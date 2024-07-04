Эксперт: я не вижу предпосылок, чтобы мы разгромили ВСУ - 04.07.2024 Украина.ру
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Эксперт: я не вижу предпосылок, чтобы мы разгромили ВСУ
Эксперт: я не вижу предпосылок, чтобы мы разгромили ВСУ - 04.07.2024 Украина.ру
Эксперт: я не вижу предпосылок, чтобы мы разгромили ВСУ
Когда к власти в США придет новый президент, то даже, если это будет Дональд Трамп, он предложит России заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения, Москва на это ответит отказом, тогда Вашингтон вооружит Украину до зубов. Из-за этого позиционная война затянется на неопределенный срок, и у ВС РФ не будет значительных успехов на фронте
2024-07-04T04:10
2024-07-04T04:10
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил писатель и военный волонтер Герман Садулаев.По его мнению, Россия может изменить ситуацию в свою пользу, если переведет экономику на военные рельсы, а российское общество настроится на работу на нужды военных.Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
https://ukraina.ru/20240703/1056026799.html
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новости, россия, украина.ру, всу, дональд трамп, москва, вашингтон
Новости, Россия, Украина.ру, ВСУ, Дональд Трамп, Москва, Вашингтон

Эксперт: я не вижу предпосылок, чтобы мы разгромили ВСУ

04:10 04.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Когда к власти в США придет новый президент, то даже, если это будет Дональд Трамп, он предложит России заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения, Москва на это ответит отказом, тогда Вашингтон вооружит Украину до зубов. Из-за этого позиционная война затянется на неопределенный срок, и у ВС РФ не будет значительных успехов на фронте
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил писатель и военный волонтер Герман Садулаев.

"Это не единственный из возможных сценариев. Если к тому моменту (имеются в виду президентские выборы в США, назначенные на 5 ноября. - Ред.) мы одержим решительную победу на поле боя, нам будет все равно, что предложит Трамп. Но судя по тому, что происходит сейчас, я не вижу предпосылок, чтобы мы полностью разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу. Да, мы продвигаемся. Но если темпы продвижения будут такими, до Одессы мы дойти за это время явно не успеем.", - сказал Садулаев.

По его мнению, Россия может изменить ситуацию в свою пользу, если переведет экономику на военные рельсы, а российское общество настроится на работу на нужды военных.
Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.
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С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.
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