Эксперт: я не вижу предпосылок, чтобы мы разгромили ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Когда к власти в США придет новый президент, то даже, если это будет Дональд Трамп, он предложит России заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения, Москва на это ответит отказом, тогда Вашингтон вооружит Украину до зубов. Из-за этого позиционная война затянется на неопределенный срок, и у ВС РФ не будет значительных успехов на фронте
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил писатель и военный волонтер Герман Садулаев.
"Это не единственный из возможных сценариев. Если к тому моменту (имеются в виду президентские выборы в США, назначенные на 5 ноября. - Ред.) мы одержим решительную победу на поле боя, нам будет все равно, что предложит Трамп. Но судя по тому, что происходит сейчас, я не вижу предпосылок, чтобы мы полностью разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу. Да, мы продвигаемся. Но если темпы продвижения будут такими, до Одессы мы дойти за это время явно не успеем.", - сказал Садулаев.
По его мнению, Россия может изменить ситуацию в свою пользу, если переведет экономику на военные рельсы, а российское общество настроится на работу на нужды военных.
Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.
Вчера, 11:01На Украине подтвердили освобождение ВС РФ микрорайона в Часов Яре и продвижение к Новгородскому К югу от населенного пункта Новгородское, которое на Украине называют Нью-Йорком, еще четыре километра перешли под контроль российской армии. ВС РФ также удалось освободить микрорайон "Канал" в Часовом Яру, сообщает украинский аналитический ресурс Deep State
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Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.
Вчера, 06:20Алексей Анпилогов о том, нанесут ли ВС РФ фронтальный удар в Торецке или будут бить во фланг ВСУСейчас ВС РФ уже не боятся штурмовать в лоб такие мощные агломерации, как Дзержинск (Торецк), потому что накопили достаточно опыта. Свой боевой опыт получили штурмовики, а у российской авиации теперь есть ФАБы и ОДАБы с УМПК. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов