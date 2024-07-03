Россия намерена сотрудничать с военными ведомствами СНГ – Белоусов - 03.07.2024 Украина.ру
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Россия намерена сотрудничать с военными ведомствами СНГ – Белоусов
Россия намерена сотрудничать с военными ведомствами СНГ – Белоусов - 03.07.2024 Украина.ру
Россия намерена сотрудничать с военными ведомствами СНГ – Белоусов
Руководитель оборонного ведомства РФ Андрей Белоусов, избранный председателем совета министров обороны (СМО) стран СНГ, выразил надежду на сотрудничество РФ с военными ведомствами Содружества Независимых Государств по всем ключевым направлениям
2024-07-03T14:20
2024-07-03T14:26
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В ходе заседания совета министров обороны стран Содружества он напомнил, что "2025 год объявлен годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Годом мира и единства в борьбе с нацизмом", указав, что уроки той войны, остаются актуальными и сегодня. Помимо этого, Белоусов объявил, что Россия в период своего председательства считает приоритетом совершенствование механизмов совместного противодействия новым и традиционным вызовам. Министр подчеркнул, что речь идет о будущей системе безопасности, охватывающей все сферы деятельности и открытой для всех евразийских стран для которой были созданы многосторонние международные организации, такие как Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС.Подводя итоги заседания совета, Белоусов заявил, что в ходе обсуждения были приняты решения по совершенствованию совместных систем военного назначения."Одобрены основные направления и мероприятия развития Объединённой системы контроля и оценки РХБ обстановки, принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной (объединённой) системы связи, подходы к организации подготовки национальных инженерных подразделений к действиям в составе Совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования", - приводит его слова пресс-служба Минобороны РФ. Помимо этого, подписаны решения Совета министров обороны по концептуальным подходам к развитию военного сотрудничества стран СНГ до 2030 года. Почему США проигрывают по всем направлениям, кто покинет ОДКБ и что назревает в Казахстане смотрите в интервью политолога, главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича в эфире Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, андрей белоусов, россия, одкб, снг, шос, безопасность, гарантии безопасности
Новости, Андрей Белоусов, Россия, ОДКБ, СНГ, ШОС, безопасность, гарантии безопасности

Россия намерена сотрудничать с военными ведомствами СНГ – Белоусов

14:20 03.07.2024 (обновлено: 14:26 03.07.2024)
 
© РИА НовостиАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости
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Руководитель оборонного ведомства РФ Андрей Белоусов, избранный председателем совета министров обороны (СМО) стран СНГ, выразил надежду на сотрудничество РФ с военными ведомствами Содружества Независимых Государств по всем ключевым направлениям
"Решительно настроены развивать и углублять взаимодействие между министерствами обороны стран СНГ по всем основным направлениям", – цитирует его РИА Новости.
В ходе заседания совета министров обороны стран Содружества он напомнил, что "2025 год объявлен годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Годом мира и единства в борьбе с нацизмом", указав, что уроки той войны, остаются актуальными и сегодня.
Помимо этого, Белоусов объявил, что Россия в период своего председательства считает приоритетом совершенствование механизмов совместного противодействия новым и традиционным вызовам.
"На фоне глобальной нестабильности и усиления напряжённости по периметру внешних границ Содружества особое значение придаем совершенствованию механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам и угрозам. Это один из наших приоритетов", – уточнил он.
Министр подчеркнул, что речь идет о будущей системе безопасности, охватывающей все сферы деятельности и открытой для всех евразийских стран для которой были созданы многосторонние международные организации, такие как Союзное государство, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ и ШОС.
Подводя итоги заседания совета, Белоусов заявил, что в ходе обсуждения были приняты решения по совершенствованию совместных систем военного назначения.
"Одобрены основные направления и мероприятия развития Объединённой системы контроля и оценки РХБ обстановки, принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной (объединённой) системы связи, подходы к организации подготовки национальных инженерных подразделений к действиям в составе Совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования", - приводит его слова пресс-служба Минобороны РФ.
Помимо этого, подписаны решения Совета министров обороны по концептуальным подходам к развитию военного сотрудничества стран СНГ до 2030 года.
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