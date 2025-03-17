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Литва обвинила украинцев в поджоге склада шведский фирмы в Вильнюсе по заданию спецслужб России

Литва обвинила украинцев в поджоге склада шведский фирмы в Вильнюсе по заданию спецслужб России - 17.03.2025 Украина.ру

Литва обвинила украинцев в поджоге склада шведский фирмы в Вильнюсе по заданию спецслужб России

Прокуратура Литвы обвинила российскую разведку в организации поджога склада магазина IKEA в Вильнюсе с помощью граждан Украины. Об этом сообщают СМИ ЕС и Британии.

2025-03-17T20:24

2025-03-17T20:24

2025-03-17T20:24

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С комментарием итогов расследования поджога вильнюсского склада шведской фирмы выступил генпрокурор Литвы Артурас Урбелис. Как сообщает Financial Times, он однозначно возложил ответственность за прошлогодний инцидент на российское государство.Урбелис сообщил также, отметило информагентство Reuters, что к реализации неудачного поджога в прибалтийской постсоветской республике было привлечен более 20 лиц.Он также заверил, что выбор склада IKEA не был случайным.По го мнению также важно, что шведский бренд закрыл свои магазины в России.В публикации отмечено, что ГУР Минобороны России не стало комментировать заявления генпрокурора прибалтийской республики.Ранее в Литве признали достаточными голословные заявления педофила для вынесения политически мотивированного приговора литовскому журналисту и общественному деятелю. Альгирдас Палецкис был приговорён к длительному тюремному заключению по обвинению в шпионаже. Литовские прокуроры выяснили, что Палецкис собирал публикации в местной прессе, которые могли представлять интерес со стороны неустановленного лица – оставшегося неизвестным представителя неназванной российской разведслужбы.Накануне в новостях: Литовскому диссиденту Палецкису добавили два года тюрьмы Также на эту тему: Эксперт рассказал о "русофобском поясе" с участием Украины

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