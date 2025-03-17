Когда над Одессой будет развеваться флаг России, мы проведем референдум в Приднестровье — Баранец
Коллаж: ВС РФ, флаг России
Я уверен, что если российский флаг будет развеваться над Одесской областью, то уже на следующий день в Приднестровье пройдет референдум, на котором "197% жителей" проголосуют за вхождение в состав РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Эксперт рассказал, что бдительно следит за каждым заявлением команды президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, отметив, что России предстоят тяжелейшие торги.
Когда-то Трамп сказал: "Путину придется идти на трудные размены и в чем-то уступать", сказал Баранец. Я часто представляю себя на месте советников Путина и правда не понимаю, в чем Россия может уступить на переговорах, добавил он.
"Трамп может сказать: "Забирайте себе Донбасс, Херсон и Запорожье, раз они у вас в конституции записаны". А остальное? Там же Одесса. Там же Приднестровье скребется в двери России. Нельзя забывать про него", — подчеркнул Баранец.
Он уверен, что если российский флаг будет развеваться над Одесской областью, на следующий день в Приднестровье может пройти референдум, на котором "197% жителей" проголосуют за вхождение в состав РФ.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
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