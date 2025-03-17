https://ukraina.ru/20250317/1061853655.html

Соглашаться нельзя: аналитик о том, как России нужно реагировать на предложение о 30-дневном перемирии

Соглашаться нельзя: аналитик о том, как России нужно реагировать на предложение о 30-дневном перемирии - 17.03.2025 Украина.ру

Соглашаться нельзя: аналитик о том, как России нужно реагировать на предложение о 30-дневном перемирии

России стоит ответить вежливым отказом на предложение США о 30-дневном перемирии. Сейчас России не выгодно никакое прекращение боевых действий, потому что мы владеем инициативой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2025-03-17T19:30

2025-03-17T19:30

2025-03-17T19:30

новости

россия

сша

британия

дмитрий голубовский

дональд трамп

нато

генштаб

перемирие

переговоры

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На паузу в военных действиях можно соглашаться только в том случае, если она выгодна для России, это должны решать в Генштабе ВС РФ, отметил эксперт. Сейчас для России не выгодно никакое прекращение боевых действий, потому что она владеет инициативой на поле боя, уточнил аналитик.Он отметил, что России нельзя на это соглашаться. Потому что явно это не то, с чем Белый дом первоначально хотел выходить на переговоры. Это то, что в Госдепартамент США забросили через лоббистов, добавил Голубовский.Потому что с украинской делегацией встречался не президент США Дональд Трамп, а представители Госдепа, в котором можно лоббировать все, что угодно, указал аналитик."Значит, кто-то очень хорошо поработал с господином [Госсекретарем США Марко] Рубио. С этой точки зрения нам стоит ответить вежливым отказом на это предложение", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией на сайте" н а сайте Украина.ру.О том, с какой целью Польша призывает разместить часть ядерного оружия НАТО на своей территории — в материале "Ростислав Ищенко: МИД и Лавров показали себя матерыми бойцами, у России есть шансы загнать США в угол" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061834653.html

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новости, россия, сша, британия, дмитрий голубовский, дональд трамп, нато, генштаб, перемирие, переговоры, госдеп сша, марко рубио, сво, спецоперация