Инструмент переговорного давления: эксперт раскрыл, почему США возобновили поставки оружия на Украину
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Америка втянута в конфликт с Россией и несет в связи с этим определенные риски. Американская дипломатия использует поставки вооружений на Украину в том числе и как инструмент переговорного давления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Ранее американский лидер Дональд Трамп говорил, что любая помощь Украине — это втягивание США в Третью мировую войну. Теперь Америка заявила, что возобновляет передачу Киеву разведданных и вооружений.
По мнению эксперта, возобновление поставок вооружений — это деятельность лоббистских групп в Госдепе, у Трампа по этому поводу есть свое мнение. Военная помощь, которая шла на Украину, была согласована во время президентского срока Джо Байдена в рамках бюджета, отметил он.
"Для чего она была приостановлена? Для давления на Зеленского, чтобы дать ему понять, что США не шутят и не собираются оплачивать весь этот банкет. Для чего она сейчас возобновлена? Для давления на [президента РФ Владимира] Путина. Стоит ли нам этого бояться? Не стоит, потому что мы под этим давлением живем и воюем", — подчеркнул Голубовский.
Конечно, с этой американской военной помощью России сложнее уничтожать противника. Но ВС РФ в любом случае его уничтожали, уничтожают и будут уничтожать, указал аналитик.
Если бы появились новые статьи расходов и новые программы помощи Украине, тогда можно было бы считать, что США еще больше втягиваются в эскалацию с Россией, добавил Голубовский.
"Америка втянута в конфликт с нами и несет определенные риски в связи с этим конфликтом. И американская дипломатия использует эти поставки, в том числе, как инструмент переговорного давления", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией на сайте" н а сайте Украина.ру.
О том, с какой целью Польша призывает разместить часть ядерного оружия НАТО на своей территории — в материале "Ростислав Ищенко: МИД и Лавров показали себя матерыми бойцами, у России есть шансы загнать США в угол" на сайте Украина.ру.