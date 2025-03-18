Хотите поставлять — поставляйте: эксперт о том, зачем США возобновили отправку вооружений на Украину - 18.03.2025 Украина.ру
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Хотите поставлять — поставляйте: эксперт о том, зачем США возобновили отправку вооружений на Украину
Хотите поставлять — поставляйте: эксперт о том, зачем США возобновили отправку вооружений на Украину - 18.03.2025 Украина.ру
Хотите поставлять — поставляйте: эксперт о том, зачем США возобновили отправку вооружений на Украину
Поставки вооружения Украине на Западе используют как инструмент давления на Россию. И даже с этой точки зрения России не нужно никакого прекращения огня. Хотите поставлять оружие — поставляйте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-03-18T03:30
2025-03-18T03:30
новости
украина
россия
сша
дмитрий голубовский
поставки
вооружения
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Поставки вооружения на Украину США используют как инструмент переговоров, как инструмент давления, указал эксперт. России важно отказываться от любых половинчатых сценариев и показывать, что она не поддается давлению, добавил аналитик.Он отметил, что в США не наблюдается "бум производства", который смог бы быстро пополнить украинские запасы. Текущие условия американской помощи Украине уже на максималках, указал аналитик."Америка передавала столько оружия, чтобы это не сказывалось на силовом обеспечении политики США в других регионах. И то, какие-то поставки, например, Тайваню откладывались в связи с поставками на Украину", — подчеркнул Голубовский.Он уточнил, что для поставки на Украину снаряды забирались со складов в Израиле и в Южной Корее. И если Америка продолжит поставки, это не будет оказывать никакого критического влияния на то, что происходит на линии фронта, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией на сайте" н а сайте Украина.ру.О том, как Россия будет реагировать на обещанное США и Украиной перемирие — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов о гарантиях безопасности Киеву: У Запада осталось две опции по поддержке Украины" на сайте Укриана.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сша, дмитрий голубовский, поставки, вооружения
Новости, Украина, Россия, США, Дмитрий Голубовский, поставки, вооружения

Хотите поставлять — поставляйте: эксперт о том, зачем США возобновили отправку вооружений на Украину

03:30 18.03.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP / Alex Brandon
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Поставки вооружения Украине на Западе используют как инструмент давления на Россию. И даже с этой точки зрения России не нужно никакого прекращения огня. Хотите поставлять оружие — поставляйте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Поставки вооружения на Украину США используют как инструмент переговоров, как инструмент давления, указал эксперт. России важно отказываться от любых половинчатых сценариев и показывать, что она не поддается давлению, добавил аналитик.
"И даже с этой точки зрения нам никакого прекращения огня не нужно. Хотите поставлять оружие [Украине] — поставляйте. С учетом того, что у вас Тайвань, на Ближнем Востоке назревают большие проблемы. В конце концов, вы уже сами достаточно хорошо обескровили себя", — подчеркнул Голубовский.
Он отметил, что в США не наблюдается "бум производства", который смог бы быстро пополнить украинские запасы. Текущие условия американской помощи Украине уже на максималках, указал аналитик.
"Америка передавала столько оружия, чтобы это не сказывалось на силовом обеспечении политики США в других регионах. И то, какие-то поставки, например, Тайваню откладывались в связи с поставками на Украину", — подчеркнул Голубовский.
Он уточнил, что для поставки на Украину снаряды забирались со складов в Израиле и в Южной Корее. И если Америка продолжит поставки, это не будет оказывать никакого критического влияния на то, что происходит на линии фронта, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией на сайте" н а сайте Украина.ру.
О том, как Россия будет реагировать на обещанное США и Украиной перемирие — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов о гарантиях безопасности Киеву: У Запада осталось две опции по поддержке Украины" на сайте Укриана.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАДмитрий Голубовскийпоставкивооружения
 
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03:30Хотите поставлять — поставляйте: эксперт о том, зачем США возобновили отправку вооружений на Украину
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20:50"Ситуация была идеальной": Линин рассказал про отличную работу операторов БПЛА в Курской области
20:30"Смотрите, мы уже нападаем на Москву": Баранец назвал причины массированной атаки украинских БПЛА
20:24Литва обвинила украинцев в поджоге склада шведский фирмы в Вильнюсе по заданию спецслужб России
20:15Инструмент переговорного давления: эксперт раскрыл, почему США возобновили поставки оружия на Украину
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