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"Это абсолютно опасная тенденция": Кремль предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину

"Это абсолютно опасная тенденция": Кремль предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину - 17.03.2025 Украина.ру

"Это абсолютно опасная тенденция": Кремль предупредил Запад о последствиях отправки военных на Украину

Обсуждение отправки военнослужащих НАТО на Украину является проявлением опасной тенденцией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2025-03-17T18:53

2025-03-17T18:53

2025-03-17T18:53

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Официальный представитель Кремля негативно оценил обсуждение возможностей отправки на Украину контингента из военнослужащих стран-членов военно-политического блока НАТО.С идеей отправки военнослужащих НАТО на Украину более года выступает французский президент Эммануэль Макрон. Британия в целом одобрила эту идею, а Польша неоднократно высказывалась категорически против своего участия.Москва ранее неоднократно выражала негативное отношение к перспективе иностранного военного присутствия на Украине. Подробности в публикации Захарова назвала планы стран ЕС насчет "миротворцев" провокацией

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, кремль, запад, дмитрий песков, эммануэль макрон, нато, ес, миротворцы, военная помощь, украина-нато, сво