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Кому нужны переговоры и когда начнётся самое главное? Скориков о военных и политических победах России

Кому нужны переговоры и когда начнётся самое главное? Скориков о военных и политических победах России - 17.03.2025 Украина.ру

Кому нужны переговоры и когда начнётся самое главное? Скориков о военных и политических победах России

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал, с чем Украине идти на переговоры и как Трамп будет переформатировать Украина.ру, 17.03.2025

2025-03-17T18:57

2025-03-17T18:57

2025-03-17T18:57

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россия

украина

крым

иван скориков

дональд трамп

радио свобода

снг

курская область

донбасс

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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал, с чем Украине идти на переговоры и как Трамп будет переформатировать "Голос Америки" и "Радио Свободы". Кроме того, поговорили о годовщине вхождения Крыма в состав России. 00:29 – О закрытии "Голоса Америки" и "Радио Свобода" и их влиянии на Россию и её граждан; 08:03 – С чем Украине идти на переговоры? 18:01 – О референдуме относительно сохранения Украины в составе СССР; 24:03 – О вхождении Крыма в состав России. *В интервью упоминаются "Радио Свобода", его региональные отделения и проекты, телеканал "Дождь", признанные в России СМИ-иноагентом и внесённые в реестр нежелательных организаций, а также "Голос Америки", который признан в России СМИ-иноагентом. **В материале говорится о Facebook, продукте компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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