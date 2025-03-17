Когда над Одессой будет развеваться флаг России, мы проведем референдум в Приднестровье — Баранец - 17.03.2025 Украина.ру
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Когда над Одессой будет развеваться флаг России, мы проведем референдум в Приднестровье — Баранец
Когда над Одессой будет развеваться флаг России, мы проведем референдум в Приднестровье — Баранец - 17.03.2025 Украина.ру
Когда над Одессой будет развеваться флаг России, мы проведем референдум в Приднестровье — Баранец
Я уверен, что если российский флаг будет развеваться над Одесской областью, то уже на следующий день в Приднестровье пройдет референдум, на котором "197% жителей" проголосуют за вхождение в состав РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2025-03-17T20:00
2025-03-17T20:00
новости
россия
приднестровье
одесса
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виктор баранец
владимир путин
су-25
ка-52 "аллигатор" (вертолёт)
переговоры
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Эксперт рассказал, что бдительно следит за каждым заявлением команды президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, отметив, что России предстоят тяжелейшие торги.Когда-то Трамп сказал: "Путину придется идти на трудные размены и в чем-то уступать", сказал Баранец. Я часто представляю себя на месте советников Путина и правда не понимаю, в чем Россия может уступить на переговорах, добавил он.Он уверен, что если российский флаг будет развеваться над Одесской областью, на следующий день в Приднестровье может пройти референдум, на котором "197% жителей" проголосуют за вхождение в состав РФ."Я думаю, что переговоры с Трампом будут такие. Мы попросим у него побольше. И Сумы, и Чернигов, и Полтаву. А потом мы их временно уступим при одном условии: "Трамп, забирай себе Гренландию и Канаду, а нам отдай на Украине то, что мы особенно хотим", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250317/1061813464.html
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новости, россия, приднестровье, одесса, дональд трамп, виктор баранец, владимир путин, су-25, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), переговоры, сша, сумы, чернигов, полтава, референдум, гренландия, канада
Новости, Россия, Приднестровье, Одесса, Дональд Трамп, Виктор Баранец, Владимир Путин, Су-25, Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт), переговоры, США, Сумы, Чернигов, Полтава, референдум, Гренландия, Канада

Когда над Одессой будет развеваться флаг России, мы проведем референдум в Приднестровье — Баранец

20:00 17.03.2025
 
Коллаж: ВС РФ, флаг России
Коллаж: ВС РФ, флаг России
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Я уверен, что если российский флаг будет развеваться над Одесской областью, то уже на следующий день в Приднестровье пройдет референдум, на котором "197% жителей" проголосуют за вхождение в состав РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Эксперт рассказал, что бдительно следит за каждым заявлением команды президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, отметив, что России предстоят тяжелейшие торги.
Когда-то Трамп сказал: "Путину придется идти на трудные размены и в чем-то уступать", сказал Баранец. Я часто представляю себя на месте советников Путина и правда не понимаю, в чем Россия может уступить на переговорах, добавил он.
"Трамп может сказать: "Забирайте себе Донбасс, Херсон и Запорожье, раз они у вас в конституции записаны". А остальное? Там же Одесса. Там же Приднестровье скребется в двери России. Нельзя забывать про него", — подчеркнул Баранец.
Он уверен, что если российский флаг будет развеваться над Одесской областью, на следующий день в Приднестровье может пройти референдум, на котором "197% жителей" проголосуют за вхождение в состав РФ.
"Я думаю, что переговоры с Трампом будут такие. Мы попросим у него побольше. И Сумы, и Чернигов, и Полтаву. А потом мы их временно уступим при одном условии: "Трамп, забирай себе Гренландию и Канаду, а нам отдай на Украине то, что мы особенно хотим", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
07:00
Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальшеСовпадение настроений украинского общества и руководства — это серьезный фактор. И те, и другие не хотят завершения конфликта. Чем дальше граждане Украины от фронта, тем более воинственно они настроены. Но желание продолжить конфликт, чтобы он завершился иначе, никак не сочетаются с желанием самим принять в нем участие.
 
НовостиРоссияПриднестровьеОдессаДональд ТрампВиктор БаранецВладимир ПутинСу-25Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт)переговорыСШАСумыЧерниговПолтавареферендумГренландияКанада
 
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