Инструмент переговорного давления: эксперт раскрыл, почему США возобновили поставки оружия на Украину - 17.03.2025 Украина.ру
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Инструмент переговорного давления: эксперт раскрыл, почему США возобновили поставки оружия на Украину
Инструмент переговорного давления: эксперт раскрыл, почему США возобновили поставки оружия на Украину - 17.03.2025 Украина.ру
Инструмент переговорного давления: эксперт раскрыл, почему США возобновили поставки оружия на Украину
Америка втянута в конфликт с Россией и несет в связи с этим определенные риски. Американская дипломатия использует поставки вооружений на Украину в том числе и как инструмент переговорного давления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-03-17T20:15
2025-03-17T20:15
новости
россия
сша
украина
дмитрий голубовский
дональд трамп
джо байден
нато
мид
госдеп сша
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Ранее американский лидер Дональд Трамп говорил, что любая помощь Украине — это втягивание США в Третью мировую войну. Теперь Америка заявила, что возобновляет передачу Киеву разведданных и вооружений.По мнению эксперта, возобновление поставок вооружений — это деятельность лоббистских групп в Госдепе, у Трампа по этому поводу есть свое мнение. Военная помощь, которая шла на Украину, была согласована во время президентского срока Джо Байдена в рамках бюджета, отметил он.Конечно, с этой американской военной помощью России сложнее уничтожать противника. Но ВС РФ в любом случае его уничтожали, уничтожают и будут уничтожать, указал аналитик. Если бы появились новые статьи расходов и новые программы помощи Украине, тогда можно было бы считать, что США еще больше втягиваются в эскалацию с Россией, добавил Голубовский."Америка втянута в конфликт с нами и несет определенные риски в связи с этим конфликтом. И американская дипломатия использует эти поставки, в том числе, как инструмент переговорного давления", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией на сайте" н а сайте Украина.ру.О том, с какой целью Польша призывает разместить часть ядерного оружия НАТО на своей территории — в материале "Ростислав Ищенко: МИД и Лавров показали себя матерыми бойцами, у России есть шансы загнать США в угол" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, дмитрий голубовский, дональд трамп, джо байден, нато, мид, госдеп сша, владимир путин, дипломаты, поставки, вооружения, оружие
Новости, Россия, США, Украина, Дмитрий Голубовский, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, МИД, Госдеп США, Владимир Путин, дипломаты, поставки, вооружения, оружие

Инструмент переговорного давления: эксперт раскрыл, почему США возобновили поставки оружия на Украину

20:15 17.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Америка втянута в конфликт с Россией и несет в связи с этим определенные риски. Американская дипломатия использует поставки вооружений на Украину в том числе и как инструмент переговорного давления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Ранее американский лидер Дональд Трамп говорил, что любая помощь Украине — это втягивание США в Третью мировую войну. Теперь Америка заявила, что возобновляет передачу Киеву разведданных и вооружений.
По мнению эксперта, возобновление поставок вооружений — это деятельность лоббистских групп в Госдепе, у Трампа по этому поводу есть свое мнение. Военная помощь, которая шла на Украину, была согласована во время президентского срока Джо Байдена в рамках бюджета, отметил он.

"Для чего она была приостановлена? Для давления на Зеленского, чтобы дать ему понять, что США не шутят и не собираются оплачивать весь этот банкет. Для чего она сейчас возобновлена? Для давления на [президента РФ Владимира] Путина. Стоит ли нам этого бояться? Не стоит, потому что мы под этим давлением живем и воюем", — подчеркнул Голубовский.

Конечно, с этой американской военной помощью России сложнее уничтожать противника. Но ВС РФ в любом случае его уничтожали, уничтожают и будут уничтожать, указал аналитик.
Если бы появились новые статьи расходов и новые программы помощи Украине, тогда можно было бы считать, что США еще больше втягиваются в эскалацию с Россией, добавил Голубовский.
"Америка втянута в конфликт с нами и несет определенные риски в связи с этим конфликтом. И американская дипломатия использует эти поставки, в том числе, как инструмент переговорного давления", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией на сайте" н а сайте Украина.ру.
О том, с какой целью Польша призывает разместить часть ядерного оружия НАТО на своей территории — в материале "Ростислав Ищенко: МИД и Лавров показали себя матерыми бойцами, у России есть шансы загнать США в угол" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Фицо, Орба, Трамп и Зеленский
07:29
Россия, прирастающая ЗеленскимВряд ли в нынешнем столетии кто-то сможет сделать больше для территориального расширения России, чем уже сделал Зеленский. А ведь он ещё не до конца исчерпал свои возможности. Если ему повезёт, то он может заставить Кремль и всю Украину присоединить.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДмитрий ГолубовскийДональд ТрампДжо БайденНАТОМИДГосдеп СШАВладимир Путиндипломатыпоставкивооруженияоружие
 
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