https://ukraina.ru/20250317/1061850104.html

Когда над Одессой будет развеваться флаг России, мы проведем референдум в Приднестровье — Баранец

Когда над Одессой будет развеваться флаг России, мы проведем референдум в Приднестровье — Баранец - 17.03.2025 Украина.ру

Когда над Одессой будет развеваться флаг России, мы проведем референдум в Приднестровье — Баранец

Я уверен, что если российский флаг будет развеваться над Одесской областью, то уже на следующий день в Приднестровье пройдет референдум, на котором "197% жителей" проголосуют за вхождение в состав РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2025-03-17T20:00

2025-03-17T20:00

2025-03-17T20:00

новости

россия

приднестровье

одесса

дональд трамп

виктор баранец

владимир путин

су-25

ка-52 "аллигатор" (вертолёт)

переговоры

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Эксперт рассказал, что бдительно следит за каждым заявлением команды президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, отметив, что России предстоят тяжелейшие торги.Когда-то Трамп сказал: "Путину придется идти на трудные размены и в чем-то уступать", сказал Баранец. Я часто представляю себя на месте советников Путина и правда не понимаю, в чем Россия может уступить на переговорах, добавил он.Он уверен, что если российский флаг будет развеваться над Одесской областью, на следующий день в Приднестровье может пройти референдум, на котором "197% жителей" проголосуют за вхождение в состав РФ."Я думаю, что переговоры с Трампом будут такие. Мы попросим у него побольше. И Сумы, и Чернигов, и Полтаву. А потом мы их временно уступим при одном условии: "Трамп, забирай себе Гренландию и Канаду, а нам отдай на Украине то, что мы особенно хотим", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061813464.html

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сша

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новости, россия, приднестровье, одесса, дональд трамп, виктор баранец, владимир путин, су-25, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), переговоры, сша, сумы, чернигов, полтава, референдум, гренландия, канада