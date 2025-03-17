Соглашаться нельзя: аналитик о том, как России нужно реагировать на предложение о 30-дневном перемирии
России стоит ответить вежливым отказом на предложение США о 30-дневном перемирии. Сейчас России не выгодно никакое прекращение боевых действий, потому что мы владеем инициативой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
На паузу в военных действиях можно соглашаться только в том случае, если она выгодна для России, это должны решать в Генштабе ВС РФ, отметил эксперт. Сейчас для России не выгодно никакое прекращение боевых действий, потому что она владеет инициативой на поле боя, уточнил аналитик.
"А в рамках политического процесса 30 дней — это очень короткий срок. Скорее всего, это британская задумка, чтобы выиграть время для британской же дипломатии и влезть в переговорный процесс", — подчеркнул Голубовский.
Он отметил, что России нельзя на это соглашаться. Потому что явно это не то, с чем Белый дом первоначально хотел выходить на переговоры. Это то, что в Госдепартамент США забросили через лоббистов, добавил Голубовский.
Потому что с украинской делегацией встречался не президент США Дональд Трамп, а представители Госдепа, в котором можно лоббировать все, что угодно, указал аналитик.
"Значит, кто-то очень хорошо поработал с господином [Госсекретарем США Марко] Рубио. С этой точки зрения нам стоит ответить вежливым отказом на это предложение", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией на сайте" н а сайте Украина.ру.
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