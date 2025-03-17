https://ukraina.ru/20250317/1061859973.html

Геннадий Подлесный: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие

Геннадий Подлесный: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие - 17.03.2025 Украина.ру

Геннадий Подлесный: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие

Россия и США сейчас ситуативные союзники. Общие враги это евробюрократия и команда Зеленского. Соединенные Штаты не против Украины, более того, они даже не против войны Украины с Россией, но они против того, чтобы Зеленский фактически блокировал решения США и выступал фронтменом той группы европейских стран, которая противодействует Трампу.

2025-03-17T19:53

2025-03-17T19:53

2025-03-17T19:53

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре 18 марта обсудят урегулирование на Украине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.- Геннадий Иванович, с чем Трамп подойдет к этому разговору, ведь предыдущее предложение о перемирии было отвергнуто нашим президентом?- Предложение о перемирии отвергнуто как таковое не было. Оно было сопровождено рядом условий, после которого оно могло теоретически состояться. Условия были известны, в том числе и Соединенным Штатам. В открытой печати проходило мнение, что Соединенные Штаты готовили два варианта. Первый вариант – это что оно будет отвергнуто, а второй вариант – что оно будет принято, но сопровождено невыполнимыми для Соединенных Штатов условиями. То есть фактически США заранее знали результат своего послания.Некоторые политологи говорят, что Трамп слишком экспрессивен, у него нет своего плана. Это не так, команда Трампа прекрасно работает. Теперь, когда развитие ситуации пошло по мягкому сценарию, и команда Трампа теперь начинает более серьезно работать над тем, чтобы перемирие все-таки состоялось.Но для нас перемирие должно плавно перейти в окончательные договоренности о прекращении конфликта. Но окончательные договоренности возможны только при выполнении определенных условий, которые были изложены неоднократно.Из этого следует вывод, что звонок, который должен состояться, будет одним из промежуточных звонков. Ни Трамп, ни Путин не думают, что этим звонком решится все. Это один из вариантов. взаимодействия для того, чтобы продолжать в том или ином варианте продвигать интересы. Причем именно в интересах Трампа заключить перемирие, потому что внутри и внешнеполитическая ситуация для него складываются так, что ему нужно показать результаты.Неожиданно для себя он встретил агрессивное противодействие со стороны ЕС. Оказалось, что европейская бюрократия в лице Еврокомиссии сумела консолидироваться.Россия и США сейчас ситуативные союзники. Общие враги это евробюрократия и команда Зеленского. Соединенные Штаты не против Украины, более того, они даже не против войны Украины с Россией, но они против того, чтобы Зеленский фактически блокировал решения США и выступал фронтменом той группы европейских стран, которая противодействует Трампу.- Тогда Трамп играет на руку своим политическим противникам, возобновляя передачу разведданных ВСУ.- Как я уже говорил, Трамп не против войны Украины с Россией. Но ему нужно обозначить, что он ее приостановил, прекратил на какое-то время. Но не более того, потому что наши интересы по противодействию агрессивному ЕС и Великобритании ситуативно совпали.Военно-промышленный комплекс США получил заказы на следующие пять лет. И Трамп не хочет, чтобы через год исчезла потребность в военной продукции США. США также не заинтересованы в том, чтобы Россия получила все территории, на которые претендует.Чтобы Россия при этом создала санитарную зону по левобережью Днепра и плюс Николаевская и Одесская области. США не хотят, чтобы Россия укрепила свое военное положение в мире, как страна, которая победила ЕС плюс США, и как политическая сила повысила свой авторитет в БРИКС.БРИКС — это та организация, которую США будут пытаться максимально ослабить после завершения конфликта на Украине, потому что БРИКС замахнулся на то, что убрать из международных расчетов долларовую систему. А это будет значить крах всей финансовой системы США.- Владимир Путин, посетив группировку ВС РФ, которая действует в Курской области, предложил подумать над создание зоны безопасности вдоль государственной границы России. Какие военные усилия для этого понадобятся?- Президент географически эту санитарную зону никак не определил. Ни по протяженности, ни по глубине. Если исходить из того, что украинские дроны пролетают 1200 километров, например, до Оренбургской области, то мы должны обеспечить безопасную санитарную зону на 1500 километров. То есть включить в нее всю нынешнюю часть Украины.Реально, конечно же, не будет полутора тысяч километров, но Левобережье вместе с Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской областью все равно нужно демилитаризировать. Я не говорю, что там должны стоять наши гарнизоны, но там не должно стоять и военных гарнизонов ни Украины, ни Великобритании, ни Франции. То есть это должна быть демилитаризованная зона, включая Николаевскую и Одесскую области.На этих землях должна состояться Новороссия как государство, а затем, если будет воля народа, возможно, присоединится к России. Самое главное, что сначала это будет буферное государство с нейтральным статусом и отсутствием милитаризованной прослойки.О ситуации в зоне СВО Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России выдавят ВСУ из Курской области и решат главные задачи на юге

https://ukraina.ru/20231211/1051915316.html

https://ukraina.ru/20250317/1061841759.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, брикс, вооруженные силы украины