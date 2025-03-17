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Литва обвинила украинцев в поджоге склада шведский фирмы в Вильнюсе по заданию спецслужб России
Литва обвинила украинцев в поджоге склада шведский фирмы в Вильнюсе по заданию спецслужб России - 17.03.2025 Украина.ру
Литва обвинила украинцев в поджоге склада шведский фирмы в Вильнюсе по заданию спецслужб России
Прокуратура Литвы обвинила российскую разведку в организации поджога склада магазина IKEA в Вильнюсе с помощью граждан Украины. Об этом сообщают СМИ ЕС и Британии.
2025-03-17T20:24
2025-03-17T20:24
2025-03-17T20:24
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С комментарием итогов расследования поджога вильнюсского склада шведской фирмы выступил генпрокурор Литвы Артурас Урбелис. Как сообщает Financial Times, он однозначно возложил ответственность за прошлогодний инцидент на российское государство.Урбелис сообщил также, отметило информагентство Reuters, что к реализации неудачного поджога в прибалтийской постсоветской республике было привлечен более 20 лиц.Он также заверил, что выбор склада IKEA не был случайным.По го мнению также важно, что шведский бренд закрыл свои магазины в России.В публикации отмечено, что ГУР Минобороны России не стало комментировать заявления генпрокурора прибалтийской республики.Ранее в Литве признали достаточными голословные заявления педофила для вынесения политически мотивированного приговора литовскому журналисту и общественному деятелю. Альгирдас Палецкис был приговорён к длительному тюремному заключению по обвинению в шпионаже. Литовские прокуроры выяснили, что Палецкис собирал публикации в местной прессе, которые могли представлять интерес со стороны неустановленного лица – оставшегося неизвестным представителя неназванной российской разведслужбы.Накануне в новостях: Литовскому диссиденту Палецкису добавили два года тюрьмы Также на эту тему: Эксперт рассказал о "русофобском поясе" с участием Украины
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литва, россия, украина, reuters, ес, financial times, русофобия, шпиономания, поджог, прибалтика, постсоветское пространство
Новости, Литва, Россия, Украина, Reuters, ЕС, Financial Times, Русофобия, шпиономания, поджог, Прибалтика, постсоветское пространство
Литва обвинила украинцев в поджоге склада шведский фирмы в Вильнюсе по заданию спецслужб России
Прокуратура Литвы обвинила российскую разведку в организации поджога склада магазина IKEA в Вильнюсе с помощью граждан Украины. Об этом сообщают СМИ ЕС и Британии.
С комментарием итогов расследования поджога вильнюсского склада шведской фирмы выступил генпрокурор Литвы Артурас Урбелис. Как сообщает
Financial Times, он однозначно возложил ответственность за прошлогодний инцидент на российское государство.
"Организатором этой акции является Россия. Она связана с военной разведкой, с силами безопасности", — заявил генпрокурор Литвы.
Урбелис сообщил также, отметило
информагентство Reuters
, что к реализации неудачного поджога в прибалтийской постсоветской республике было привлечен более 20 лиц.
"Цепочка включает организаторов, затем еще организаторов для определенных целей, затем еще посредников, и все вплоть до исполнителей. Это многоступенчатая, очень сложная система", — заявил прессе литовский генпрокурор.
Он также заверил, что выбор склада IKEA не был случайным.
"Цвета IKEA совпадают с флагом Украины — это имеет сильное символическое значение", — поведал Урбелис.
По го мнению также важно, что шведский бренд закрыл свои магазины в России.
"Двум гражданам Украины, одному из которых на тот момент было меньше 20 лет, другому — меньше 18 лет, предложили 10 000 евро и подержанный автомобиль BMW за их усилия, и они совершили несколько поездок в Вильнюс из Польши, чтобы разведать обстановку и подготовиться, добавил он", - сообщило Reuters.
В публикации отмечено, что ГУР Минобороны России не стало комментировать заявления генпрокурора прибалтийской республики.
Ранее в Литве признали достаточными голословные заявления педофила для вынесения политически мотивированного приговора литовскому журналисту и общественному деятелю. Альгирдас Палецкис был приговорён к длительному тюремному заключению по обвинению в шпионаже. Литовские прокуроры выяснили, что Палецкис собирал публикации в местной прессе, которые могли представлять интерес со стороны неустановленного лица – оставшегося неизвестным представителя неназванной российской разведслужбы.