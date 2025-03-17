https://ukraina.ru/20250317/1061858081.html

"Очень большая электростанция". США "делят" Запорожскую АЭС

"Очень большая электростанция". США "делят" Запорожскую АЭС - 17.03.2025 Украина.ру

"Очень большая электростанция". США "делят" Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС станет одной из тем телефонного разговора, который российский и американский президенты планируют провести 18 марта

2025-03-17T18:40

2025-03-17T18:40

2025-03-17T18:41

эксклюзив

запорожская аэс

игорь юшков

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украина

сша

дональд трамп

стив уиткофф

росатом

вооруженные силы украины

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"Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", – сказал Дональд Трамп. Ранее он уже заявлял о том, что в контексте урегулирования украинского конфликта обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС.Действительно, Запорожская электростанция, расположенная на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар, является самой крупной атомной электростанцией по числу блоков и установленной мощности в Европе. На станции установлено шесть энергоблоков, мощностью 950 МВтэ, а общая мощность АЭС составляет 5700 МВтэ. В 2020 году станция вырабатывала более чем пятую часть всей вырабатываемой на Украине электроэнергии.В марте 2022 года атомная электростанция, вместе с находящейся поблизости тепловой станцией, перешла под контроль российской армии. Сейчас она находится под управлением Росатома. Из-за регулярных обстрелов самой электростанции и инфраструктуры вокруг нее, работа Запорожской АЭС временно остановлена.В интервью американскому телеканалу CBS News 17 марта спецпосланник президента Трампа Стив Уиткофф также отметил, что в переговоры об условиях перемирия между Россией и Украиной включена Запорожская АЭС. По его словам, "нужно разобраться" с "ядерным реактором, который поставляет довольно много электроэнергии Украине".Ранее Уиткофф намекал на возможность обмена Запорожской АЭС на вывод ВСУ из Донбасса. В российских СМИ упоминается версия, в соответствии с которой украинские власти рассчитывали поменять Запорожскую АЭС и город Энергодар на занятую часть Курской области в ходе переговоров, однако этот план рухнул благодаря активным действиям ВС РФ по вытеснению ВСУ с Курщины."По разным каналам приходит информация, что киевский режим очень хочет получить ЗАЭС. Можно их понять. Это сравнительно молодая и мощная АЭС, способная обеспечить электроэнергией как юг России, так и юг Украины. На юге России всегда не хватало электроэнергии", – прокомментировал ситуацию вокруг российско-американских переговоров по украинскому урегулированию в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв.Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики и политический обозреватель Андрей Пинчук тем временем допустил, что в ходе переговоров прорабатывается более сложная модель контроля над Запорожской АЭС, чем просто передача этого энергообъекта Киеву под давлением США."И модель эта, скорее всего, предполагает некий международный консорциум под контролем США, на что Вашингтон надеется, поскольку производство и продажа электроэнергии – один из ключевых стратегических вопросов, в который американцы пытаются вмешиваться", – рассказал Пинчук в интервью телеканалу "Царьград".Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напомнил в интервью изданию Украина.ру о том, что Запорожская АЭС в ближайшее время потенциально может стать объектом для выработки огромного объема электроэнергии."Это крупнейшая электростанция в Европе с шестью энергоблоками. Естественно, сейчас все они остановлены, поэтому что это диктуют требования безопасности. Если станцию запустить, её необходимо охлаждать, а мы видим, что Украина до сих пор обстреливает саму станцию и её инфраструктуру", – объяснил эксперт.Если генераторы, которые питают насосы для охлаждения АЭС останутся без электроэнергии в результате обстрелов, станция перегреется и взорвётся, как это уже произошло с японской АЭС Фукусима после землетрясения, уточнил Юшков."Из-за этой опасности "Росатом" ещё в 2022 году задушил все энергоблоки. Один энергоблок в зиму 2022-2023 гг включали для того, чтобы обеспечить теплом ближайшие населенные пункты, в том числе Энергодар, но в дальнейшем его тоже заглушили. Поэтому сейчас все населенные пункты электро- и теплоэнергией снабжаются по резервным схемам", – сказал эксперт.Тем не менее нужно, чтобы Запорожская АЭС работала, так как она в состоянии снабжать электроэнергией буквально все новые регионы, продолжил он. Чтобы снова запустить её, в некоторых местах нужно достроить, а в некоторых восстановить распределительные сети – после этого можно будет постепенно запускать ядерные реакторы, отметил Юшков."Мы видим, что подготовительная работа со стороны России уже началась. МАГАТЭ заявляло, что ведутся восстановительные работы на линии электропередачи – явно для того, чтобы запустить АЭС", – добавил собеседник Украина.ру.По его словам, в энергии с Запорожской АЭС Крым не нуждается, так как на полуострове была создана новая система электроснабжения. Если раньше энергоснабжение Крыма обеспечивалось по направлению север-юг, теперь оно обеспечивается по направлению восток-запад, уточнил Юшков."Энергомост может быть протянут из Кубани, к тому же был построен газопровод через Керченский пролив. В итоге этот газопровод снабжает две новые электростанции в Симферополе и Севастополе. Их достаточно, чтобы обеспечить энергоснабжение Крыма", – заверил он.При этом эксперт подчеркнул, что линии электропередачи, которые идут на север и заходят в Запорожскую область, всё равно нужно восстанавливать, чтобы все новые регионы были связаны – как между собой, так и со старыми регионами России."Запорожская АЭС может снабжать все эти регионы. Скорее всего, в итоге будут достигнутые договоренности о восстановлении электропередачи и в сторону Украины. Сейчас поступает информация, что переговоры относительно ЗАЭС ведутся. Но я думаю, что Россия не будет вести переговоры о сдаче электростанции или о том, чтобы она работала только на Украину. Я думаю, что обсуждается вопрос совместного использования", – предположил Юшков.По его мнению, вопрос в том, будет ли создана какая-либо управляющая компания, доли в которой будут поделены. Либо же просто будут восстановлены линии электропередачи на территорию Украины и Россия согласится продавать туда электроэнергию, продолжил эксперт."Это вопрос условий. По правилу, на ЗАЭС всегда работает пять энергоблоков, один всегда в ремонте. Мощность электростанции настолько высокая, что при полном её запуске нужно будет еще куда-то продавать электроэнергию. После окончания боевых действий и подписания мирных документов Россия вполне может поставлять электроэнергию для Украины. И Украине она нужна, и России нужен рынок сбыта", – подытожил Игорь Юшков.Больше об украинском урегулировании в материале Владимира Скачко Дырка Лемми и русские нюансы. Россия победно отразила ультиматум

https://ukraina.ru/20250317/1061837525.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, запорожская аэс, игорь юшков, россия, украина, сша, дональд трамп, стив уиткофф, росатом, вооруженные силы украины