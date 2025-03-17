https://ukraina.ru/20250317/1061859300.html
"Это абсолютно опасная тенденция": Кремль предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину
"Это абсолютно опасная тенденция": Кремль предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину - 17.03.2025 Украина.ру
"Это абсолютно опасная тенденция": Кремль предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину
Обсуждение отправки военнослужащих НАТО на Украину является проявлением опасной тенденцией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2025-03-17T18:53
2025-03-17T18:53
2025-03-17T18:53
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Официальный представитель Кремля негативно оценил обсуждение возможностей отправки на Украину контингента из военнослужащих стран-членов военно-политического блока НАТО.С идеей отправки военнослужащих НАТО на Украину более года выступает французский президент Эммануэль Макрон. Британия в целом одобрила эту идею, а Польша неоднократно высказывалась категорически против своего участия.Москва ранее неоднократно выражала негативное отношение к перспективе иностранного военного присутствия на Украине. Подробности в публикации Захарова назвала планы стран ЕС насчет "миротворцев" провокацией
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кремль, запад, дмитрий песков, эммануэль макрон, нато, ес, миротворцы, военная помощь, украина-нато, сво
Новости, Украина, Кремль, Запад, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, НАТО, ЕС, миротворцы, военная помощь, Украина-НАТО, СВО
"Это абсолютно опасная тенденция": Кремль предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину
Обсуждение отправки военнослужащих НАТО на Украину является проявлением опасной тенденцией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Официальный представитель Кремля негативно оценил обсуждение возможностей отправки на Украину контингента из военнослужащих стран-членов военно-политического блока НАТО.
"Это абсолютно опасная тенденция", - сказал Песков.
С идеей отправки военнослужащих НАТО на Украину более года выступает французский президент Эммануэль Макрон
. Британия
в целом одобрила эту идею, а Польша
неоднократно высказывалась категорически против своего участия.
Москва
ранее неоднократно выражала негативное отношение к перспективе иностранного военного присутствия на Украине. Подробности в публикации Захарова назвала планы стран ЕС насчет "миротворцев" провокацией