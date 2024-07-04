https://ukraina.ru/20240704/1056017462.html

Историк о том, как военные и строители из КНДР могут помогать фронту и строить бомбоубежища в Белгороде

Историк о том, как военные и строители из КНДР могут помогать фронту и строить бомбоубежища в Белгороде - 04.07.2024 Украина.ру

Историк о том, как военные и строители из КНДР могут помогать фронту и строить бомбоубежища в Белгороде

КНДР может направить в Россию профессиональных солдат, которые служат не год и не два, а гораздо дольше. Основу северокорейской армии составляет стройбат, но у них есть и хороший спецназ, которому надо проходить обкатку на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2024-07-04T04:20

2024-07-04T04:20

2024-07-04T04:20

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Если война не завершится к следующему году, нам нужно настраиваться на то, что боевые действия будут вестись еще несколько лет. Следовательно, России уже сейчас нужно проводить не бессрочную, а ограниченную мобилизацию на некий ограниченный срок, рассказал эксперт.И пока новобранцы будут проходить обучение, фронт может поддержать военный контингент из КНДР, оформленный как помощь в отражении нападения против России (удары по пляжу в Севастополе и мирным кварталам Белгорода — это военное преступление и явный акт агрессии), добавил он.Если сейчас подтвердится информация, что КНДР пошлет в Донбасс свои инженерные части, то такой сценарий может быть реализован. Но даже если Северная Корея пошлет в Россию просто мирных строителей, они успешно построят те же убежища в Белгороде и в Севастополе, отметил историк.Для России это будет более выгодно, чем использование трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые работают не всегда качественно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.руО том, почему в России необходимы радикальные изменения в миграционной политике - в интервью Сергея Миронова о снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев

https://ukraina.ru/20240702/1056002859.html

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