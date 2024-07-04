Эксперт: я не вижу предпосылок, чтобы мы разгромили ВСУ

Алексей Анпилогов о том, нанесут ли ВС РФ фронтальный удар в Торецке или будут бить во фланг ВСУ

Сейчас ВС РФ уже не боятся штурмовать в лоб такие мощные агломерации, как Дзержинск (Торецк), потому что накопили достаточно опыта. Свой боевой опыт получили штурмовики, а у российской авиации теперь есть ФАБы и ОДАБы с УМПК. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов