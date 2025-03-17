https://ukraina.ru/20250317/1061855302.html

Инструмент переговорного давления: эксперт раскрыл, почему США возобновили поставки оружия на Украину

Инструмент переговорного давления: эксперт раскрыл, почему США возобновили поставки оружия на Украину - 17.03.2025 Украина.ру

Инструмент переговорного давления: эксперт раскрыл, почему США возобновили поставки оружия на Украину

Америка втянута в конфликт с Россией и несет в связи с этим определенные риски. Американская дипломатия использует поставки вооружений на Украину в том числе и как инструмент переговорного давления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2025-03-17T20:15

2025-03-17T20:15

2025-03-17T20:15

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Ранее американский лидер Дональд Трамп говорил, что любая помощь Украине — это втягивание США в Третью мировую войну. Теперь Америка заявила, что возобновляет передачу Киеву разведданных и вооружений.По мнению эксперта, возобновление поставок вооружений — это деятельность лоббистских групп в Госдепе, у Трампа по этому поводу есть свое мнение. Военная помощь, которая шла на Украину, была согласована во время президентского срока Джо Байдена в рамках бюджета, отметил он.Конечно, с этой американской военной помощью России сложнее уничтожать противника. Но ВС РФ в любом случае его уничтожали, уничтожают и будут уничтожать, указал аналитик. Если бы появились новые статьи расходов и новые программы помощи Украине, тогда можно было бы считать, что США еще больше втягиваются в эскалацию с Россией, добавил Голубовский."Америка втянута в конфликт с нами и несет определенные риски в связи с этим конфликтом. И американская дипломатия использует эти поставки, в том числе, как инструмент переговорного давления", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией на сайте" н а сайте Украина.ру.О том, с какой целью Польша призывает разместить часть ядерного оружия НАТО на своей территории — в материале "Ростислав Ищенко: МИД и Лавров показали себя матерыми бойцами, у России есть шансы загнать США в угол" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061836030.html

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новости, россия, сша, украина, дмитрий голубовский, дональд трамп, джо байден, нато, мид, госдеп сша, владимир путин, дипломаты, поставки, вооружения, оружие