европы, заявил Макрон. Под этим подразумевается, во-первых, Франция, а во-вторых - Украина. Важнее то, что накануне канадский премьер принимал участие в онлайн-встрече так называемой "коалиции желающих", возглавляемой премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники рассчитывают на достижение долгосрочного мира на Украине, но с такими гарантиями, которые бы обеспечили безопасность всей Европе, сказал Макрон. За счет Украины, разумеется.
"Канада и Франция являются миролюбивыми державами, надежными союзниками, которые вместе принимают участие в этих усилиях [по достижению прочного мира]. Исходя из этого, мы продолжим нашу поддержку Украины и будем продолжать требовать от России четких обязательств. Мы предпримем все необходимые инициативы для продвижения вперед, совместно с нашими американскими, европейскими и международными партнерами", - сказал Макрон.
Глава другой миролюбивой державы не отрывал взгляд от Макрона и периодически наклонялся над трибуной. Не то в знак согласия, не то подсматривал текст выступления. Макрон тогда повернулся в сторону Карни, посмотрел ему в глаза, и заявил: ваше председательство в клубе стран G7, господин Карни, должно подтвердить нашу решимость вместе защищать международный порядок.
Франкофония, добавил Макрон, объединяет Францию и Канаду, а французы любят Канаду. Карни улыбнулся.
"И канадцы любят Францию", - ответил он по-французски. Макрон взялся руками за трибуну с двух сторон так, будто он собирается ее подтащить поближе к гостю, но франкофон Карни вдруг перешел на английский язык. Вероятно, слова Карни должен был услышать Дональд Трамп. Макрон облокотился на трибуну и повернулся к Карни, демонстрируя то, какой он внимательный, и будто бы даже удивлен.
"Вместе с вами, господин президент [Франции], я хочу добиться того, чтобы Франция и вся Европа работали с энтузиазмом с Канадой, - сказал Карни по-английски. - Канада, самая европейская из неевропейских стран, полна решимости, как и вы, поддерживать максимально позитивные отношения с США".
В США к этому моменту еще не наступил рабочий день. Раннее утро (по восточному времени) понедельника, 17 марта Дональд Трамп начал с обвинений предшественника Джо Байдена в использовании автоперьев для подписи разных законов. О Канаде, Гренландии, Панамском канале и Украине от него сообщений пока не было.
4 октября 2024, 11:10
Канада сколачивает новый альянс в Арктике: чем ответит Россия и КитайКанада планирует создать альянс со странами Северной Европы, чтобы вместе противодействовать России в Арктике. Учитывая схожие задачи другого мощного игрока — США, — данный регион ускоренными темпами становится ареной глобального соперничества
Тогда Карни, наверное, вспомнив об этом, снова переключился на французский язык и подтвердил приверженность поддержки Украины под лидерством Макрона. Он говорил по-французски про Украину, хотя мог бы ради уважения и выговорить на мове: "мы стойимо за сувэрэнитэт та бэзпэку". Значит, не так уважает Киев, как Штаты.
"Для Канады сейчас как никогда важно укреплять связи с нашими надежными союзниками, такими как Франция, - пояснил он. - Мы должны укреплять сотрудничество между нашими странами, чтобы обеспечить нашу безопасность, безопасность наших союзников и безопасность всего мира".
Ну и ладно. Все равно канадская общественность больше обеспокоена не Украиной, а Дональдом Трампом. Пока Карни не вступил в должность премьера, местные журналисты приглашали на интервью министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми в надежде получить ответ на вопрос, поддержит ли Великобритания Канаду в связи с нападками Трампа на ее суверенитет?
От Владимира Зеленского с Украины господину Карни нечего ждать чего-то большего, чем слова благодарности. В принципе, это подтвердил его телефонный разговор с Зеленским накануне. Спасибо, заявил после разговора глава киевского режима, за оборонные пакеты и поддержку энергетики. Спасибо за интерес к сотрудничеству в сферах обороны и промышленности. Спасибо за мнение о необходимости введения тотальных антироссийских санкций. И просто спасибо.
Тем не менее, пресс-конференция Макрона и Карни превратилась в брифинг. Журналистам не разрешили задавать вопросы. По мнению канадских СМИ, Макрон не хотел публично занимать сторону Канады по делу о 51-м штате, поэтому ретировался. А Карни, который перед встречей поставил свечку в соборе Парижской Богоматери, как банкир, скорее задумывался о тарифных войнах с США, чем об Украине.
Карни же отвели всего лишь роль человека, который позвал Зеленского на следующее заседание G7.
Карни вылетел в Европу для того, чтобы усилить партнерские отношения с Лондоном и Парижем, заявил на условиях анонимности канадским журналистам высокопоставленный сотрудник местного правительства. По его словам, Канада - хороший друг Соединенных Штатов, "но все мы знаем, что происходит".
А происходит то, что с аппетитами Трампа Оттава рискует уступить Вашингтону свою долю в Арктике в рамках проекта Make America Great Again. Из Парижа Карни полетит в канадский город Икалуит - подтверждать суверенитет Канады в Арктике. Поэтому, очевидно, мы и наблюдаем, как европейские союзнички осторожно собирают антитрамповскую коалицию под украинским прикрытием. То есть, таким образом, чтобы не испортить будущие отношения с США - кто знает, достигнет ли Трамп, переживший уже одно покушение, желаемого?
Французская интеллигенция более резка в интерпретации происходящего. Профессор высшей бизнес-школы в Париже (HEC Paris) Франсуа Жеменн накануне был на встрече "с очень высокопоставленным канадским чиновником", который ему сказал, что Канада находится в состоянии войны с США. Подробнее об этом - в материале Алексея Туманова "Твой поезд на Украину отправляется через час". Париж рисует особый путь Европы, получается карикатура
 
ЭксклюзивУкраинаКанадаЕвропаМарк КарниЭммануэль МакронДональд Трамп
 
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