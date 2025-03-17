"Ситуация была идеальной": Линин рассказал про отличную работу операторов БПЛА в Курской области - 17.03.2025 Украина.ру
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"Ситуация была идеальной": Линин рассказал про отличную работу операторов БПЛА в Курской области
"Ситуация была идеальной": Линин рассказал про отличную работу операторов БПЛА в Курской области - 17.03.2025 Украина.ру
"Ситуация была идеальной": Линин рассказал про отличную работу операторов БПЛА в Курской области
Великолепная работа операторов БПЛА под Суджей стала возможной благодаря опыту, который приходит не сразу. Операция в Курской области – это плод работы, которую долгие месяцы вели дроноводы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
2025-03-17T20:50
2025-03-17T21:16
новости
курская область
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беспилотники
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Я неоднократно говорил, что для российских военных ситуация, в которой оказалась украинская группировка вторжения в Курскую область (при этом для мирных жителей это было трагедией), была просто идеальной, отметил военкор.Что касается российских операторов БПЛА, то их великолепная работа под Суджей стала возможной благодаря накопленному опыту. Чтобы научиться элементарным навыкам, тебе надо полетать не один час, отметил журналист."Можете просто взять любой модулятор и поуправлять на нем этими стиками так, чтобы машинка, которая летит на скорости 50-100 километров в час, никуда не врезалась и попала в цель. Это очень сложно", – указал Линин.То есть результаты в Курской области – это плод работы, которую долгие месяцы вели российские операторы БПЛА, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.Также про успешную операцию российских военных в Курской области – в материале "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, суджа, бпла, вс рф, беспилотники, дроны, логистика, спецоперация, сво, всу, операция
Новости, Курская область, Суджа, БПЛА, ВС РФ, беспилотники, дроны, логистика, Спецоперация, СВО, ВСУ, операция

"Ситуация была идеальной": Линин рассказал про отличную работу операторов БПЛА в Курской области

20:50 17.03.2025 (обновлено: 21:16 17.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета FPV-дронов группы "Аида" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа расчета FPV-дронов группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Великолепная работа операторов БПЛА под Суджей стала возможной благодаря опыту, который приходит не сразу. Операция в Курской области – это плод работы, которую долгие месяцы вели дроноводы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
Я неоднократно говорил, что для российских военных ситуация, в которой оказалась украинская группировка вторжения в Курскую область (при этом для мирных жителей это было трагедией), была просто идеальной, отметил военкор.
"Там мы все простреливали ствольной и реактивной артиллерией, а также дронами. Причем чем больше противник насыщал живой силой и техникой этот участок фронта, тем слабее была его оборона в других местах", – подчеркнул Линин.
Что касается российских операторов БПЛА, то их великолепная работа под Суджей стала возможной благодаря накопленному опыту. Чтобы научиться элементарным навыкам, тебе надо полетать не один час, отметил журналист.
"Можете просто взять любой модулятор и поуправлять на нем этими стиками так, чтобы машинка, которая летит на скорости 50-100 километров в час, никуда не врезалась и попала в цель. Это очень сложно", – указал Линин.
То есть результаты в Курской области – это плод работы, которую долгие месяцы вели российские операторы БПЛА, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Также про успешную операцию российских военных в Курской области – в материале "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
11 марта, 20:45
Месть за Курскую область: Кнутов о том, как Киев "компенсировал" свое поражение массовой атакой БПЛАМасштабная атака БПЛА на регионы России — это месть за Курскую область, где ВС РФ нанесли беспрецедентное поражение украинской армии. Украина пытается продемонстрировать американцам, что без их разведданных и техники она может проводить массированные атаки против РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов
 
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Заголовок открываемого материала
21:07"Они пахли как бомжи": военкор рассказал, как ВС РФ утилизировали "андроидов" из ВСУ в Курской области
20:50"Ситуация была идеальной": Линин рассказал про отличную работу операторов БПЛА в Курской области
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